NYT: предстоящий Саммит Америк рискует стать для Байдена «унизительным» конфузом

Всего через три недели в Лос-Анджелесе должен будет стартовать очередной Саммит Америк — однако в этот раз он может оказаться провальным, обернувшись для администрации Байдена «пиар-катастрофой», сообщает The New York Times. По информации издания, целый ряд региональных лидеров уже заявили, что могут пропустить мероприятие — а Вашингтон при этом до сих пор сохраняет вокруг саммита обстановку «неразберихи», чем только увеличивает угрозу масштабного бойкота.

Предстоящий Саммит Америк в Лос-Анджелесе — крупное международное мероприятие, на которое должны будут съехаться лидеры большинства стран Западного полушария — рискует не оправдать возлагаемых на него Вашингтоном надежд и оказаться для администрации Байдена «пиар-катастрофой», пишет The New York Times. По информации издания, среди предполагаемых участников саммита из Латинской Америки и Карибского региона растёт число тех, кто задумывается о том, чтобы пропустить мероприятие — и в их число входят президенты Мексики и Бразилии, двух крупнейших стран региона. Как предупреждают корреспонденты NYT, масштабный бойкот станет «унизительным ударом» по репутации Вашингтона, продемонстрировав, что возможности США по продвижению своих интересов в регионе сокращаются.

По данным NYT, в марте старший директор Совета национальной безопасности США по делам Западного полушария Хуан Гонсалес сообщил прессе, что Вашингтон не будет приглашать на Саммит Америк чиновников правительства Кубы, а также президентов Венесуэлы и Никарагуа. Однако в минувший вторник президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил в ходе пресс-конференции, что если правительства перечисленных стран не будут присутствовать на мероприятии, то он также на него не поедет, и Мехико будет представлять делегация дипломатов. Аналогичные угрозы впоследствии также озвучили президенты Боливии и Гондураса — а группа лидеров карибских стран заявили, что бойкотирует мероприятие, если Вашингтон пригласит от Венесуэлы не президента страны Николаса Мадуро, а оппозиционного лидера Хуана Гуайдо, которого США считают главой венесуэльского государства. Наконец, несколько бразильских чиновников сообщили, что президент Бразилии Жаир Болсонару также может пропустить саммит, перечисляют журналисты The New York Times.

Между тем, хотя до Саммита Америк остаётся менее трёх недель, Вашингтон до сих пор не определился с составом участников и не разослал им официальны приглашения, пишет NYT. В служебной записке о мероприятии, которую в прошлом месяце распространил среди членов Конгресса США Государственный департамент, не указывалось никаких конкретных целей для саммита, а предварительные заседания, проведённые для конгрессменов и сенаторов ответственными сотрудниками Госдепа, отличались ощутимой обстановкой «неразберихи», а также подозрительным отсутствием в списке тем для обсуждения вопросов миграции, говорится в материале издания.

Как отмечается в статье, американские дипломаты убеждены, что не слишком большое желание отдельных лидеров принимать участие в мероприятии является не более чем попыткой завоевать доверие избирателей с националистическими и левыми взглядами и отнюдь не говорит о том, что в конечном счёте лидеры обязательно бойкотируют саммит. Что же касается обстановки «неопределённости» касательно организационных вопросов, эксперты по внешней политике отмечают, что это является абсолютно нормальным делом для такого рода региональных мероприятий, поскольку они, как правило, скорее выполняют символическую функцию, чем помогают найти какие-то конкретные решения. И тем не менее, полагают журналисты NYT, угроза бойкота «подчёркивает те вызовы, с которыми сталкивается администрация Байдена в плане продвижения своих интересов в Северной и Южной Америке» — а она, между тем, рассчитывает благодаря саммиту достичь как раз-таки конкретных договорённостей по вопросам миграции до начала промежуточных выборов.

В случае, если на Саммите Америк не будет Лопеса Обрадора, заключить какое-либо соглашение по миграции станет значительно сложнее: Мексика является главным источником мигрантов для США, и правительство страны в прошлом активно сотрудничало с Вашингтоном, помогая ему перекрывать миграционные потоки из других стран, двигавшиеся в сторону американской границы, разъясняют корреспонденты NYT. В свою очередь, отсутствие Жаира Болсонару скорее всего помешает администрации Байдена достичь реальных подвижек по двум другим важным пунктам внешнеполитической повестки — борьбе против климатических изменений и защите демократии; а меж тем, ряд источников уже сообщают, что бразильский лидер на фоне напряжённых дипломатических отношений с Вашингтоном принял решение отказаться от поездки в Лос-Анджелес, пишут авторы.

«Если Саммит Америк будет проходить без президентов Мексики и Бразилии, он станет практически бессмысленным, — прокомментировал ситуацию в беседе с NYT бывший министр иностранных дел Мексики Хорхе Кастаньеда. — Это будет провальный саммит».