NTD: включить фантазию — в Испании приспособили отходы для печати на 3D-принтере

Испанские учёные придумали способ повторного использования отходов. Как передаёт NTD, они измельчают мусор, например, раковины мидий, в мелкий порошок, примешивают к другим компонентам, в результате чего получается паста, с помощью которой 3D-принтер печатает различные предметы. По мнению разработчиков, их метод может помочь компаниям сэкономить деньги, поскольку только в Европе потребляют около 600 тысяч тонн мидий в год. В итоге много раковин попадает на свалку.

Этот 3D-принтер печатает сосуд, который смогут использовать как вазу или предмет домашнего декора. Впрочем, его будущее назначение не так важно. Интересно то, с чего всё началось.

На самом деле сырьём для этого сосуда стали мидии. Обычно их раковины просто выбрасывают. Но группа исследователей в Испании придумала способ повторного использования отходов.

Раковины измельчают в мелкий порошок и примешивают к другим компонентам. В итоге получается паста. Потом начинается процесс печати.

ИГНАСИО ХУАН-КРЕИКС, глава одной из компаний-разработчика: Мы используем этот порошок в печати на 3D-принтере с некоторыми другими материалами. В итоге получается полезный предмет.

Как показывают исследования ООН, в 2019 году в мире выбросили 930 миллионов тонн еды. При этом только в Европе потребляют около 600 тысяч тонн мидий в год. В итоге много раковин попадает на свалку.

По мнению разработчиков, их метод может помочь компаниям сэкономить деньги.

ИГНАСИО ХУАН-КРЕИКС: Мы считаем, что нет такого понятия, как отходы. Это просто недостаток воображения нашей цивилизации. На самом деле это молекулы, которые имеют другую цену и другую ценность на разных рынках. Мы по-новому взглянули на материалы, которые сейчас создаём.

В центре также изучают, как повторно использовать пластиковую упаковку, яичную скорлупу и даже персиковые косточки.

Дата выхода в эфир 23 мая 2022 года.