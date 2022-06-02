Politico: «блэксит» — экспертов встревожил массовый исход темнокожих из Белого дома

С конца прошлого года администрацию Джо Байдена начали активно покидать сотрудники-афроамериканцы, сообщает Politico. По словам источников издания, это явление объясняется слабой поддержкой начальства, напряжёнными условиями работы, низкими зарплатами и небольшими шансами на продвижение по службе.

По меньшей мере 21 темнокожий сотрудник Белого дома с конца прошлого года уволился или планирует уйти в ближайшее время. Оставшиеся говорят, что это их совсем не удивляет, учитывая слабую поддержку начальства и небольшие шансы на продвижение по карьерной лестнице, пишет Politico.

Этот большой исход афроамериканцев из администрации Джо Байдена начался ещё в декабре. По словам источника издания, явление оказалось настолько ярко выраженным, что некоторые чиновники придумали для него термин: «блэксит».

Одной из первых оставила свой пост старший советник и пресс-секретарь вице-президента США Симон Сандерс. За ней последовали другие помощники Камалы Харрис: Тина Флурной, Эшли Этьен и Винсент Эванс, — а также руководитель по связям с общественностью Седрик Ричмонд.

Череда увольнений встревожила внешних наблюдателей, которые ратуют за расово-этническое разнообразие администрации. Они напоминают, что на прошлых выборах 22% проголосовавших за Байдена составляли темнокожие.

Ряд ушедших сотрудников заявили, что расстались с Белым домом «на хорошей ноте». Но другие описывали необходимость переориентации, поскольку им годами приходилось работать в напряжённой обстановке почти без выходных.

Трое темнокожих сотрудников, которые продолжают работать в Белом доме, заявили, что массовый исход «подорвал моральный дух». По их словам, им трудно найти наставников, а возможность продвинуться по службе выпадает чрезвычайно редко.

Сотрудники администрации указывают в качестве ещё одной проблемы невысокую зарплату, которую получают чиновники-афроамериканцы. Её начальный размер составляет $48 тыс., а это небольшие деньги для такого дорогого города, как Вашингтон.

Впрочем, по признанию чиновников, их трудности не ограничиваются материальным положением. Некоторые сетуют на то, что продолжающаяся пандемия вынуждает их в основном общаться онлайн, что мешает сплочённости персонала.

Некоторые действующие сотрудники администрации также опасаются, что уход коллег ухудшит ситуацию, поскольку сократится количество голосов, отражающих мнение афроамериканского сообщества. По их мнению, неспособность сохранить этих сотрудников отражает более серьёзные политические ошибки, допущенные Белым домом, заключает Politico.