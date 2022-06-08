Заправляйтесь чаще и платите наличными — ABC News посоветовал американцам, как сэкономить на фоне рекордных цен на бензин

На этой неделе цена на бензин в США достигла очередного рекорда, негативно отразившись на рейтинге одобрения деятельности Джо Байдена на посту президента, сообщает ABC News. В понедельник средняя по Соединённым Штатам цена за галлон бензина составила 4,86 долларов.

Цена бензина достигла очередного рекорда, а новый опрос, проведённый нашим телеканалом совместно с Ipsos, показал, что цены довольно сильно бьют по рейтингу президента Байдена. Только около одного из четырёх американцев одобряют деятельность Байдена в вопросе цен на бензин и инфляции. На этой неделе министр транспорта Пит Буттиджич возложил вину на нефтяные компании.

ПИТ БУТТИДЖИЧ, министр транспорта США: Цены на бензин не устанавливаются сделкой в Овальном кабинете. И когда нефтяные компании каждый час решают, какую стоимость за галлон установить, они не звонят администрации, чтобы спросить, как им поступить.

С нами на связь в прямом эфире с заправки в Лос-Анджелесе выходит Кайли Хартунг. Доброе утро, Кайли.

КАЙЛИ ХАРТУНГ, корреспондент ABC News: Доброе утро, Джордж. Эти цифры не помогут ослабить чувство разочарования. Очередная неделя начинается с рекордных цен на бензин. Сегодня утром средняя по стране цена за галлон обычного бензина составила 4,86 доллара.

Наиболее болезненно рост цен до сих пор отражается на жителях Калифорнии. На этой заправке в Лос-Анджелесе цена за галлон бензина составляет более 7 долларов. А в округе Мендосино на северном побережье мы нашли заправку, где за галлон берут почти 10 долларов. Это более чем в два раза выше. Самый дешёвый бензин можно найти на юго-востоке страны. Джорджия и Арканзас — единственные штаты в стране, где вы можете найти бензин за 4,40 доллара или дешевле.

Учитывая рост цен на бензин и рекордный уровень инфляции, американцы ищут облегчение — любую возможность сэкономить. Так что мы были хотели напомнить: иногда на заправках можно сэкономить, платя наличными. Также стоит обратить внимание на кредитные карты с наибольшими бонусами за бензин и не забывать о приложениях, таких как GasBuddy или даже Google Карты, которые помогут найти наиболее дешёвый бензин рядом с вами. Не забывайте всегда проверять шины, чтобы они были должным образом надуты.

Кроме того, некоторые эксперты утверждают, что нужно чаще заправлять бак, так как покупка меньшего объёма бензина во время каждой поездки иногда может помочь вам сэкономить, может, не время, но деньги, Майкл.

Точно не той заправке, где за галлон берут 10 долларов. Кайли, спасибо.

Дата выхода в эфир 06 июня 2022 года.