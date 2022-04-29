Times: европейцам пора рассказать, что эпоха низких цен закончилась
В европейских супермаркетах цены на продовольствие поднимаются почти каждую неделю. Спецоперация России на Украине увеличила и без того быстро растущие счета за электроэнергию, а инфляция мгновенно съедает те прибавки к зарплате, которые получают немногочисленные счастливчики. Общество всё больше возмущается из-за повышения стоимости жизни, однако, пишет The Times, власти говорят, что это всё назревало уже давно и является неизбежным фактом действительности.
Как продолжает издание, Дидерик Самсон, работающий руководителем аппарата у исполнительного вице-председателя Еврокомиссии Франса Тиммерманса, который отвечает за энергетическую политику, предупредил, что прежде низкая стоимость жизни достигалась в ущерб окружающей среде и за счёт импорта российского ископаемого топлива. Самсон признал: никто не отваживается вслух сказать избирателям, что поддерживать прежний уровень жизни невозможно и что более высокие цены — это навсегда.
«Да, энергия теперь будет намного дороже. Последние 40 лет она была слишком дешёвой», — заявил он недавно в Брюсселе на совещании в исследовательском центре Брейгеля.
«Нам это было выгодно, и мы накопили огромные богатства за счёт планеты Земля. Теперь мы понимаем, что зависимость от России наносила вред геополитическому равновесию. Такую ситуацию надо исправлять. В этих целях нам надо больше платить за энергию, а также за продукты питания. Два средства первой необходимости — это продовольствие и энергия, а мы последние 40 лет платим за них очень мало», — сказал Самсон.
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