Der Spiegel: Даунинг-стрит подозревают в розыгрыше премии «сексист года»

02:35
Склад загорелся в Подмосковье
На складе в городском округе Богородский в Подмосковье произошёл пожар, сообщает пресс-служба МЧС России.
02:18
Словакия будет требовать исключения из эмбарго ЕС на российскую нефть
В случае введения Евросоюзом эмбарго на импорт нефти из России, Словакия будет добиваться предоставления себе исключения, заявил вице-премьер страны Рихард Сулик.
02:13
Хачанов проиграл 156-й ракетке мира в первом круге теннисного «Мастерса» в Мадриде
Россиянин Карен Хачанов потерпел поражение от француза Люки Пуя в матче первого раунда турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории «Мастерс» в Мадриде.
02:00
Овечкин заявил, что в «Вашингтоне» изучают игру голкипера «Флориды» Бобровского
Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о голкипере «Флориды Пантерз» Сергее Бобровском и предстоящем матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
01:49
Зеленский: ВСУ не проводят операций на территории России
Армия Украины не проводит операций на территории России, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
01:47
Проигравшая Virtus.Pro команда Mind Games вышла на мейджор по Dota 2 в Стокгольме
Киберспортивная команда Mind Games одержала победу над CIS Rejects в матче за выход на престижный турнир по Dota 2 — ESL One Stockholm Major 2022.
01:35
Псаки: в США решают, необходимо ли увеличить производство Javelin и Stinger
Пентагон рассматривает вопрос о том, необходимо ли увеличение объёмов производства комплексов Javelin и Stinger, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
01:26
Ловчев заявил, что в УЕФА открыли ящик Пандоры после введения новых санкций
Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался о решении УЕФА отстранить российские клубы и национальные команды от матчей международного сезона-2022/23.
01:17
Геркус предложил России перейти в Азиатскую конфедерацию футбола после новых санкций УЕФА
Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал решение УЕФА отстранить российские клубы и национальные команды от матчей международного сезона-2022/23.
01:04
Божович сравнил «Арсенал» с боксёром после нокдауна в матче с «Нижним Новгородом»
Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович отреагировал на ничью своей командой с «Нижним Новгородом» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
01:02
РИА Новости: в центре Белгорода прозвучал громкий хлопок
В центре Белгорода был слышен громкий хлопок, похожий на звук взрыва средней силы, сообщает РИА Новости.
00:51
Александрова за три часа одолела Боузкову и вышла в четвертьфинал турнира WTA в Мадриде
Россиянка Екатерина Александрова одержала победу над чешкой Марией Боузковой в матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде.
00:47
Британия предоставит Украине военную помощь на £300 млн
Великобритания предоставит Украине пакет военной помощи на сумму £300 млн.
00:37
Юрист предположила, что ждёт российский футбол после введения УЕФА новых санкций
Спортивный юрист Анна Анцелиович ответила на вопрос, как решения УЕФА могут повлиять на российский футбол.
00:24
В Госдуме считают дискриминацией решения УЕФА против российского футбола
Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв отреагировал на решение УЕФА отстранить российские клубы и национальные команды от матчей международного сезона-2022/23.
00:18
Кадыров заявил о масштабном наступлении бойцов ЛНР и Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что бойцы ЛНР и Чечни провели масштабное наступление по всей линии фронта в Луганской Народной Республике.
00:02
Чешский министр Сикела заявил о нежелании Праги платить за газ в рублях
Глава Минпромторга Чехии Йозеф Сикела заявил, что Прага не намерена оплачивать российский газ в рублях, а также готова отказаться от закупок нефти из России к концу года при определённых условиях.
00:01
Губерниев резко высказался о решении УЕФА против российского футбола
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение УЕФА отстранить российские клубы и национальные команды от матчей международного сезона-2022/23.
23:54
«Манчестер Юнайтед» разгромил «Брентфорд» в 35-м туре АПЛ
«Манчестер Юнайтед» одержал крупную победу над «Брентфордом» в матче 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
23:50
Захарова осудила уехавших из России медийных личностей за молчание о трагедии 2 мая в Одессе
Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила российских медийных личностей, покинувших Россию после начала специальной военной операции на Украине, за молчание о трагедии, произошедшей 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе.
23:47
«Лейпциг» уступил мёнхенгладбахской «Боруссии» в матче Бундеслиги
«Лейпциг» потерпел поражение от мёнхенгладбахской «Боруссии» в матче немецкой футбольной Бундеслиги.
23:38
«Аталанта» сыграла вничью с «Салернитаной» в Серии А, Миранчук вышел на замену на 54-й минуте
«Аталанта» и «Салернитана» не выявили победителя в матче 35-го тура в матче итальянской футбольной Серии А.
23:37
В Белом доме согласились с позицией России о недопустимости ядерной войны
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что в американской администрации согласны с позицией России о том, что в ядерной войне не может быть победителей.
23:22
О'Салливан стал семикратным чемпионом мира по снукеру
Англичанин Ронни О'Салливан одержал победу над соотечественником Джаддом Трампом в финале чемпионата мира по снукеру в Шеффилде.
23:21
В ЕК назвали решение «Газпрома» отключить Польшу и Болгарию от газа нарушением контрактов
Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон назвала решение «Газпрома» отключить Польшу и Болгарию от газа нарушением контрактов.
23:08
В Белом доме заявили о поддержке Байденом идеи вступления Финляндии в НАТО
Американский президент Джо Байден по-прежнему поддерживает политику «открытых дверей» НАТО и инициативу о включении Финляндии в Североатлантический альянс, несмотря на ситуацию вокруг Украины.
23:05
Хоккеист Шипачёв рассказал, сколько московское «Динамо» потратило на зарплаты в этом сезоне
Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв рассказал о зарплатах в своём клубе, которые выплачивались по итогам этого сезона.
22:58
Голкипер «Уфы» Беленов выбыл на длительный срок из-за травмы
Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов высказался о повреждении вратаря команды Александра Беленова.
22:53
СК России возбудил дело из-за осквернения памятника советским солдатам в Литве
Следственный комитет России возбудил дело по факту осквернения памятника советским солдатам в литовском населённом пункте Неринга. Об этом информирует СК России.
22:50
Каррера подверг критике УЕФА за отстранение российского футбола на сезон-2022/23
Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера отреагировал на решение УЕФА отстранить российские клубы и национальные команды от матчей международного сезона-2022/23.
22:41
Псаки заявила, что Байден не планирует поездку на Украину в настоящее время
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что американский президент Джо Байден не планирует поездку на Украину в настоящее время.
22:38
«Фулхэм» стал победителем Чемпионшипа
«Фулхэм» разгромил «Лутон» в 45-м туре и выиграл второй по силе дивизион чемпионата Англии по футболу — Чемпионшип.
22:24
Португалия заменит Россию на женском Евро-2022
Сборная Португалии выступит вместо команды России на чемпионате Европы по футболу среди женщин в 2022 году.
22:24
Канцлер ФРГ Шольц высказался об условиях снятия санкций с России
Канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью телеканалу ZDF заявил, что западные страны не снимут с России санкции без достижения взаимопонимания с Украиной.
22:11
Минобороны: значительная часть украинцев ищет способы эвакуироваться в Россию
Руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что значительная часть насильно удерживаемого радикалами в городах Украины населения ищет возможности для эвакуации в Россию.
22:05
Карпин: беспредел с отстранением российского футбола продолжается
Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на решение УЕФА отстранить российские клубы и национальные команды от матчей международного сезона-2022/23.
22:00
Колосков: ничего неожиданного в решении УЕФА нет
Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал решение УЕФА отстранить российские клубы и сборные от международного сезона-2022/23.
21:50
Минобороны России: украинские боевики в ряде городов оборудовали свои позиции в школах
Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские боевики в ряде городов оборудовали свои позиции в школах и психбольнице.
21:49
Вместо «Зенита» в групповом этапе Лиги чемпионов выйдет чемпион Шотландии
Чемпион Шотландии напрямую выйдет в групповой этап футбольной Лиги чемпионов вместо петербургского «Зенита» после решения УЕФА о санкциях.
21:49
Синоптик Синенков рассказал о погоде на курортах юга России
Ведущий специалист центра «Фобос» Александр Синенков рассказал о погоде на курортах юга России.
21:47
Аналитик Юшков высказался о вероятности отказа Европы от российской нефти
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков высказался о вероятности отказа Европы от российской нефти.
21:45
Канцлер ФРГ Шольц заявил, что НАТО не будет участвовать в конфликте на Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в интервью телеканалу ZDF, что Североатлантический альянс не будет участвовать в конфликте на Украине.
21:36
УЕФА ещё не принимал решение об участии сборной России в квалификации Евро-2024
В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пока ещё не приняли решение по поводу участия сборной России в квалификации чемпионата Европы 2024 года.
21:28
В Приморье прокомментировали ситуацию с артистами, занявшими антироссийскую позицию
Заместитель председателя правительства Приморского края, министр культуры и архивного дела Елена Бронникова прокомментировала ситуацию с артистами, занявшими антироссийскую позицию.
21:21
Член исполкома РФС Гершкович назвал беспределом отстранение российских клубов и сборных
Член исполкома РФС Михаил Гершкович отреагировал на санкции УЕФА в отношении российских клубов и сборных.
21:15
США передали Украине 80% выделенных ей гаубиц
США передали Украине 80% выделенных ей американских гаубиц, заявил высокопоставленный представитель Пентагона.
21:09
Солисты молодёжного оркестра исполнили песни ABBA у консульства Швеции в Петербурге
Солисты молодёжного оркестра национальных инструментов «Терема» в знак протеста исполнили песни группы АВВА у генконсульства Швеции в Санкт-Петербурге.
21:08
Политолог Ахмад Ясин высказался о невозможности замены российского газа в странах Европы
Эксперт в области политической экономики Ахмад Ясин в беседе с RT рассказал, что европейским странам нечем заменить российский газ.
21:00
«Арсенал» сыграл вничью с «Нижним Новгородом» в матче РПЛ, хотя уступал 0:2 по ходу игры
Тульский «Арсенал» и «Нижний Новгород» не выявили победителя в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
20:53
РФС выразил несогласие с решениями УЕФА
В Российском футбольном союзе (РФС) отреагировали на решение об отстранении отечественных клубов и сборных от следующего международного сезона.