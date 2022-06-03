NYT: нефтяное эмбарго Европы приведёт к возникновению нового мирового энергетического порядка

Эмбарго Евросоюза, вводимое на часть нефтяного импорта из России, может стать новой встряской для мировой экономики. Как пишет The New York Times, эти усилия могут причинить ущерб России, но они также взвинтят и без того высокие цены на нефть, в результате чего произойдут кардинальные изменения в глобальной торговле энергоресурсами.

Эмбарго Евросоюза, вводимое на большую часть нефтяного импорта из России, может стать новой встряской для мировой экономики. Как пишет The New York Times, в результате произойдут кардинальные изменения в глобальной торговле энергоресурсами, российская экономика ослабнет, Китай и Индия укрепят переговорный потенциал, а добывающие страны типа Саудовской Аравии обогатятся.

Как отмечает автор материала, Европа, США и значительная часть остального мира могут пострадать, так как нефтяные цены, поднимающиеся в гору на протяжении нескольких месяцев, могут вырасти ещё больше — ведь Европа будет покупать энергоресурсы у более отдалённых поставщиков. Европейским компаниям придётся рыскать по миру в поисках такой нефти, которую их НПЗ смогут перерабатывать столь же легко, как и российскую. Периодически будет возникать дефицит определённых видов топлива, таких как солярка, которой заправляют грузовики и сельскохозяйственную технику.

В то время как Европа бросилась в погоню за новыми поставками нефти, Россия начала поиски новых покупателей для своего топлива, и в результате они не оставят без внимания ни один уголок нашего мира, говорят эксперты. Но оценить последствия для каждой страны и для каждой компании сложно, потому что руководители, главы энергетических фирм и трейдеры будут реагировать по-разному.

Китай и Индия в определённой мере защищены от бремени высоких нефтяных цен, потому что Россия предлагает им нефть со скидкой. За последние два месяца Россия стала вторым поставщиком нефти для Индии, стремительно обогнав другие крупные добывающие страны, такие как Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты.

«Западные лидеры преследуют цель ослабить президента Владимира Путина. Для этого они решили лишить его миллиардов долларов, получаемых Россией от продажи энергоресурсов. Они надеются своими действиями принудить российские нефтедобывающие компании закрыть скважины, так как у Москвы не очень много нефтехранилищ, где она может хранить добытое топливо, пока ищет новых покупателей. Но это опасная затея, и она может потерпеть неудачу. Если цены на нефть существенно вырастут, общая сумма российских доходов от её продажи уменьшится незначительно», — пишет автор материала.

Он отмечает, что другие нефтедобытчики, такие как Саудовская Аравия и западные нефтяные компании типа Exxon Mobil, BP, Shell и Chevron, тоже получат выгоду просто благодаря повышению цен. С другой стороны, потребителям и компаниям во всём мире придётся больше платить за каждый литр топлива и за товары, доставляемые поездами и грузовиками.

«Это очень важно, беспрецедентно, — говорит Роберт Макналли, работавший советником по энергетике у президента Джорджа Буша — младшего. — Это внесёт коренные изменения не только в коммерческие, но и в политические и геополитические отношения».

«Будет много геополитических последствий, — объясняет Меган О’Салливан из школы имени Кеннеди Гарвардского университета. — Эмбарго поможет США глубже проникнуть в мировую энергетическую экономику и укрепит энергетические связи между Россией и Китаем».

Китай для России становится всё более важным и значительным рынком. Две страны соединены трубопроводами, которые работают почти на пределе возможностей. В последние месяцы Китай увеличил танкерные перевозки российской нефти.

Саудовская Аравия и Иран могут оказаться в проигрыше из-за увеличения российских продаж в Китай, а ближневосточные поставщики вынуждены снижать свои цены, чтобы успешно конкурировать с российской нефтью, продаваемой со скидкой.

О’Салливан отмечает, что отношения между Россией, Саудовской Аравией и другими членами альянса ОПЕК+ могут осложниться, так как Москва и Эр-Рияд соперничают в попытке увеличить и сохранить свою долю рынка в Китае.

В выигрыше также окажется Индия, потому что её крупные нефтеперерабатывающие заводы могут работать с российской нефтью, делая из неё дизтопливо. Часть этого топлива может в итоге оказаться в Европе, хотя сырьё для него пришло из России.

Но Индии будет трудно продолжать закупки в России, если из-за запретов ЕС для европейских страховых компаний на страхование нефтяных поставок из России очень сильно вырастут издержки.

«Индия в выигрышном положении, — считает Хелима Крофт, возглавляющая в RBC отдел сырьевой стратегии. — Но это продлится лишь до тех пор, пока против неё не будут введены вторичные санкции».