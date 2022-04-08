Fox News: в США СМИ хвалятся ложью Белого дома, словно врач — убийством пациентов

Администрация Байдена уже неоднократно сообщала ложную информацию об украинском конфликте, заявил ведущий Fox New Такер Карлсон. Однако многие американские СМИ принимали всё за чистую монету, а когда выяснялось, что заявление властей США оказывалось неправдой, некоторые даже находили повод похвалить Белый дом.

Добрый вечер! И добро пожаловать на программу Tucker Carlson Tonight. За несколько недель до того, как Россия ввела войска на Украину, в ряде американских СМИ начала появляться леденящая история. Неназванные источники в администрации Байдена предупредили о том, что Владимир Путин готовил, как они выразились, постановочную провокацию . Эта провокация должна была стать предлогом для вооружённого конфликта с Украиной. Было предположение, что Путин устроит массовое убийство, а затем обвинит украинцев в его совершении.



Поэтому Пентагон предупредил американцев, что им следует ожидать «очень наглядной пропаганды, в том числе кадров с трупами, с актёрами, которые будут изображать скорбящих, а также кадров с разрушенными локациями и с военной техникой, имеющейся у Украины или Запада». Конец цитаты.



Это была очень сложная история, но СМИ приняли всё за чистую монету, а затем слепо повторили. Среди немногих людей, осмелившихся задавать вопросы о том, откуда появилась эта история, был репортёр Associated Press Мэтт Ли. И за то, что он спросил об этом, представитель Госдепа чуть ли не обвинил его в работе на Владимира Путина.



Вот что происходит, когда вы задаёте неудобные вопросы. СМИ всё быстро поняли и перестали задавать им вопросы. Однако в течение нескольких недель администрация продолжала публиковать новые, как они выражались, рассекреченные разведданные о планах России. Официальные лица заявили, что Путин собирался использовать на Украине химоружие. Джо Байден сам повторял эту историю. Именно поэтому Байден сказал нам, что мы должны отправить ещё 14 миллиардов долларов из денег наших налогоплательщиков украинскому правительству. В Вашингтоне все приняли это на веру, и правительство США отправило деньги.



Однако Байден говорил неправду. И через несколько недель администрация признала это. По данным NBC News, несколько чиновников администрации Байдена подтвердили, цитирую: «нет никаких доказательств того, что Россия подвезла какое-либо химоружие к Украине».



Получается, что это было неправдой. Однако это была отнюдь не единственная ложь. NBC охарактеризовала эту фикцию с химоружием как один из, цитирую, «череды примеров непроверенной информации, о достоверности которой утверждала администрация Байдена».



Они нам лгали не только о том, что происходит на Украине, они лгали нам в более широком масштабе. Но, как ни удивительно, — и это показательный момент — у NBC это не вызвало никакого беспокойства. Более того, они высоко это оценили. NBC назвал ложь администрации Байдена, цитирую, «смелой и пока успешной стратегией».



Затем NBC отправил одну из многих нанятых ими марионеток разведслужб, чтобы донести до нас, зрителей: мы должны быть благодарны администрации Байдена за то, что она нам врёт. Смотрите.



КЕН ДИЛЭНИЭН, корреспондент NBC: Теперь у нас разгар вооружённого конфликта, и США публикуют разведданные, которые не всегда базируются на сообщениях, заслуживающих наибольшего доверия. Например, США публично заявили о том, что, по их мнению, есть указания на то, что Россия, возможно, готовится использовать на Украине химические вещества. Оказалось, что это не так. И официальные лица заявили нам, что одной из причин для такого публичного заявления было отчасти намерение не допустить этого. В другом случае они заявили о том, что Россия обратилась к Китаю с просьбой о военной помощи. И тут также не было никаких указаний на то, что это произошло. Однако это был способ предупредить китайцев этого не делать.



Ой, как всё это умно. Администрация Байдена использовала дезинформацию для манипуляции американским общественным мнением. Но NBC хочет, чтобы вы знали: это нормально, поскольку делалось всё ради благого дела; это было виртуозно.



И как же мы должны на всё это смотреть? Новостная организация высоко отзывается о том, что общественности лгут. С одной стороны, это поразительно. Журналисты ведь существуют, чтобы говорить правду. В этом вся суть их работы.



Услышать такое — всё равно что узнать о некоем враче, который хвастается тем, что убивает людей. От такого мурашки по коже бегут. Если новостная организация настойчиво продвигает ложь о войне, то чему можем верить мы, все остальные. Как мы можем узнать, где правда?



Дата выхода в эфир 07 апреля 2022 года.