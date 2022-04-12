Fox: «Это я сделал!» — в США американца арестовали за расклейку стикеров, обвиняющих Байдена в росте цен

В штате Пенсильвания полиция арестовала американца Томаса Ричарда Глазевски за расклеивание по автозаправкам сатирических наклеек с лицом Джо Байдена, обвиняющие его в росте цен на топливо, пишет Fox News. Как отмечает канал, на фоне роста цен на нефть стикеры с подобным посылом стали крайне популярными в США.

На прошлой неделе американцу Томасу Ричарду Глазевски были предъявлены уголовные обвинения после того, как его арестовали в округе Ланкастер, штат Пенсильвания. Причиной задержания стало то, что мужчина занимался расклеиванием сатирических наклеек с изображением президента США Джо Байдена по бензоколонкам на местной автозаправке, пишет Fox News.

По данным Lancaster Online, Глазевски из городка Мэнор обвинили в мелком преступлении — сопротивлению при аресте. Кроме того, ему также предъявили обвинения в нарушении общественного порядка, действиях досаждающего характера и злонамеренном причинении вреда.

Судя по видео, которые появились в соцсетях, Глазевски, указывая на наклейки с Байденом, кричал: «Это я сделал! Это я сделал! Вот, что я сделал!»

Согласно обвинительным документам, сотрудники полиции взяли его на стоянке при автозаправке. При этом подозреваемый пострадал «от травм, которые тот нанёс сам себе», из-за чего скорой пришлось доставить его в больницу.

Кроме того, по словам одного свидетеля, Глазевски наносил на наклейки какой-то состав, чтобы их было тяжелее отодрать.

Между тем наклейки, обвиняющие Байдена в стремительном повышении цен на бензин, начали появляться на автозаправках по всем США. При этом пачку из 100 таких наклеек можно приобрести на Amazon за $10 — $13.

По словам Хавьера Эстрада Оваллеса, который продаёт наклейки как онлайн, так и в своём магазине в Эль-Монте, штат Калифорния, спрос на эту категорию товаров за последний месяц вырос с 20 или 30 заказов в день до 80.