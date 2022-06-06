NTD: из-за рекордной инфляции в Греции дорожает уличная еда

Продавцы популярного стрит-фуда в Греции ощутили на себе тяжёлый удар инфляции. Как передаёт NTD, теперь и туристам, и местным жителям приходится платить, по крайней мере, на треть больше за любимые закуски. Владельцы ресторанов говорят, что за последние 12 месяцев цены на свинину повысились на 30 процентов, а на подсолнечное масло, которое в основном было украинского производства, — на 125 процентов. Электричество подорожало вдвое, что также отразилось на стоимости блюд.

Продавцы популярной уличной еды Греции ощутили на себе тяжёлый удар инфляции. Индекс роста потребительских цен — рекордный для страны за последние 28 лет. Теперь и туристам, и местным жителям приходится платить, по крайней мере, на треть больше за любимые закуски.

Например, это сувлаки — небольшие шашлыки на шпажках, которые подают с питой, томатами, луком и чесночным соусом. Раньше блюдо стоило около двух евро. Теперь — больше трёх.

Один посетитель говорит, что раньше покупал по две-три порции. Теперь только одну, поскольку зарабатывает всего 720 евро в месяц.

ГЕОРГЕ МАВРОГИАННИС, посетитель: Я купил сувлаки за три евро. Думаю, это самая дешёвая лавка в Афинах. В других местах платил и 3,50, и 3,70. Он так подорожал, а зарплаты остались на прежнем уровне. Это немного нечестно.

Цены растут и на ингредиенты, и на электроэнергию.

ТАНАСИС ГОЛАС, владелец таверны: Не могу поддерживать бизнес. Стоимость сырья растёт, я вынужден повышать цены. Теперь надеемся, что хоть кто-то придёт. В противном случае придётся закрыться.

А это ещё один гриль-бар в Афинах — излюбленное место не только местных жителей, но и туристов. Дэйв Дисис из США говорит, что за кусок сочного мяса готов заплатить намного больше его цены.

ДЭЙВ ДИСИС, турист из США: Я бы заплатил 10 евро за этот сувлаки. Он бесподобный. Он такой же вкусный, как и большая часть греческих блюд.

Владельцы заведения говорят, что за последние 12 месяцев цены на свинину повысились на 30 процентов, а на подсолнечное масло, которое в основном было украинского производства, — на 125 процентов. При этом электричество подорожало вдвое.

Дата выхода в эфир 06 июня 2022 года.