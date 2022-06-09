Myśl Polska: поляков становится всё труднее убедить, что в кризисе виноват Путин

Поляков становится всё труднее убедить, что в кризисе виноваты Путин, Орбан, Лукашенко, Трамп или папа Франциск. Как пишет колумнист Myśl Polska Лукаш Ястржембский, население страны всё более недоверчиво смотрит на власти, чувствуя, что уже ничего, кроме лозунгов, те предложить не могут. В результате в стране назревает волна социальных протестов неслыханной силы.

В Польше постепенно заканчивается уверенность в том, что правительство знает, что делает. Как пишет колумнист Myśl Polska Лукаш Ястржембский, страх перед войной сменяется страхом перед дороговизной и нищетой, заканчиваются сбережения и нервы, всё громче говорят о надвигающихся ограничениях энергоснабжения и частичных нехватках на продовольственном рынке.

Как отмечает автор материала, многие осознают, что от нынешней ситуации выгоду получает меньшинство, а правительство страны использует положение, чтобы ввести ещё большую цензуру, которая уже превзошла даже американскую «политкорректность». В результате в стране назревает волна социальных протестов неслыханной силы.

«Правящая элита не сможет убедить, что нужно спасать банки и корпорации. Невозможно заставить народ поверить, что идеи свободы и западной демократии важнее, чем толщина кошелька (вернее, его худоба). Уже не удастся убедить, что виноват Путин, Орбан, Лукашенко, Трамп или папа Франциск. Мы все видим людей, которых увольняют с работы, и эти люди прямо рядом с нами», — пишет автор материала.

Он уверен, что народ всё более недоверчиво смотрит на правителей, чувствуя, что уже ничего, кроме лозунгов, те предложить не могут. Люди всё смелее люди протестуют и всё резче высказываются. В обществе наблюдается изменение настроений и их радикализация.

«Над огромным количеством людей нависла перспектива массовых увольнений и потери работы, а значит, дальнейшего унижения. Наши соотечественники задыхаются в кредитах. На глазах окончательно решаются вопросы горнодобывающей и металлургической промышленности. Рушатся одно за другим небольшие семейные предприятия. В магазины вернулись тетрадки, в которые ежедневно записываются покупки. В результате все чаще людей будут просто выбрасывать на улицу», — пишет Ястржембский.

Как заключает колумнист польского издания, нынешняя система начинает умирать, и неизвестно, как долго это продлится. Также нужно понимать, что кризис такого масштаба будет сопровождаться бурными социальными разрядами. Однако такое осознание этого должно породить благоразумие, мужество и вселить надежду, поскольку прорыв, который принесёт кризис, может привести к появлению более справедливой и суверенной Польши.

«Благодаря нему может рухнуть карточный домик, искусно построенный богатыми и влиятельными людьми. Мы должны быть готовы к этому», — подводит итог Лукаш Ястржембский.