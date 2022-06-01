El País: из-за полного разрыва торговых связей с Россией Испания может лишиться более чем 2% ВВП

В случае полного разрыва торговых отношений с Россией Испания при самом неблагоприятном сценарии может лишиться до 2,4% ВВП, пишет El País со ссылкой на Банк Испании. Однако поскольку прогнозы до сих пор обещают испанской экономике 4%-ный рост, подобное негативное развитие событий всё равно не повергнет страну в рецессию, говорится в статье.
В случае полного прекращения торговли с Россией испанская экономика может лишиться более 2% ВВП, пишет El País со ссылкой на расчёты Банка Испании.
Этот банк, в частности, подсчитал, во что обойдётся Мадриду отказ от российских энергоносителей. Как оказалось, несмотря на то что Испания, по сравнению с другими европейскими странами, в этом вопросе меньше подвержена рискам, ущерб для неё всё же будет значительным: от 0,8% до 1,4% ВВП за первый год, однако он будет уменьшаться в зависимости от замещающей способности импорта энергоресурсов.
К этим потерям следует добавить ещё 0,7% в случае полного закрытия коммерческих каналов, что даёт совокупное снижение в 2,1%. При этом, согласно самому неблагоприятному сценарию, сокращение испанской экономики от разрыва торговых связей с Россией может достигнуть 2,4%, указывается в статье.
Подобное негативное развитие событий приведёт к росту инфляция в Испании на 0,8–1,7 процентных пункта.
Между тем, как уточняет издание, эти потери внутреннего валового продукта будут гораздо ниже, чем от финансового кризиса, когда в период с 2008-го по 2013 год Испания лишилась 9% ВВП, или от пандемии, которая привела к сокращению испанской экономики на 10%.
Тем не менее в евро потери могут составить от 9 до 25 миллиардов. Если учесть, что прогнозы до сих пор предсказывают испанской экономике рост примерно на 4%, то разрыв торговых отношений с Россией не повергнет Испанию в рецессию даже при самом худшем сценарии, говорится в статье.
В Банке Испании при этом пояснили, что вооружённый конфликт на Украине уже влияет на испанскую экономику, делая сырьё более дорогим, сокращая торговые потоки и увеличивая неопределённость.
Волонтёр, который получил ранения при теракте в Мелитополе, прооперирован, он находится в стабильно тяжёлом состоянии. Раненая девушка проходит реабилитацию. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Юрист направления интеллектуальной собственности и коммерческих споров группы «Совет» Тимур Фатыхов, а также представитель Европейской юридической службы Денис Гришин напомнили о мерах поддержки бизнеса в России.
Представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий заявила, что следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по факту гибели женщины после хлопка газа в квартире дома в подмосковных Мытищах.
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова высказала мнение, что желание олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой стать спортивным управленцем похвально, если она не планирует превращаться в чиновника.
Член Высшего экспертного совета кафедры «Долголетие и качество жизни» Академии социальных технологий, консультант по коррекции веса и пищевому поведению нутрициолог Анна Макарова дала рекомендации по приёму витамина D.
Летальность от оспы обезьян чаще всего связана с осложнениями, которые возникают из-за отсутствия лечения, заявил профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.
Армия Турции проведёт новую трансграничную операцию в районах сирийских Манбиджа и Телль-Рифъата, она будет направлена против членов Рабочей партии Курдистана (РПК) и «Сил народной самообороны» (СНС), которые признаны Анкарой террористами.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя обещание президента Украины Владимира Зеленского не использовать американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS для обстрела российской территории, заявил, что Москва не верит его словам.