ABC News: «волна окажется ещё более масштабной» — в США ожидают вспышку заболеваемости COVID-19 летом

По всей Америке вот уже несколько недель наблюдается быстрое ухудшение коронавирусной статистики — и к лету страна может пережить ещё одну вспышку заболеваемости COVID-19, передаёт ABC News со ссылкой на экспертов. По информации канала, отдельные специалисты опасаются, что нынешний рост числа заражений на деле занижен из-за того, что люди всё менее охотно проверяются на коронавирус, и предстоящая волна будет ещё более тяжёлой, чем предполагают сейчас.
Звучат новые предупреждения по поводу возможной вспышки заболеваемости COVID-19 летом: на фоне роста числа заражённых по всей стране — за минувший месяц этот показатель увеличился больше чем вдвое, — отдельные эксперты заявляют, что статистика может ухудшиться ещё сильнее.
А с нами на связи из Медицинского центра Сидарс-Сайнай в Лос-Анджелесе — Кейли Хартунг. Доброе утро, Кейли!
КЕЙЛИ ХАРТУНГ, корреспондент ABC News: Доброе утро, Джордж! Тревожные цифры фиксируются почти по всей стране: в 45 штатах и территориях число новых случаев COVID-19 за минувшую неделю подскочило больше чем на 10%. И речь только об учтённых случаях — а некоторые эксперты опасаются, что, поскольку всё больше людей проверяются на коронавирус в домашних условиях или же вовсе отказываются от тестирования, показатели получаются заниженными, и надвигающаяся на нас волна может оказаться ещё более масштабной, чем позволяет предположить статистика.
Число госпитализированных пациентов также подскочило больше чем на 10% по всей стране. А усугубляет проблему то, что в Калифорнии не вышли на работу тысячи медработников. Здесь, в лос-анджелесском Медицинском центре Сидарс-Сайнай члены профсоюза медработников требуют поднять зарплаты и обеспечить более безопасные условия труда. В руководстве больницы говорят, что она будет продолжать работать в нормальном режиме до конца забастовки, поскольку привлекаются дополнительные кадры.
А с момента начала пандемии, между тем, прошло уже почти два с половиной года — и мы приближаемся к очередному мрачному рубежу: число смертей от коронавирусной инфекции в нашей стране должно будет на следующей неделе достичь миллиона.
Турецкий экономист Эрдал Карагель заявил, что Европа «расколота надвое» из-за зависимости стран ЕС от российского природного газа и требования России оплачивать поставки энергоносителей в рублях. Об этом он написал в колонке для Yeni Safak.
В России с 1 июня вступит в силу закон, предусматривающий изменение порядка начисления страховой пенсии по потере кормильца. Также в июне некоторые российские пенсионеры получат прибавку к пенсии. Об этом пишет Life.ru.
Полковник в отставке, экс-советник министра обороны США Дуглас Макгрегор в колонке для American Conservative выразил мнение, что у администрации американского президента Джо Байдена может быть план развязать конфликт между НАТО и Россией, использовав в качестве повода вторжение Польши на Западную Украину.
В случае если Финляндия войдёт в состав НАТО, войска альянса могут оказаться вблизи Санкт-Петербурга, заявил экс-глава Центра международного сотрудничества по вопросам безопасности Минобороны КНР старший полковник Чжоу Бо.
Сенатор-республиканец Роб Портман выразил мнение, что на фоне ситуации на Украине санкции против России в сфере энергетики стоит усилить. По мнению политика, доходы, которые получает Москва от продажи энергоресурсов за рубеж, идут на финансирование российской военной машины. С соответствующими тезисами Портмана, озвученными им в рамках выступления в конгрессе, ознакомился RT.
Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал обвинения США в адрес Москвы о том, что продовольственный кризис происходит якобы из-за действий России в акватории Чёрного и Азовского морей.
Президент Сербии Александр Вучич на неформальной встрече лидеров Западных Балкан с руководством ЕС поделился опасениями о приостановке поставок нефти и газа из России в страну из-за новых санкций со стороны Евросоюза.