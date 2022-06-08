Bloomberg: оппоненты Макрона поддержали его призыв не унижать Россию

Лидер французских левых Жан-Люк Меланшон, а также глава ультраправого движения Марин Ле Пен — традиционные соперники президента Франции Эммануэля Макрона на внутриполитической арене, выступили в поддержку его недавнего заявления в отношении ситуации вокруг Украины. Макрон стремится позиционировать себя как посредника для переговоров по урегулированию, хотя его призыв не унижать Россию вызвал резкую критику со стороны Киева, сообщает Bloomberg.

Традиционные соперники действующего президента Франции Эммануэля Макрона на внутриполитической арене из числа лидеров оппозиции поддержали его недавнее заявление с призывом не унижать Россию, которое спровоцировало ссору между Парижем и Киевом. Макрон пытается позиционировать себя как посредника между Россией и Западом после того, как ситуация обострилась с момента начала российской спецоперации на Украине, пишет Bloomberg.



По его словам, он уже неоднократно лично беседовал за последние месяцы с российским лидером Владимиром Путиным по просьбе президента Украины Владимира Зеленского. Однако в отношениях между Францией и Украиной возникла напряжённость в минувшие выходные, когда Макрон заявил в интервью, что западные союзники не должны «унижать» Москву, чтобы сохранить возможность урегулирования кризиса.



В частности, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба с негодованием заявил, что подобные разговоры «могут лишь унизить Францию ​​и любую другую страну, которая потребует этого». Кроме того, все переговоры Макрона с Путиным не привели до сих к каким-либо уступкам со стороны Москвы, несмотря на долгую историю франко-российских культурных связей, подчёркивается в статье.



Между тем и лидер французских левых Жан-Люк Меланшон, и глава ультраправого движения Марин Ле Пен поддержали призыв Макрона, хотя в настоящий момент активно соперничают с его сторонниками накануне выборов в законодательные органы Франции. «Украинцы не должны так с нами разговаривать, потому что Франция посылает оружие, присутствует и поддерживает украинский народ», — заявил Меланшон в недавнем радиоинтервью.



Он также выразил надежду, что когда-нибудь Россия вновь вернётся за стол переговоров. В свою очередь, Ле Пен заявила, что Макрон был прав, призывая к переговорам. Она также выразила недоумение в связи с резкой критикой из Киева после заявления Макрона и напомнила, что украинский президент Владимир Зеленский сам говорил, что единственный выход из нынешнего кризиса может быть найден в рамках дипломатического решения, говорится в статье.

Отношения между Макроном и Зеленским начали ухудшаться после того, как французский президент отказался признать действия России на Украине «геноцидом» и назвать Путина «диктатором», пишет Bloomberg. При этом Макрон — один из немногих европейских лидеров, который ещё не посетил Киев за последние месяцы, отмечает автор. В то же время его советники отрицают, что он когда-либо якобы просил Киев пойти на какие-либо уступки в конфликте с Москвой, пишет Bloomberg.