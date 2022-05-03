Der Spiegel: Даунинг-стрит подозревают в розыгрыше премии «сексист года»

Одна из лидеров лейбористской партии Анджела Рэйнер потребовала объяснений от британского премьера Бориса Джонсона, на фоне слухов о том, что на Даунинг-стрит каждое Рождество вручают премию «сексист года», пишет Der Spiegel. Как отмечает издание, новые разбирательства становятся дополнительным фактором давления на Джонсона.

В британском парламенте разгораются дебаты по поводу мизогинии и сексизма, пишет Der Spiegel. В этом свете премьер страны Борис Джонсон попадает под всё большее давление.

Как сообщает издание, одна из лидеров лейбористской партии Анджела Рэйнер потребовала от Джонсона объяснений касательно слухов о премии «сексист года». Согласно данным некоторых британских источников, эта премия вручалась на Даунинг-стрит во время празднований Рождества.

«Вы несёте ответственность за культуру и мероприятия, которые проходят на Даунинг-стрит», — написала Рэйнер у себя в Twitter. Рэйнер также заявила, что сексистское поведение не только имело мест быть, но и поощрялось. В ответ Джонсон заявил, что сексизму нет места в политике.

Издание напоминает, что раннее в британском парламенте всплыли истории о скандалах с сексуальным подтекстом. На данный момент в бюро жалоб британского парламента поступило около 56 обвинений в правонарушениях подобного рода. В связи с этим, спикер палаты общин Линдси Хойл предложил радикальную реформу рабочей культуры парламента.