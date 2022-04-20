WSJ: США заводят свою экономику на посадку — но она может оказаться жёсткой

Федеральная резервная система собирается добиться того, чего ей никогда не удавалось раньше: значительно снизить разогнавшуюся инфляцию, избежав рецессии и безработицы, пишет The Wall Street Journal. При этом, как отмечает газета, выполнить задачу мягкой посадки экономики будет крайне непросто, особенно потому, что многое здесь зависит от факторов, находящихся вне контроля ФРС.

Федеральная резервная система США собирается добиться того, чего ей никогда не удавалось сделать за всю свою историю: значительно снизить инфляцию, избежав при этом сильного роста безработицы, пишет The Wall Street Journal.

Чиновники американского Центрального банка считают, что при филигранном повышении процентных ставок США вполне способны замедлить рост спроса ровно настолько, чтобы можно было выпустить пар из перегретой экономики. Однако даже один из ближайших союзников ФРС, министр финансов США Джанет Йеллен, считает, что США вполне может ждать фиаско. «Здесь будет нужно мастерство, а также удача», — заявила по этому поводу экс-глава ФРС на прошлой неделе.

За последние 80 лет ФРС никогда не била по инфляции с такой силой, как собирается ударить сейчас (инфляция должна упасть к концу года на 4%), не вызывав при этом рецессии. При этом условием успеха ЦБ в этом начинании станет ряд факторов, находящихся вне его контроля.

Тем не менее чиновники ФРС могут почерпнуть из исторического опыта причины как для оптимизма, так и для осмотрительности. За последние 80 лет инфляция семь раз падала именно на те уровни, к которым стремилась ФРС, однако последствия у этого снижения были разными. История подсказывает, что желаемый сценарий теоретически возможен, однако риск провала высок во многом потому, что банк подавляет уже существующую инфляцию, а не принимает превентивные меры, как это было в некоторых предыдущих эпизодах.

Если ФРС хочет добиться мягкой посадки экономики, решающее значение здесь будет играть рынок труда. Как правило, во время рецессии безработица резко возрастает. Однако нынешний уровень безработицы (всего лишь 3,6%) находится на исключительно низкой отметке, а спрос на рабочую силу настолько высок, что счёт открытых вакансий в частном секторе идёт на миллионы.

Чиновники ФРС утверждают, что они могут снизить этот спрос, из-за чего работодатели смогут убрать эти открытые вакансии, однако им не нужно будет увольнять уже принятых на работу сотрудников. Они также намереваются укротить инфляцию, не вызвав рецессию; экономисты называют такой исход «мягкой посадкой».

«Никто не ждёт, что мягкая посадка в нынешних условиях — это просто; в нынешнем контексте мало что есть простого», — заявил в прошлом месяце председатель ФРС Джером Пауэлл. По его словам, перед ЦБ стоит «сложная задача».

В начале 1980-х годов США провели классическую жёсткую посадку: экономика впала в глубокую рецессию и страдала от двузначной безработицы после того, как ФРС повысила базовую процентную ставку почти до 20%, чтобы дать бой упрямой инфляции, которая до этого росла более десяти лет.

В 1950-х годах США также немного потрясло в ходе аналогичных посадок, хотя и не так сильно: для тогдашней экономики были характерны кратковременные всплески инфляции и рецессии. Однако уровень безработицы тогда редко демонстрировал резкий рост, даже при падении объёмов производства.

Между тем в 1970-е годы США и вовсе пришлось отказаться от того, чтобы сажать экономику: в те времена инфляция сначала упала, а затем резко выросла ввиду таких внешних потрясений, как нефтяное эмбарго ОПЕК, а также ошибок ЦБ, который не решился вести жёсткую денежно-кредитную политику.

США удавались и мягкие посадки. Последний пример датируется 1994 годом. В феврале 1995 председатель ФРС Алан Гринспен резко повысил ставку с 3% до 6%, притом что уровень безработицы продолжал снижаться. Однако, в отличие от 1994 года, сейчас ФРС пытается снизить инфляцию, которая достигла чрезмерно высоких уровней, а не предотвращает её рост, как это делал Гринспен.

Чиновники ФРС также отмечают, что, хотя они и стремятся к мягкой посадке, они будут повышать процентную ставку ровно настолько, насколько это необходимо для снижения инфляции, даже если такая политика приведёт к экономическому спаду.

«Вот что я сейчас думаю про ФРС: их ориентир — 1994 год, но они не обязательно боятся 1980 года или, по крайней мере, опасаются 1980 года совсем не так сильно, как мне казалось», — сообщил основатель исследовательской фирмы JST Advisors Джон Турек.

Ещё до ввода российских войск на Украину в феврале Пауэлл занимался тем, что готовился к каскаду агрессивных повышений ключевой ставки из-за опасений насчёт перегретости рынка труда. Горячий конфликт и введение коронавирусного карантина в Китае, которые вызвали рост цен и ударили по логистическим цепочкам, только усложнили жизнь ФРС.

Между тем в феврале потребительские цены выросли на 6,4% по сравнению с предыдущим годом. Индекс базовых потребительских цен, который не учитывает волатильные колебания цен на продовольствие и энергоносители, вырос на 5,4%. Эти показатели стали рекордными примерно за последние четыре десятилетия.

Ранее спрос в США был разогнан низкими процентными ставками и госзаймами и тратами в размере $6,4 трлн из-за коронавируса. В условиях пандемии предприятия и домохозяйства тратили деньги быстрее, чем экономика могла поставлять на рынок товары и услуги, что привело к росту цен.

«Мы и в самом деле налегали на экспансионистскую политику. У нас были благие намерения, но последствия этого курса предсказуемы», — считает профессор Стэнфордского университета Роберт Холл.

В прошлом месяце ФРС уже подняла почти что нулевую ставку на четверть процента, а также наметила серию повышений ставок в этом и следующем годах. ФРС планирует поднять базовую процентную ставку примерно до 2,75% к концу следующего года, что чуть выше уровня, который и не стимулирует, и не замедляет экономический рост.

Согласно прогнозам регулятора, инфляция снизится до чуть более 2% к 2024 году; иными словами, их цель снизить инфляцию на 4% менее чем за три года. При этом ФРС рассчитывает, что объём производства будет расти со скоростью 2-3%, а безработица составит менее 4%.

«Такой сценарий мне кажется маловероятным, — признала Эллен Мид, которая в августе прошлого года уволилась из ФРС, где работала старшим советником по вопросам политики. — Вероятность добиться таких результатов без жёсткой посадки экономики упала».

Экономист из Стэнфордского университета Джон Тейлор отмечает, что по его выкладкам выходит, что ФРС нужно поднять процентные ставки до 5% прямо сейчас. Однако учитывая, что ФРС вряд ли пойдёт на такой радикальный шаг, он сообщил, что чиновникам необходимо повысить ставки до 3% к декабрю и сообщить о намерении ужесточать ДКП и после этого, если инфляция не снизится.

«Это не единственный случай в истории, когда они отстают, причём очень сильно, — заявил Тейлор. — Им нужно навёрстывать упущенное, причём навёрстывать систематическим и прозрачным образом».

Успех ФРС будет зависеть от нескольких факторов, которые она не контролирует. Многое зависит от того, оправится ли мировой рынок энергоносителей от шока, вызванного конфликтом на Украине; вернутся ли к работе многие неработающие сейчас американцы, откроются ли ныне помещённые под карантин китайские заводы, а также от того, уйдёт ли коронавирус из самих США.

Если эти ограничения предложения ослабнут, это облегчит ФРС жизнь. Если этого не произойдёт, Центральному банку придётся повышать ставки для снижения спроса, что чревато серьёзным ущербом для экономики.

Пока что чиновники ФРС согласны с тем, что им нужно быстро повысить ключевую ставку до уровня, который больше не будет стимулировать экономику. Они также дали понять, что, скорее всего, повысят ставку на полпроцента на своём заседании в следующем месяце и, возможно, ещё раз снова в июне. С такой стремительностью ФРС не повышала ставку с 2000 года, подытоживает The Wall Street Journal.