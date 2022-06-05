«Похмелье от колониализма» или важный инструмент дипломатии: France 24 — о перспективах Содружества наций после ухода Елизаветы II

На всём протяжении своего уже 70-летнего правления Елизавета II самым активным образом участвовала в жизни Содружества наций, объединяющего бывшие британские колонии — но тем больше теперь возникает сомнений по поводу того, что будет с этой организацией после ухода королевы, пишет сайт France 24. По данным канала, эксперты предполагают, что объединение всё же сможет сохранить определённый потенциал даже несмотря на то, что многие его члены рвут отношения с короной и становятся республиками.

Пока в Великобритании идут торжества в честь платинового юбилея Елизаветы II, как в стране, так и за рубежом звучат вопросы о том, какое будущее ждёт Содружество наций, которое много лет курирует и продвигает королева, пишет сайт France 24.

Как разъясняет обозреватель канала, это объединение 54 государств, подавляющее большинство из которых являются бывшими британскими колониями, обрело свою нынешнюю форму ещё в 1949 году с подписанием так называемой Лондонской декларации, в которой члены Содружества объявлялись «свободными и равными», что дало им возможность состоять в организации, не признавая при этом британского монарха главой государства. Первым лидером объединения в этом новом формате стал король Георг VI — а чуть позднее, в 1952-м, бразды правления после своего восшествия на престол получила его дочь Елизавета II.

На сегодняшний день страны Содружества, в которых проживает в общей сложности около четверти населения планеты, объединяет приверженность таким ценностям, как демократия и права человека, а также общие цели, включая заботу о молодёжи и сохранение окружающей среды, говорится в материале France 24. Раз в два года организация проводит встречу глав правительств стран — членов под председательством британской королевы, а раз в четыре года — Игры Содружества. «Содружество было создано как альтернативный способ для поддержания основанных на добровольной дружбе и наличии общих интересов отношений между странами, которые связывает английский язык, а также, в значительной мере, статус бывших колоний Великобритании, — объяснила в интервью France 24 австралийский историк, преподаватель Сиднейского университета и специалист по британской королевской семье Синди МакКрири. — Одно из главных его достижений заключается в том, что оно вбирает в себя так много не похожих друг на друга стран, влючая Канаду, Великобританию, Австралию, Индию, государства Карибского бассейна и бывшие африканские колонии. Ещё один примечательный аспект Содружества — то, что некоторые государства выходили из его состава, а затем возвращались; так, например, было с Южной Африкой, которая покинула организацию при апартеиде, а потом по собственному желанию вернулась». Как подчёркивает обозреватель France 24, королева Елизавета II на протяжении своего правления играла в жизни Содружества и в сохранении его значимости важнейшую роль. «Содружество всегда было для королевы приоритетным направлением работы, что и является одной из главных причин, по которым оно до сих пор существует, — поведал журналисту преподаватель конституционного права Великобритании Бангорского университета Крейг Прескотт. — Она до относительно недавнего времени посещала государства, состоящие в объединении — в частности, свою последнюю заграничную поездку королева совершила в 2015 году на Мальту, где проходила встреча глав правительств Содружества. Она постоянно напоминала людям о том, какую важность имеет Содружество — как в своём рождественском обращении, так и в традиционном послании на День Содружества». «Елизавета оказала огромное влияние, — в свою очередь отметила МакКрири. — Она проявляла и проявляет большой интерес к председательствованию на встрече глав правительств Содружества, пытается улаживать разногласия между лидерами разных стран — членов, а также вселяет в людей уверенность в том, что сохранение членства в организации для них важно».

Между тем, хотя некоторые члены Содружества побогаче — включая Австралию, Новую Зеландию и Канаду — по-прежнему признают королеву главой государства, страны Карибского бассейна явно хотят с королевской иерархией порвать, продолжает обозреватель France 24. Как пишет журналист, планы о переходе от конституционной монархии к республиканской форме правления — вслед за Барбадосом, который сделал этот шаг в конце 2021 года — озвучили в последнее время чиновники как минимум шести карибских государств. В марте Карибский бассейн посетили принц Уильям и Кейт Миддлтон — и это турне было воспринято значительной частью местной публики как попытка убедить правительства не рвать связи с британской короной; в результате в Белизе и на Ямайке даже прошли акции протеста, на которых монарших особ призывали принести извинения за порабощение африканцев, а также требовали выплаты репараций, отмечает автор.

Впрочем, хотя страны поменьше начинают отвергать монархию как символ колониального прошлого, с которым они хотят наконец распрощаться, некоторые из них, вероятно, захотят сохранить членство в Содружестве, дабы и дальше извлекать определённые выгоды от отношений с британской короной, говорится в материале France 24. «Когда Барбадос стал республикой, королева потеряла там статус главы государства, но на его отношения с Содружеством это не повлияло. Массового выхода из объединения стран, ставших республиками, мы не наблюдаем», — заявила журналисту канала Синди МакКрири.

«В одиночку маленькие государства Карибского бассейна имели бы крайне мало влияния в международных делах — и Содружество является для них основным способом достичь «критической массы». Организация даёт странам поменьше возможность сплачиваться и, возможно, получать большее влияние по таким вопросам, как климатические изменения. Кроме того, она предоставляет им мировую платформу, дабы обсуждать волнующие их проблемы, находить другие государства, сталкивающиеся с аналогичным опытом, а быть может и добиваться от стран — членов побогаче вроде Австралии помощи по дружбе, — добавила она. — То, что в объединении состоят 54 страны, всё-таки о чём-то говорит. Думаю, что в таких странах считают, что для чего-то всё это нужно, и речь здесь не о похмелье от колониализма».

Теперь, когда Великобритания празднует 70 лет с момента восшествия Елизаветы II на престол, со всех сторон звучат вопросы о том, что будет с Содружеством, когда его главную защитницу сменит на троне принц Чарльз, пишет обозреватель France 24. Как признаёт журналист, объединение неоднократно критиковали за то, что оно за всю свою историю не добилось почти никаких серьёзных политических изменений — и на таком фоне часто высказывались предположения, что оно уже себя исчерпало.

«Главная из целей, провозглашаемых Содружеством — это решение проблемы климатических изменений, поскольку многие члены организации скорее всего серьёзно пострадают от их последствий. Объединение действительно могло бы сыграть в этом плане роль — например, оказывая поддержку странам, отказывающимся от углеводородов и добивающимся углеродной нейтральности, — полагает Крейг Прескотт. — Принц Чарльз всегда демонстрировал большой интерес к вопросу у климата, и этом может поднять его привлекательность в глазах членов Содружества. Но здесь может потребоваться пересмотр формата Содружества и переоценка его ресурсов и возможностей. Особой политической воли к какому-то наращиванию его статуса не проявлялось. Не исключено, что Содружество в этом смысле уже вытеснили другие международные организации — включая, например, «Большую двадцатку».

«Уверена, что Чарльз в таких делах, как забота о молодёжи и сохранение окружающей среды будет проявлять значительно большую склонность к активному вмешательству, — прогнозирует МакКрири. — У Чарльза, возможно, реально будет возможность добиться большего, чем добилась Елизавета, поскольку у него есть богатый опыт взаимодействия с организациями, которые ведут деятельность в этих областях».

По мнению эксперта, у Содружества есть и будущее, и потенциал — и они вовсе не обязательно связаны с британской короной. Как отмечает обозреватель France 24, такой сценарий развития организации, возможно, вырисовывается на наших глазах: в последние дни в СМИ активно обсуждают возможное обретение республиканского статуса Австралией, поводом к чему стало создание новым премьер-министром страны Энтони Олбанизом нового правительственного поста — заместитель министра по делам республики. «Думаю, что членов Содружества, переходящих к республиканской форме правления, будет становиться всё больше, но это скорее вопрос не их членства в организации, а их конституционных отношений с Великобританией. Не сомневаюсь, что многие страны будут считать, что состоять в такой организации полезно, даже если это просто запасной вариант. Потенциал у Содружества есть — хоть я и не берусь утверждать, сможет ли оно его реализовать», — рассуждает МакКрири.