Tagesspiegel: в разговоре с Путиным Шольц возложил на Россию «особую ответственность» за продовольственный кризис в мире

В пятницу утром канцлер Германии Олаф Шольц и президент России Владимир Путин провели первый телефонный разговор с 30 марта, сообщает Der Tagesspiegel. По версии Берлина, Шольц призвал к немедленному прекращению огня на Украине, улучшению гуманитарной ситуации в зоне боевых действий и прогрессу в поиске дипломатического решения конфликта. Кроме того, лидеры обсудили «глобальную продовольственную ситуацию», ухудшившуюся в результате украинского кризиса.

После паузы, продлившейся более шести недель, в пятницу утром канцлер Германии Олаф Шольц вновь позвонил президенту России Владимиру Путину. Как заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт, в ходе 75-минутного телефонного разговора Шольц призвал к немедленному прекращению огня на Украине, улучшению гуманитарной ситуации в зоне боевых действий и прогрессу в поиске дипломатического решения конфликта, сообщает Der Tagesspiegel.

По информации пресс-службы Кремля, переговоры состоялись по инициативе германской стороны. Путин и Шольц условились продолжить дискуссию по украинскому кризису «в ходе контактов по различным каналам».

Разговор Путина и Шольца стал седьмым с начала российской спецоперации на Украине и первым за полтора месяца — в последний раз канцлер звонил президенту 30 марта.

В опубликованном на прошлой неделе интервью журналу Stern Шольц заявил: «Если будет что обсудить, я возобновлю контакт. Наш приоритет ясен: боевые действия должны быть немедленно прекращены».

Нынешнюю инициативу канцлера Германии Штеффен Хебештрайт обосновывал словами: «Конечно, в какой-то момент необходимо прийти к тому, что снова должны поступать дипломатические инициативы». По его словам, цель состоит в том, чтобы найти выход из конфликта, который влечёт за собой множество жертв и разрушений.

В Кремле заявили, что Путин «подробно разъяснил» канцлеру ФРГ цели и задачи спецоперации на Украине. Особое внимание было уделено гуманитарным аспектам. Путин также обратил внимание Шольца на «продолжающиеся грубые нарушения исповедующими нацистскую идеологию боевиками норм международного гуманитарного права».

По версии Берлина, в ходе телефонного разговора Шольц «отверг обвинения Путина в том, что на Украине распространён нацизм».

Как заявил Хебештрайт, канцлер Германии и президент России также обсудили «глобальную продовольственную ситуацию», которая ухудшилась в связи с боевыми действиями на территории Украины. «Канцлер напомнил, что на России лежит особая ответственность в этом вопросе», — подчеркнул представитель правительства. Украина является одним из крупнейших производителей зерна в мире, но в настоящее время не может его экспортировать из-за заблокированных Россией портов на Чёрном море, утверждает издание.

В контексте телефонного разговора с Путиным на предвыборном мероприятии Социал-демократической партии Германии в Кёльне Шольц заявил: «Реваншизм и империализм не должны определять реальность в Европе». По словам канцлера, главная цель России в конфликте на Украине — усилить свою власть и расширить территории. Он подчеркнул, что мир на Украине будет возможен только при достижении «понимания и согласия между Украиной и Россией». «Мы не примем навязанный Украине мир», — подчеркнул он.

Шольц заявил о своём намерении позвонить Путину ещё в ходе выступления в комитете Бундестага по обороне в пятницу утром. По словам свидетелей, он якобы указал, что до 9 мая это не имело бы никакого смысла. В этот день Путин выступил с долгожданной речью на военном параде, посвящённом 77-й годовщине победы Советского Союза над нацистской Германией во Второй мировой войне. Выступление оказалось «гораздо менее резким», чем многие ожидали.

На некоторое время президент Франции Эммануэль Макрон также прекратил контакты с Путиным, однако 3 мая вновь взялся за телефон. Хебештрайт подчеркнул, что телефонный разговор с Путиным состоялся «вслед за» разговором Шольца с президентом Украины Владимиром Зеленским в среду, пишет Der Tagesspiegel.