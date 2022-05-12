ABC News: «волна окажется ещё более масштабной» — в США ожидают вспышку заболеваемости COVID-19 летом

По всей Америке вот уже несколько недель наблюдается быстрое ухудшение коронавирусной статистики — и к лету страна может пережить ещё одну вспышку заболеваемости COVID-19, передаёт ABC News со ссылкой на экспертов. По информации канала, отдельные специалисты опасаются, что нынешний рост числа заражений на деле занижен из-за того, что люди всё менее охотно проверяются на коронавирус, и предстоящая волна будет ещё более тяжёлой, чем предполагают сейчас.

Звучат новые предупреждения по поводу возможной вспышки заболеваемости COVID-19 летом: на фоне роста числа заражённых по всей стране — за минувший месяц этот показатель увеличился больше чем вдвое, — отдельные эксперты заявляют, что статистика может ухудшиться ещё сильнее.

А с нами на связи из Медицинского центра Сидарс-Сайнай в Лос-Анджелесе — Кейли Хартунг. Доброе утро, Кейли!

КЕЙЛИ ХАРТУНГ, корреспондент ABC News: Доброе утро, Джордж! Тревожные цифры фиксируются почти по всей стране: в 45 штатах и территориях число новых случаев COVID-19 за минувшую неделю подскочило больше чем на 10%. И речь только об учтённых случаях — а некоторые эксперты опасаются, что, поскольку всё больше людей проверяются на коронавирус в домашних условиях или же вовсе отказываются от тестирования, показатели получаются заниженными, и надвигающаяся на нас волна может оказаться ещё более масштабной, чем позволяет предположить статистика.





Число госпитализированных пациентов также подскочило больше чем на 10% по всей стране. А усугубляет проблему то, что в Калифорнии не вышли на работу тысячи медработников. Здесь, в лос-анджелесском Медицинском центре Сидарс-Сайнай члены профсоюза медработников требуют поднять зарплаты и обеспечить более безопасные условия труда. В руководстве больницы говорят, что она будет продолжать работать в нормальном режиме до конца забастовки, поскольку привлекаются дополнительные кадры.





А с момента начала пандемии, между тем, прошло уже почти два с половиной года — и мы приближаемся к очередному мрачному рубежу: число смертей от коронавирусной инфекции в нашей стране должно будет на следующей неделе достичь миллиона.

Дата выхода в эфир 10 мая 2022 года.