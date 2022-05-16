Le Monde: «министр всего» — несмотря на обещание измениться на новом сроке, Макрон продолжает решать всё в одиночку

Во время предвыборной кампании Эммануэль Макрон обещал французам сменить метод правления на новом сроке и больше советоваться с обществом по важным вопросам, напоминает Le Monde. Однако, как отмечает издание, пока президент продолжает единолично заниматься всеми вопросами, связанными с началом нового периода правления. Знакомые французского лидера уверены, что обещания измениться были лишь маркетинговым ходом, пишет газета.

Как напоминает Le Monde, 10 мая Эммануэль Макрон объявил, что «не является президентом какого-либо лагеря или партии». Интересно, что французский лидер сделал это заявление, выступая перед поддерживающими его кандидатами на участие в парламентских выборах, отмечает газета. При этом в конце дня хозяин Елисейского дворца всё же повёл себя как лидер парламентского большинства, призвав своих сторонников бороться за победу на выборах 12 и 19 июня, не «поддаваясь запугиванию» со стороны лагеря Жан-Люка Меланшона, возглавляющего союз левых сил.

Как отмечает издание, оппозиция сразу же осудила этот призыв. Участие главы государства в избирательной кампании своих сторонников сочли противоречащим обещанию Макрона начать новый срок в качестве «нового президента» с «новым подходом» — менее централизованным и единоличным, чем на первом сроке.

Сторонники главы государства, однако, не были удивлены этим несоответствием между обещаниями и действиями, поскольку президент с момента своего переизбрания занимается всем в одиночку, пишет газета. По словам представителей президентского окружения, уже на следующий день после второго тура президентских выборов он сосредоточился на наблюдении за тем, как партия большинства выдвигает свои кандидатуры в законодательные органы. Официально Макрон доверил переговоры с лидерами лояльных президенту партий своему «верному лейтенанту», председателю Национальной ассамблеи Ришару Феррану, однако, не присутствуя на встречах лично, глава государства находился в постоянном контакте с Ферраном, чтобы обеспечить привлечение кандидатов, которые полностью ему преданны. «Это было его главным критерием. Президенту не нужны фрондёры», — объясняют в окружении президента.

Ещё один фронт работы президента — реорганизация правительства. Хотя его первый срок официально завершился в пятницу 13 мая, глава государства работает над формированием нового кабинета в обстановке полной секретности с момента своего переизбрания и тратит на это всё своё время, пишет газета. Хотя 9 мая в Берлине Макрон заявлял, что уже знает, кто станет его следующим премьер-министром — по его словам, это должна быть женщина, имеющая репутацию продуктивного работника и специалиста в вопросах экологии и социальной политики — на данный момент личность будущего главы правительства по-прежнему никому не известна. Нет даже точной даты его назначения, которое должно произойти не раньше 16 мая.

Согласно нескольким источникам, уход с должности нынешнего премьер-министра Жана Кастекса должен состояться в начале недели, после чего будет объявлено о выборе его преемника, а также о составе правительства, чтобы новая команда смогла принять участие в следующем совете министров в среду 18 мая. Однако полной уверенности в этом сценарии нет, поскольку Макрон продолжает держать общественность в напряжении, отмечает Le Monde. Одновременное решение вопросов, связанных с выборами и формированием правительства, позволяет Макрону, при необходимости, переправить членов правительства, чьи полномочия не будут продлены, в парламент.

Параллельно с этим Макрон работает над реорганизацией его команды в Елисейском дворце. По словам представителей его окружения, глава государства хотел бы провести настоящий «большой взрыв» на самых стратегически важных государственных должностях, начиная с членов его кабинета, заканчивая руководителями центральных администраций и префектами.

Отвечая во время предвыборной кампании на вопрос о своём «монархическом» подходе к власти, при котором глава государства следит за всем и занимается всем, Макрон утверждал, что этот метод управления соответствует духу Пятой республики. «Начало президентского срока и постепенный переход к парламентским выборам заставляют президента брать всё на себя», — заметил он 18 апреля в эфире телеканала France 5. Подчёркивая, что конституция наделяет президента республики полномочиями по назначению членов правительства, он утверждал, что в период кризисов и войн «не так уж и неправильно, чтобы многое решалось» в Елисейском дворце.

Конечно, глава государства обязался обсуждать с обществом планируемые реформы, однако те, кто хорошо знает Макрона, видят в этом обещании не более чем «маркетинговую стратегию», направленную на то, чтобы «успокоить французов». Они не верят в реальные изменения и напоминают, что он уже обещал измениться во времена кризисов «жёлтых жилетов» и пандемии коронавируса.

По словам сторонников президента, всё дело в его личности и темпераменте, ведь склонность Макрона справляться со всем в одиночку появилась не вчера. Как напомнил в интервью газете Le Point бывший министр внутренних дел Жерар Коломб, в период своего первого президентского срока глава государства хотел быть «министром всего». «На совете министров он одновременно руководил собранием и читал все информационные бюллетени по безопасности, поступающие из Министерства внутренних дел», — рассказывает бывший макронист, советуя хозяину Елисейского дворца «самому измениться», чтобы воплотить в жизнь своё обещание править по-другому.