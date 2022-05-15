WSJ: европейский рынок газа по-прежнему зависит от поставок из России — но риск их прекращения растёт

Несмотря на то, что решения Москвы на этой неделе спровоцировали на европейском газовом рынке ощутимую волатильность, рынок Европы, судя по уровню цен на СПГ, по-прежнему рассчитывает на стабильный приток голубого топлива из России, сообщает WSJ. Вместе с тем, по мнению обозревателя издания, риски перебоев с поставками или их полной остановки продолжают расти — и в этот раз нивелировать их может не получиться.

Ситуация с поставками газа в Европу сегодня выглядит значительно менее надёжно, чем даже несколько недель назад: в прошлом месяце Москва заявила о прекращении поставок голубого топлива в Польшу и Болгарию, а на этой неделе — ввела санкции против 31 европейской энергетической компании в ответ на отказ оператора газотранспортной сети Украины от подачи российского газа через один их ключевых узлов газовой инфраструктуры страны, пишет The Wall Street Journal.

Как подчёркивает обозреватель американского издания, такой шаг со стороны России привёл к тому, что цены на газ на европейском хабе TTF подскочили в четверг на 13%, несколько снизившись лишь к утру пятницы. Министр экономики Германии Роберт Хабек в четверг заявил, что в результате санкций поставки газа из России в страну сократятся на 3%, отметив, что такие объёмы можно будет закупить у других поставщиков, напоминает журналист.

Между тем, несмотря на всю волатильность, европейский рынок, по всей видимости, не закладывает даже умеренные по масштабам перебои с поставками, констатирует автор. Как отмечает обозреватель WSJ, если после начала спецоперации на Украине цена на СПГ достигла 227 евро за МВтч, то теперь она успела снизиться больше чем вдвое, пусть и сохраняясь на более высоком уровне, чем до начала пандемии коронавируса.

Кое-кто, возможно, назовёт драму, развивавшуюся на этой неделе, бряцанием оружием: Россия и Европа сохраняют взаимозависимость в плане энергетики, а газ продолжал исправно поступать европейским потребителям, какие бы конфликты ни велись в регионе, говорится в материале WSJ. И всё же теперь риски прекращения поставок — как по политическим причинам, так и из-за физического повреждения газовой инфраструктуры на Украине, — становятся реальными, предупреждает обозреватель газеты.

В руководстве Shell на прошлой неделе заявляли, что для полной замены российского газа Европе придётся скупить весь спотовый рынок СПГ — а это просто нереалистичный сценарий, полагает автор. По этой причине любой достаточно серьёзный срыв поставок приведёт к дефициту газа, а если Россия полностью прекратит экспорт энергоносителей в Европу, это может обернуться даже нормированием потребления голубого топлива, пишет он.

Имеющиеся у Европы запасы газа позволят ей протянуть почти до конца 2022 года — при условии, что её обойдут стороной «внезапные погодные феномены», — но следующая зима сулит ей перспективы помрачнее, подчёркивает автор. Как напоминает журналист, сильнее всего от российского газа зависит Германия, однако оценки экономических последствий полной утраты его поставок очень сильно разнятся: приводятся цифры от 1 до 12% ВВП.

«Газопроводная дипломатия десятилетиями обеспечивала движение российского газа в Европу, однако причин думать, что на этот раз всё будет по-другому, становится всё больше», — подытоживает обозреватель WSJ.