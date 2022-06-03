France 24: ради платинового юбилея королевы британцы и туристы раскошелятся на сувениры

Великобритания отмечает 70-летний юбилей со дня начала правления Елизаветы II, и торговцы сувенирами планируют хорошо заработать на этом событии, рассказывает France 24. В Лондон со всей страны и из-за границы съезжается множество почитателей королевской семьи, которые покупают декоративные тарелки, фигурки или столовые сервизы на память.

Фанаты королевской семьи радуются платиновому юбилею королевы, помогая себе кошельком. Магазины по всей Великобритании пользуются возможностью заработать на сувенирах в честь 70-летия правления Елизаветы II.

ПРОДАВЕЦ: Людям нужно что-то с фотографией. Сейчас мы в основном продаём такие тарелки. Здесь вы видите королеву — она танцует и приветствует вас, когда на неё падает свет.

Королева сама по себе возглавляет рейтинги, намного опережая других членов королевской семьи. Для миллионов туристов её величество является символом всего истинно британского.

ФРАНЦУЖЕНКА: Раз мы в Лондоне, то ищем что-то, чего у нас нет. Прямо сейчас я ищу солонки.

Большинство товаров не прошли утверждения в Букингемском дворце, но некоторые могут похвастаться королевским клеймом, что отражается на их цене. Так, королева лично контролирует качество определённых товаров — например, фарфоровой столовой посуды, — которые выпускают по случаю её юбилея. Каждый предмет старательно создают вручную местные мастера.

ПАМЕЛА ХАРПЕР, глава компании Halcyon Days: На нашем заводе полностью ручное производство, и, конечно, все члены королевской семьи, включая её величество, поддерживают это.

Послеполуденный чай также стал поводом отпраздновать юбилей. Маленькие пирожные представляют собой драгоценности короны и шляпки королевы на апельсиновом муссе. На тарелку прикатит даже карета.

АМЕРИКАНКА: Я думаю, верхний ряд десертов самый потрясающий.

ДРУГАЯ АМЕРИКАНКА: Мне нравится, как они подумали о каждой составляющей жизни королевы.

Во время празднования бриллиантового юбилея королевы в 2012 году магазины сувенирной продукции заработали 145 миллионов евро. Её платиновый юбилей обещает принести ещё больший доход — как сказали бы, достойный королевы.