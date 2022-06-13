Le Point: Клинтон высказалась против переговоров с Россией

Бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон высказалась против проведения переговоров с Россией, за которые ратовал президент Франции Эммануэль Макрон. Как пишет Le Point, слова Макрона о том, что Россию нельзя унижать, уже не впервые вызывают критику и несогласие среди мировых политиков.

Президент Франции Эммануэль Макрон не раз призывал партнёров «не унижать Россию», чтобы иметь возможность вести с ней переговоры. Однако это вызывало критику и непонимание, пишет Le Point. Так что Елисейскому дворцу пришлось заявить, что Франция хочет «победы» Украины и «восстановления» её территориальной целостности.

При этом в Париже с визитом находится бывшая глава американской дипломатии и экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон. Выступая в эфире радио France Culture, она раскритиковала позицию Макрона: «Когда говорят, что не нужно унижать Россию, честно, мне кажется, это уже пройденный этап. Путин уже давно нарушил красную линию».

По мнению Клинтон, Владимир Путин считает себя «Петром Великим», который вёл «бесконечную войну против Швеции, стран Прибалтики, Скандинавии и стран Севера на протяжении 20 лет». Она призывает весь мир задуматься о том, что «возможно, те, кто находится на линии фронта, на первой линии российской агрессии, как лидеры стран Прибалтики и Польши, гораздо яснее видят, кто такой Путин на самом деле и какие у него цели». Клинтон уверена, что сейчас не время для диалога. Она говорит, что успехом, по её мнению, будет «поражение Путина», пишет Le Point.