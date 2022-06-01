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El País: из-за полного разрыва торговых связей с Россией Испания может лишиться более чем 2% ВВП

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В случае полного разрыва торговых отношений с Россией Испания при самом неблагоприятном сценарии может лишиться до 2,4% ВВП, пишет El País со ссылкой на Банк Испании. Однако поскольку прогнозы до сих пор обещают испанской экономике 4%-ный рост, подобное негативное развитие событий всё равно не повергнет страну в рецессию, говорится в статье.
El País: из-за полного разрыва торговых связей с Россией Испания может лишиться более чем 2% ВВП
AP
В случае полного прекращения торговли с Россией испанская экономика может лишиться более 2% ВВП, пишет El País со ссылкой на расчёты Банка Испании.

Этот банк, в частности, подсчитал, во что обойдётся Мадриду отказ от российских энергоносителей. Как оказалось, несмотря на то что Испания, по сравнению с другими европейскими странами, в этом вопросе меньше подвержена рискам, ущерб для неё всё же будет значительным: от 0,8% до 1,4% ВВП за первый год, однако он будет уменьшаться в зависимости от замещающей способности импорта энергоресурсов.

К этим потерям следует добавить ещё 0,7% в случае полного закрытия коммерческих каналов, что даёт совокупное снижение в 2,1%. При этом, согласно самому неблагоприятному сценарию, сокращение испанской экономики от разрыва торговых связей с Россией может достигнуть 2,4%, указывается в статье.

Подобное негативное развитие событий приведёт к росту инфляция в Испании на 0,8–1,7 процентных пункта.

Между тем, как уточняет издание, эти потери внутреннего валового продукта будут гораздо ниже, чем от финансового кризиса, когда в период с 2008-го по 2013 год Испания лишилась 9% ВВП, или от пандемии, которая привела к сокращению испанской экономики на 10%.

Тем не менее в евро потери могут составить от 9 до 25 миллиардов. Если учесть, что прогнозы до сих пор предсказывают испанской экономике рост примерно на 4%, то разрыв торговых отношений с Россией не повергнет Испанию в рецессию даже при самом худшем сценарии, говорится в статье.

В Банке Испании при этом пояснили, что вооружённый конфликт на Украине уже влияет на испанскую экономику, делая сырьё более дорогим, сокращая торговые потоки и увеличивая неопределённость.
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