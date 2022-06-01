DM: «считает нас всех идиотами» — Трюдо раскритиковали за попытку запретить продажу оружия в Канаде

Призывы канадского премьер-министра ввести мораторий на продажу и владение огнестрельным оружием вызвали недовольство. По мнению критиков, предлагаемая Джастином Трюдо инициатива не поможет защитить граждан, поскольку не устранит коренную причину проблемы — контрабанду, пишет Daily Mail.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо столкнулся с общественным недовольством. Поводом стали его призывы ввести «национальный мораторий» на владение огнестрельным оружием после массовой стрельбы в Ювальде, штат Техас, сообщает Daily Mail.

Накануне глава правительства объявил, что собирается принять закон, запрещающий людям покупать и продавать огнестрельное оружие в любой точке страны. Если инициатива получит поддержку парламента, то может вступить в силу уже осенью этого года, отмечает издание.

Между тем критики утверждают, что предлагаемый Трюдо запрет не поможет защитить канадцев. По их словам, многие виды оружия уже являются незаконными, а «замораживание» не устранит коренную причину проблемы — контрабанду.

«Сегодняшнее объявление упускает основную причину насилия с применением огнестрельного оружия в наших городах — его незаконный ввоз в Канаду преступными группировками, — написала в Twitter депутат от Консервативной партии Ракель Данчо. — У премьер-министра было семь лет, чтобы решить эту серьёзную проблему, но он продолжает гоняться за вниманием СМИ и прятать голову в песок».

Ещё один парламентарий Пьер Пуаливр назвал шаг Трюдо «полным провалом». Он высказал мнение, что проблему усугубляют «мягкие приговоры», которые выносятся нарушителям. «Уважайте законопослушных владельцев оружия, сажайте опасных преступников за решётку и останавливайте контрабандистов на границе», — призвал правительство политик.

Продюсер цифровой медиаплатформы True North Center Харрисон Фолкнер также раскритиковал Трюдо в Twitter. «Он считает нас всех идиотами», — предположил журналист и усомнился, что новые меры «обеспечат безопасность» жителей страны.

«Сколько канадцев осознают, что правительственный запрет на огнестрельное оружие — это явная попытка Трюдо импортировать американскую культурную войну в Канаду? Большинство оружия, используемого в преступлениях, приобретено незаконным путём», — отметил Фолкнер.

В Канаде нет национальной системы отслеживания огнестрельного оружия, поэтому неясны его объёмы, ввезённые контрабандой из США. Однако в 2020 году полиция Торонто сообщала, что 85% изъятых пистолетов имели американское происхождение, обращает внимание Daily Mail.

Кроме того, в текущем финансовом году канадские пограничники конфисковали 955 единиц огнестрельного оружия. Это на 57% больше по сравнению с предыдущим периодом, подчёркивается в статье.

По словам экспертов, большое количество оружия попадает в Канаду через банды и преступников, которые идут на различные технические ухищрения. Например, буквально в начале прошлого месяца в Онтарио перехватили беспилотник, который перевозил сумку с десятком пистолетов, напоминает Daily Mail.