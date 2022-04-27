CNN: неопределённость и экономический шок — над США нависла тень мощной рецессии

Над Уолл-стрит довлеют опасения мощной рецессии США, что привело к падению ведущих американских индексов, передаёт CNN. Как отмечает канал, причиной беспокойства стала как инфляция и ожидания агрессивного роста ключевой ставки, так и неопределённая ситуация с коронавирусом в Китае и конфликт на Украине.

Опасения насчёт грядущей экономической рецессии в США довлеют над Уолл-стрит: во вторник индекс Доу-Джонса упал более чем на 800 пунктов, в то время как индекс NASDAQ, включающий в себя огромное количество технологических акций, опустился до 52-недельного минимума.

Согласно новому докладу Deutsche Bank, над США нависла мощная рецессия, а инфляция с большой долей вероятности будет оставаться на высоких значениях дольше, чем предполагалось ранее. В банке считают, что агрессивное повышение ключевых ставок со стороны ФРС с целью обуздать инфляцию может в реальности только усугубить положение. У нас в эфире Кристи Лю Стаут. Она следит за развитием событий из Гонконга. Кристи, как сегодня поживают азиатские рынки на фоне обвала на Уолл-стрит?

КРИСТИ ЛЮ СТАУТ, корреспондент CNN: Анна, во вторник картина здесь в Азии противоречивая. По состоянию на вторник акции на Уолл-стрит упали, в то время как лидером падения в США стал техноиндекс NASDAQ — всего примерно на 4 процента. Это самый низкий показатель с конца 2020 года.

По сути, такая динамика обусловлена опасениями насчёт мирового экономического роста и глобального экономического спада. Опасения эти подстёгивает целый ряд факторов, включая агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики ФРС, резкий рост количества заражений коронавирусом в Китае, а также конфликт на Украине.

Стоит отметить, что во вторник китайские акции снизились на фоне серьёзного беспокойства по поводу борьбы этой страны с коронавирусом не только в Шанхае, но и в Пекине и других городах. Кроме того, присутствуют значительные опасения насчёт экономического влияния жёсткой политики Китая по нулевой терпимости к коронавирусу; опасения насчёт того, может ли такая политика привести к падению уровня внутреннего потребления, а также разрушению мировых логистических цепочек.

И если посмотреть на то, как там обстоят дела — в Азии сейчас середина торгового дня, — то вы увидите, как на это реагируют азиатские рынки. Как я говорила ранее, налицо разнонаправленное движение: индексы Shanghai Composite и HK Hang Seng растут, однако австралийский S&P, Seoul Kospi и Nikkei снижаются.

Опасения насчёт локдауна в Пекине — вот что давит на азиатские рынки в последние дни. И опасения эти вовсе не беспочвенны. Зачитаю заявление стратега по мировым рынкам из OANDA: «Некоторые районы Китая находились под ограничениями дольше, чем Шанхай, однако появление «омикрона» в Пекине будет событием, не сулящим ничего хорошего. Китай — это вторая экономика мира, и он показал, что жить с вирусом он не намерен. С учётом сказанного, последствиями станут сбои механизмов экспортной машины Китая, а также падение уверенности потребителей».

Налицо огромная неопределённость, Анна. Неопределённость вокруг политики нулевой терпимости Китая к коронавирусу, неопределённость вокруг действий ФРС и роста процентных ставок и, разумеется, вокруг продолжающихся боевых действий на Украине. А ведь буквально неделю назад Международный валютный фонд заявил, что из-за конфликта на Украине Европу ждёт серьёзный экономический удар. Так что сейчас весь мир столкнулся с тремя экономическими шоками — и последствия их волной катятся по мировым рынкам. Вам слово.

С нами была Кристи Лю Стаут. Как всегда, спасибо.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 27 апреля 2022 года.