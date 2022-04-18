Эксперт: Нигерия не сможет заменить Европе Россию в поставках газа, пока сама живёт в темноте

Евросоюз стремится стать независимым от российских энергоресурсов и добивается от Нигерии наращивания поставок природного газа. Однако, как отмечает нигерийский эксперт в области энергетики Закка Бала в интервью Der Spiegel, сомнительно, что Европа сможет добиться желаемого: для этого в Нигерии просто нет инфраструктуры. Несколько дней назад большая часть страны вновь внезапно осталась без электричества.

В понедельник штаб-квартиру Нигерийской национальной нефтяной корпорации (NNPC) посетили послы Евросоюза, Франции, Италии, Португалии и Испании. Цель совместной акции: Европа хочет добиться наращивания поставок газа из Африки, чтобы стать более независимой от России. Уже сейчас Нигерия занимает четвёртое место в списке экспортёров природного газа в Европу, пишет Der Spiegel.

Сама Нигерия при этом сталкивается с огромными проблемами — с постоянными отключениями электроэнергии, парализующими всю страну. Всего несколько дней назад большая часть территории западноафриканского государства погрузилась во тьму.

Сможет ли Нигерия экспортировать больше газа в ЕС? Нигерия уже экспортирует сжиженный природный газ в разные части мира, а на фоне ситуации на Украине Европа стремится переориентироваться на Африку, объясняет нигерийский эксперт в области энергетики Закка Бала. Он сомневается, что Европа сможет добиться желаемого: для этого просто нет инфраструктуры. Эксперт отмечает: «Одно дело добыча газа или нефти из-под земли. Другое — обработка и транспортировка топлива в Европу. Природный газ должен быть сильно охлаждён и сжижен. Кораблям для этого требуется особое оборудование. В среднесрочной перспективе, вероятно, необходимо в первую очередь договориться о строительстве функционирующей газовой инфраструктуры в Нигерии».

По мнению Балы, этот процесс может занять от трёх до пяти лет. Из-за вандализма и отсутствия финансирования и технического обслуживания та небольшая инфраструктура, которая давно существовала в Нигерии, с годами пришла в упадок. Однако, утверждает эксперт, сейчас газ считается более чистым видом ископаемого топлива по сравнению с нефтью, энергоресурсом будущего и ресурсом, способным значительно увеличить ВВП страны, а также дать толчок сельскому хозяйству, в том числе и для производства удобрений. Поэтому, считает Бала, развитие газовой отрасли — в интересах нигерийского правительства.

Бала оценивает состояние трубопроводной сети в Нигерии как неудовлетворительное. По его словам, уровень вандализма на нефтяных и газовых месторождениях Нигерии чрезвычайно высок, преступники делают отводы от нефтепроводов и разрушают газопроводы, в том числе в знак протеста. В результате эксплуатационные расходы компаний растут. Многие инвесторы уходят. Из-за повреждения трубопроводной сети Нигерия ежедневно теряет огромные объёмы сырья.

Доказанные запасы природного газа в Нигерии составляют 6 трлн кубометров газа, отмечает Бала. В любой момент их можно добыть с помощью доступных сегодня технологий. Потенциал, по его словам, ещё выше: при достаточном уровне технического оснащения в перспективе Нигерия сможет добыть до 17 трлн кубометров газа. Этого, считает эксперт, «вполне достаточно, чтобы компенсировать Европе импорт российского газа».

Многие страны ЕС, в том числе Германия, в последние годы подталкивали африканские государства к переходу с ископаемого топлива на возобновляемые источники энергии — зачастую к раздражению глав африканских государств. Теперь ЕС «выпрашивает газ» у Нигерии. По мнению Балы, стратегия ЕС не была ошибочной. Попытка побудить Африку сделать ставку на использование возобновляемых источников энергии являлась «частью глобального движения за более чистую экосистему». Нынешних проблем с природным газом никто не ожидал, и вряд ли кто-то всерьёз прогнозировал их обострение до таких масштабов. Эксперт убеждён: Африку необходимо переводить на возобновляемые источники энергии — за ними будущее.

Однако в настоящее время Нигерия не может покрыть даже 20% своих энергопотребностей, в том числе из-за того, что на электростанции поступает недостаточно природного газа. По мнению эксперта, нельзя говорить об экспорте, когда сами нигерийцы живут в темноте. Сначала необходимо обеспечить достаточные объёмы газа для собственного рынка. Кроме того, Нигерия, отмечает Бала, экспортирует сырую нефть, однако на её территории нет ни одного действующего нефтеперерабатывающего завода.

Несколько дней назад в Нигерии в пятый раз за год произошло масштабное отключение электроэнергии, и большая часть страны погрузилась во тьму. Бала признаётся, что в таких случаях он делает то, что делают все, кто может себе это позволить — переключается на генератор, работающий на дизеле или бензине. Однако речь идёт не только о личном комфорте. Многие заводы несут производственные потери. Внезапные отключения электроэнергии могут уничтожать целые партии товаров. Ущерб из-за отключения электроэнергии всегда превышает несколько миллиардов нигерийских найр, то есть несколько миллионов евро. Речь идёт и о человеческих жизнях. Например, в больницах делают операции, внезапно отключается электричество, прекращается подача кислорода. По словам Балы, это «очень опасно, совсем не хорошо для экономики и плохо для имиджа страны».

Как утверждает Бала, раньше на Нигерию равнялась вся Африка: «Мы были лидерами в нефтегазовой отрасли, здравоохранении, образовании, технологиях, спорте. Но наше руководство бросает страну на произвол судьбы». На самом деле, отмечает эксперт, начать использовать для производства электроэнергии достаточные объёмы природного газа не такая уж и сложная задача. Тогда люди перестанут зависеть от дизеля или бензина.

В то же время население таких нигерийских мегаполисов, как Лагос, каждый день увеличивается на тысячи жителей, поэтому энергопотребности резко возрастают. Из-за этого, считает Бала, Нигерии срочно требуется стратегия по децентрализации страны. Сейчас вся экономическая деятельность сосредоточена практически в четырёх-пяти городах — и «так быть не должно». Энергопотребности Лагоса очень высоки, и, если Нигерия ничего не предпримет в ближайшее время, стране, вероятно, будет «грозить катастрофа», отмечает эксперт в области энергетики Закка Бала в интервью Der Spiegel.