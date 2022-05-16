Французский политик: Фон дер Ляйен ошиблась — угроза миропорядку исходит не от России, а от США

В последнее время председатель Еврокомиссии делает всё более воинственные заявления в адрес России, воображая себя главнокомандующим несуществующей армии, напоминает в статье для Boulevard Voltaire французский политик Стефан Буффето. При этом глава ЕС забывает, что именно Россия всегда была силой, поддерживающей равновесие в Евразии, а США, напротив, долгие годы дестабилизируют мир своей политикой, пишет автор. Называя Россию угрозой миропорядку, Фон дер Ляйен имеет в виду американский миропорядок, поясняет обозреватель.

«Урсула, как Мальбрук, собралась в поход», — пишет в статье для Boulevard Voltaire французский политик и бывший председатель Комитета по связям ЕС с Россией Стефан Буффето, имея в виду многочисленные «воинственные» заявления главы Еврокомисии после начала российской спецоперации на Украине. «Очевидно, что она готова вести тотальную войну против Путина. До последней капли украинской крови», — делает вывод автор статьи, напоминая, что у самого Европейского союза нет «ни армии, ни реальной дипломатии, ни возможности, ни намерений» вступать в вооружённый конфликт с Россией, который «стал бы самоубийством для Европы и всего мира».

По мнению Буффето, заявления председателя Еврокомиссии «безответственны и никоим образом не способствуют восстановлению мира». Как подчёркивает автор, Россия не исчезнет с карты мира после окончания военных действий. Более того, её возможный распад станет катастрофой для всего мира и особенно для Европы, уверен французский политик.

На взгляд автора, Урсула фон дер Ляйен, вероятно, «живёт в виртуальном мире». К примеру, 9 апреля прошлого года в Варшаве она заявила, что гибель мирных жителей в Буче придала ей «ещё больше решимости» бороться против Путина. «Но она ни с кем и ни с чем не борется», — замечает Буффето. Разумеется, Европейский союз выделил €450 млн на помощь Украине и ввёл экономические санкции против России, однако эти решения не подразумевают борьбу.

Всю европейскую политику после падения советского блока Буффето считает «огромным промахом». С его точки зрения, Европе следовало бы вспомнить, что до 1917 года Российская империя была её союзником. После распада СССР следовало заново интегрировать её в европейскую политику и обеспечить таким образом равновесие в Евразии. Однако всё было сделано с точностью до наоборот: Европейский союз подчинился американской доктрине, согласно которой сближение Западной Европы с Россией недопустимо, поскольку станет причиной ухода США из региона. Таким образом, когда 12 мая этого года Урсула Фон дер Ляйен заявила, что Россия является «самой прямой угрозой» мировому порядку, она имела в виду западный или американский мировой порядок, поясняет автор статьи.

Хотя сам Буффето считает ввод российских войск на Украину ошибкой, которая разрывает многовековую связь двух народов и приведёт в итоге к ослаблению России, он не сомневается, что Россия будет существовать и после завершения военных действий. Политик считает Россию не угрозой, а важным элементом поддержания мирового порядка, и напоминает, что стереть её с карты мира не удалось ни Карлу XII, ни Наполеону, ни Гитлеру.

При этом именно Соединённые Штаты в последние годы дестабилизировали мир своей политикой на Ближнем Востоке, за которую европейцы заплатили высокую цену, пишет Буффето. Госпоже фон дер Лайен следует побеспокоиться о том, что санкции против России усилили раскол между севером и югом Европы, и «вместо того, чтобы играть роль главнокомандующего несуществующей армии», помнить, что США в первую очередь отстаивают свои собственные интересы, что является прямым долгом любой нации, отмечает политик. «Но сможет ли она понять это, если сама цель Европейского союза состоит в том, чтобы стереть живую связь с понятием нации?» — задаётся вопросом автор статьи.