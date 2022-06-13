La Croix: сенат США впервые за много лет начал движение к более жёсткому контролю над оружием

Накрывшая Америку волна массовых убийств всё-таки заставила власти страны действовать: демократы и республиканцы в сенате наконец сумели согласовать законопроект, направленный на ужесточение законодательства о стрелковом оружии, пишет французская La Croix. Как отмечается в материале, у законопроекта хотя бы есть серьёзные шансы действительно превратиться в закон.

Республиканская и Демократическая партии США ещё ни разу за последние 30 лет не были так близки к тому, чтобы наконец добиться договорённостей по чувствительной теме оборота стрелкового оружия: 20 сенаторов от обеих фракций в воскресенье 12 июня объявили, что смогли согласовать «нормативную основу» для внедрения мер по противодействию захлестнувшей Америку волне массовых убийств, сообщает La Croix.

По информации французского издания, разработанный группой из десяти республиканцев и десяти демократов законопроект предусматривает в том числе создание инструментов «финансового стимулирования», которые должны будут помочь штатам принять так называемые «законы о тревожных звоночках», позволяющие властям временно конфисковать оружие у лиц, признанных опасными для общества.

Как рассказал один из авторов законопроекта, сенатор-демократ Крис Мёрфи, он также содержит положения о введении более длительных проверок биографических данных при приобретении оружия для лиц младше 21 года и о выделении нескольких миллиардов долларов на укрепление мер безопасности в школах, повышение качества психологической помощи, оказываемой ученикам, и ряд других целей, говорится в материале La Croix.

Как констатирует корреспондент газеты, у американских законодателей просто не осталось выбора, поскольку бездействия народ бы больше не потерпел: недавняя серия массовых убийств в стране, в том числе в Буффало (штат Нью-Йорк) 14 мая и в Увальде (штат Техас) десятью днями позже, вызвала у и без того взволнованной публики целую бурю эмоций. Согласно социологическим исследованиям, проведённым в начале июня, за то, чтобы контроль за оборотом оружия приобрёл для властей приоритет над защитой прав граждан на обладание этим оружием в соответствии со Второй поправкой к американской Конституции, выступали 70% граждан США. В субботу по всей стране состоялись акции протеста, участники которых требовали ужесточить законодательство в области стрелковых вооружений.

Республиканцы, которые обычно выступают резко против каких-либо ограничений на владение оружием, на этот раз делать громкие заявления в пользу сохранения статус-кво не рискнули: в нынешней обстановке это могло бы помешать им вернуть контроль над палатой представителей по итогам предстоящих промежуточных выборов, на которых Республиканской партии прочат большие победы, отмечает автор.

В лагере сторонников ужесточения контроля над оборотом оружия вести о наконец найденном демократами и республиканцами компромиссе встретили тепло — и его уже называют самым серьёзным шагом в этом направлении с 1996 года, когда был принят запрет на владение стрелковым оружием для лиц, осуждённых за домашнее насилие, пишет La Croix. Вместе с тем воспринимать подвижки следовало бы сдержанно: некоторые из объявленных сенаторами мер могут быть отброшены в ходе рассмотрения законопроекта, подчёркивает корреспондент газеты. Кроме того, появление компромиссного акта исключает возможность принятия более масштабных мер, которые призывал рассмотреть президент США Джо Байден — включая, к примеру, запрет на штурмовое оружие, уже действовавший в стране между 1994 и 2004 годами, пишет автор.

И тем не менее вероятность того, что законопроект в итоге всё-таки станет законом, весьма велика — ведь его уже поддержали десять сенаторов-республиканцев, работавших над ним, а именно столько голосов будет нужно демократам, у которых есть 50 мест в сенате, чтобы его принять, отмечается в материале La Croix.