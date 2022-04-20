Bloomberg: мрачные прогнозы не оправдались — российская экономика справляется с кризисом

Российская экономика пока что не оправдала самых мрачных прогнозов, пишет Bloomberg. Финансисты усмотрели достаточно оптимистичных признаков и вдвое снизили свой прогноз сокращения ВВП страны в первом квартале — до 5%.

Даже на фоне надвигающейся рецессии и инфляции в районе 20% российская экономика пока что не оправдала самых мрачных прогнозов. Экономисты JPMorgan Chase & Co усмотрели достаточно оптимистичных признаков и вдвое снизили свой прогноз сокращения ВВП страны в первом квартале — до 5%. Однако не исключено, что худшее ещё впереди: Bloomberg рассчитывает, что за год ВВП России рухнет почти на 10%.

Потребительские расходы в России падают медленнее, чем во время пандемии. Прошло уже несколько недель после первоначального шока от обвала рубля, скачка цен и ухода сотен иностранных компаний, однако потребителя может ждать ещё долгий период неразберихи.

«Наш образ жизни изменился несильно», — говорит Ольга, менеджер по рекламе и мать двоих детей из Хабаровска.

Опасаясь дефицита, 36-летняя женщина запаслась на месяц крупами, мясными консервами и макаронами. Цены на некоторые чистящие средства выросли втрое, поэтому она перешла на альтернативу подешевле.

Семья отложила планы купить вторую машину и поехать в этом году в отпуск. Однако положение устаканилось, и пока жить можно, сказала Ольга, попросив не называть ее фамилию, чтобы она могла говорить откровеннее.

«Прошло ещё мало времени, — размышляет она. — Мне кажется, мы ещё всё почувствуем».

«Покупательная способность российских семей из-за роста цен уже пострадала. Экономический стресс, вероятно, усугубится, поскольку санкции распространяются по цепочкам поставок, усугубляя давление на рынок труда и падение реальных доходов», — заявил экономист Скотт Джонсон.

Еженедельный рост потребительских цен составляет всего четверть по сравнению с прошлым месяцем. Страх перед пустыми полками ослабевает, и люди перестали панически закупать продукты и вещи впрок.

Между тем в банковскую систему возвращаются депозиты, благодаря чему Центральный банк снова обрёл уверенность и уже начал снижать процентные ставки после экстренного скачка с началом военной операции.

Карты Visa и Mastercard российского выпуска перестали работать за рубежом, но внутри России никаких сбоев не наблюдалось благодаря отечественной альтернативе, появившейся после первой волны санкций в 2014 году. На условиях франшизы многие рестораны быстрого питания продолжили работу.

«В целом похоже, что экономический спад оказался не таким резким, как предполагалось изначально, — говорится в отчете экономистов JPMorgan с участием Яркина Чебечи. — По всей видимости, более резкое падение предотвратила экономическая инерция».

Однако для многих трудности только начинаются. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в одной российской столице порядка 200 тыс. рабочих мест оказались под угрозой из-за ухода иностранных компаний.

И если Путин в понедельник похвастался, что «экономический блицкриг» Запада провалился, то глава Центрального банка Эльвира Набиуллина в тот же день предупредила, что по мере исчерпания запасов импортной продукции экономике в ближайшие полгода предстоит «структурная трансформация». Она будет сопровождаться скачком цен на некоторые товары — производители будут искать новые источники комплектующих взамен отпавших из-за санкций.

Паника утихла, и россияне перестали покупать товары первой необходимости. Однако в JPMorgan заявили, что сила российской экономики отнюдь не гарантирует, что она избежит годового спада в размере 7% — а это сопоставимо с глубочайшим падением за последние 30 лет. Международный валютный фонд предрёк, что российский ВВП в России может сократиться в этом году на 8,5% вследствие санкций и утраты доверия к стране.

«Перспективы остаются весьма мрачными, — сообщил МВФ о России в новом докладе «Перспективы развития мировой экономики». — Более того, отказ от финансового посредничества и утрата доверия инвесторов приведут к значительному сокращению частных инвестиций и потребления, что лишь частично компенсируется бюджетными расходами».