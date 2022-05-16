Le Monde: «министр всего» — несмотря на обещание измениться на новом сроке, Макрон продолжает решать всё в одиночку
Как напоминает Le Monde, 10 мая Эммануэль Макрон объявил, что «не является президентом какого-либо лагеря или партии». Интересно, что французский лидер сделал это заявление, выступая перед поддерживающими его кандидатами на участие в парламентских выборах, отмечает газета. При этом в конце дня хозяин Елисейского дворца всё же повёл себя как лидер парламентского большинства, призвав своих сторонников бороться за победу на выборах 12 и 19 июня, не «поддаваясь запугиванию» со стороны лагеря Жан-Люка Меланшона, возглавляющего союз левых сил.
Как отмечает издание, оппозиция сразу же осудила этот призыв. Участие главы государства в избирательной кампании своих сторонников сочли противоречащим обещанию Макрона начать новый срок в качестве «нового президента» с «новым подходом» — менее централизованным и единоличным, чем на первом сроке.
Сторонники главы государства, однако, не были удивлены этим несоответствием между обещаниями и действиями, поскольку президент с момента своего переизбрания занимается всем в одиночку, пишет газета. По словам представителей президентского окружения, уже на следующий день после второго тура президентских выборов он сосредоточился на наблюдении за тем, как партия большинства выдвигает свои кандидатуры в законодательные органы. Официально Макрон доверил переговоры с лидерами лояльных президенту партий своему «верному лейтенанту», председателю Национальной ассамблеи Ришару Феррану, однако, не присутствуя на встречах лично, глава государства находился в постоянном контакте с Ферраном, чтобы обеспечить привлечение кандидатов, которые полностью ему преданны. «Это было его главным критерием. Президенту не нужны фрондёры», — объясняют в окружении президента.
Ещё один фронт работы президента — реорганизация правительства. Хотя его первый срок официально завершился в пятницу 13 мая, глава государства работает над формированием нового кабинета в обстановке полной секретности с момента своего переизбрания и тратит на это всё своё время, пишет газета. Хотя 9 мая в Берлине Макрон заявлял, что уже знает, кто станет его следующим премьер-министром — по его словам, это должна быть женщина, имеющая репутацию продуктивного работника и специалиста в вопросах экологии и социальной политики — на данный момент личность будущего главы правительства по-прежнему никому не известна. Нет даже точной даты его назначения, которое должно произойти не раньше 16 мая.
Согласно нескольким источникам, уход с должности нынешнего премьер-министра Жана Кастекса должен состояться в начале недели, после чего будет объявлено о выборе его преемника, а также о составе правительства, чтобы новая команда смогла принять участие в следующем совете министров в среду 18 мая. Однако полной уверенности в этом сценарии нет, поскольку Макрон продолжает держать общественность в напряжении, отмечает Le Monde. Одновременное решение вопросов, связанных с выборами и формированием правительства, позволяет Макрону, при необходимости, переправить членов правительства, чьи полномочия не будут продлены, в парламент.
Параллельно с этим Макрон работает над реорганизацией его команды в Елисейском дворце. По словам представителей его окружения, глава государства хотел бы провести настоящий «большой взрыв» на самых стратегически важных государственных должностях, начиная с членов его кабинета, заканчивая руководителями центральных администраций и префектами.
Отвечая во время предвыборной кампании на вопрос о своём «монархическом» подходе к власти, при котором глава государства следит за всем и занимается всем, Макрон утверждал, что этот метод управления соответствует духу Пятой республики. «Начало президентского срока и постепенный переход к парламентским выборам заставляют президента брать всё на себя», — заметил он 18 апреля в эфире телеканала France 5. Подчёркивая, что конституция наделяет президента республики полномочиями по назначению членов правительства, он утверждал, что в период кризисов и войн «не так уж и неправильно, чтобы многое решалось» в Елисейском дворце.
Конечно, глава государства обязался обсуждать с обществом планируемые реформы, однако те, кто хорошо знает Макрона, видят в этом обещании не более чем «маркетинговую стратегию», направленную на то, чтобы «успокоить французов». Они не верят в реальные изменения и напоминают, что он уже обещал измениться во времена кризисов «жёлтых жилетов» и пандемии коронавируса.
По словам сторонников президента, всё дело в его личности и темпераменте, ведь склонность Макрона справляться со всем в одиночку появилась не вчера. Как напомнил в интервью газете Le Point бывший министр внутренних дел Жерар Коломб, в период своего первого президентского срока глава государства хотел быть «министром всего». «На совете министров он одновременно руководил собранием и читал все информационные бюллетени по безопасности, поступающие из Министерства внутренних дел», — рассказывает бывший макронист, советуя хозяину Елисейского дворца «самому измениться», чтобы воплотить в жизнь своё обещание править по-другому.