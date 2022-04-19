Экс-сотрудник швейцарской разведки: заключению мира на Украине мешает Запад — ведь ему нужно ослабить Россию

Западные страны — в особенности США и Великобритания — делают всё возможное, чтобы помешать мирному урегулированию на Украине, поскольку их настоящая цель — ослабить Россию, полагает бывший сотрудник Службы стратегической разведки Швейцарии Жак Бо. Как заявил Бо в интервью Newsmax, российская сторона с самого начала спецоперации остаётся открытой для диалога — даже несмотря на то, что начать её Москву вынудили решения украинского руководства.

Украинский президент Владимир Зеленский не может пойти на заключение мира с Россией, поскольку ему просто не позволяют это сделать как Запад, так и ультраправые силы внутри самой Украины, заявил в интервью независимому новостному сайту Grayzone бывший сотрудник Службы стратегической разведки Швейцарии и командования НАТО Жак Бо. Между тем, по мнению эксперта, к активным действиям Москву подтолкнули именно решения руководства Украины — тогда как Запад воспринимает украинский кризис как способ ослабить Россию.

«Не уверен, что Зеленский так уж не хочет мира. На мой взгляд, он просто не может его заключить, — констатировал Бо в беседе с журналистом Grayzone. — Думаю, он с самого начала оказался между двух огней. Не будем забывать, что избирался он на обещании достичь мира в Донбассе — вот в чём заключалась его цель и его программа. Но, как мне кажется, на Западе — а точнее, в США и Великобритании — такого мира не хотели. Как не хотели его, конечно, Германия и Франция, которые были гарантами исполнения Минских соглашений с украинской стороны, но эту свою функцию не выполняли. Особенно это касается Франции, которая одновременно имеет статус члена Совбеза ООН. Ведь, напоминаю, Минские соглашения, помимо всего прочего, были закреплены резолюцией Совбеза. А это значит, что дело не только в тех подписях, которые поставили в Минске стороны соглашений: за выполнение их условий отвечали и члены Совбеза. А это, по моему мнению, означает, что на Зеленского сильно давили, чтобы он даже не начинал говорить с представителями двух отколовшихся республик».

Между тем позднее появились признаки того, что у президента Украины просто нет полного контроля над тем, что происходит в стране, считает Бо. «Как мне кажется, до сих пор ему мешали и продолжают мешать экстремисты — назовём их представителями ультраправых националистических кругов, но точного термина я здесь не знаю, поскольку там много всего намешано», — пояснил он. Вместе с тем, напомнил эксперт, как только украинский лидер в конце февраля выразил готовность принять участие в переговорах, в Евросоюзе сразу же приняли решение передать Киеву оружия на полмиллиарда долларов — а следовательно, по мысли Бо, «американцы — как, впрочем, и Запад в целом — сделали всё возможное, чтобы предотвратить урегулирование конфликта политическими средствами, и я думаю, что россияне это понимают».

Как подчеркнул Бо, военные действия на Украине начались отнюдь не 24 февраля нынешнего года, а ещё в 2014-м, однако российская сторона всё это время надеялась, что конфликт удастся разрешить политическим путём. Между тем, по мысли эксперта, «спусковым крючком» для спецоперации стали два обстоятельства: во-первых, принятие Зеленским в марте 2021 года закона, предполагающего «возвращение Крыма силой», и последовавшее за этим наращивание Украиной численности танковых войск в южных регионах страны; а во-вторых, зафиксированное наблюдателями ОБСЕ резкое наращивание обстрелов украинскими силами Донбасса с 16 февраля. Как полагает Бо, Москва, скорее всего, восприняла всё это как свидетельство того, что Украина вот-вот начнёт крупную операцию против республик Донбасса, и поэтому была вынуждена действовать.

По мнению эксперта, в отличие от западных стран, которые в конфликтах чаще всего пытаются вести переговоры лишь до какого-то момента, а затем переходят к войне безвозвратно, Россия скорее придерживается методов прусского генерала фон Клаузевица — то есть воюет, но при этом никогда не отказывается от дипломатии. «Именно поэтому в ходе операции и даже в самом её начале они давали понять, что готовы вести переговоры. Так что российская сторона договориться очень даже хочет, но она не верит, что западные страны хотят приближать такие переговоры. Именно поэтому россияне не стали действовать через Совбез ООН», — поведал эксперт. На его взгляд, Запад на самом деле вовсе не интересует Украина: его настоящей целью является ослабление России, а когда он этого добьётся, он повторит аналогичный сценарий с Китаем при помощи Тайваня.

Как полагает Бо, то, что вся нынешняя ситуация является планом Запада по ослаблению России, понимал и российский президент Владимир Путин — и в конце февраля, за несколько дней до начала спецоперации, он, по всей видимости, осознал, что «не может сидеть сложа руки» и что, если республики Донбасса будут разгромлены Украиной, российский народ его не поймёт. «А кроме того, вспомните, что он сказал 24 февраля — что вне зависимости от того, что бы он предпринял, число введённых санкций не изменилось бы. То есть, по существу говоря, он понимал, что даже самое незначительное вмешательство в ситуацию с Донбассом вызовет шквал ответных санкций. И тогда он решил: «Ладно, значит, придётся работать по программе максимум», — разъяснил бывший сотрудник Стратегической службы разведки Швейцарии. По мнению Бо, если программой минимум была защита донбасских республик на линии соприкосновения, то программой максимум стала ликвидация сил, угрожающих Донбассу.

Этим и продиктованы две главные цели российской спецоперации: демилитаризация и денацификация, убеждён экс-разведчик. По мысли Бо, вокруг этих двух терминов существует много недопонимания, которое возникает из-за «российского стиля общения»: чтобы оставлять себе как можно больше вариантов действий, россияне выдают только необходимый минимум информации. Между тем демилитаризация Украины предполагает не полное уничтожение Вооружённых сил Украины, а лишь подавление военной угрозы Донбассу, убеждён эксперт. В свою очередь, под денацификацией понимается отнюдь не ликвидация украинского руководства или Зеленского лично — и тем более не борьба с ультраправыми силами в Киеве, присутствие которых в политическом пространстве оценивается в 2,5%, — а уничтожение тех группировок «экстремистов и фанатиков», которые Украина в 2014 году отправила на восток для установления контроля и «усмирения», заявил Бо.

Как отметил экс-разведчик, когда он несколько лет назад работал в НАТО, занимаясь мониторингом трафика оружия в Донбассе, специалистам альянса не удалось зафиксировать импорта вооружений туда из России или его экспорта в Россию — зато они обнаружили, что украинские военнослужащие «целыми батальонами» переходили на сторону провозгласивших независимость республик, из-за чего в 2014 году большая часть тяжелого вооружения, полученного силами ЛНР и ДНР, на самом деле была украинского происхождения. По словам Бо, такое значительное число «перебежчиков» было связано с тем, что украинские вооружённые силы раньше комплектовались по территориальному принципу и в их составе было много русскоязычных солдат, которые не желали воевать с такими же русскоязычными людьми и переходили на их сторону. Кроме того, с 2014 по 2017 год у украинских войск было очень плохо с руководством: цвела коррупция, боеготовность была крайне низкой, случалось много убийств и несчастных случаев, регулярно фиксировались суициды, и комплектование личным составом в таких условиях было крайне сложным делом, поскольку в армию просто никто не хотел идти, поведал Бо. НАТО развернуло ряд программ, призванных улучшить ситуацию, но предложенные альянсом решения имели «институциональный» характер и принесли бы плоды лишь через достаточно долгий срок, рассказал эксперт. В итоге, чтобы компенсировать нехватку личного состава — а также добиться «более агрессивных» действий со стороны военных, — украинские власти начали использовать «интернационалистов и наёмников», подчеркнул он.

«Точную численность этих военизированных формирований и ультраправых ополчений не знает никто. Агентство Reuters оценивало их количество в сто тысяч. Сам я подтвердить эту цифру не смог, но таковы были данные Reuters, — пояснил экс-разведчик в беседе с журналистом Grayzone. — И она сходится с тем, что мы сейчас наблюдаем в различных регионах страны. Эти военизированные формирования стали играть большую роль не в манёвренной войне, не в, так сказать, нормальных боевых действиях, а в поддержании порядка внутри городов. И поэтому сейчас такая ситуация сложилась, например, в Мариуполе, где были все эти люди — они просто не имеют оснащения для действий в полевых условиях, они оснащены для того, чтобы вести городские бои. У них лёгкое вооружение, имеются кое-какие бронемашины, но на самом деле нет ни танков, ни другого подобного оружия. То есть это точно части, которые предназначены для городских боёв, поэтому они и размещались в крупных городах. И мы можем сказать, что эти ребята — настоящие фанатики, и они очень опасны. Этим и объясняется то, что, к примеру, в Мариуполе идут такие жесточайшие бои».