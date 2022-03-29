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BFM TV: во время визита принца Уильяма Ямайка заявила о желании стать республикой

Материал представлен в переводе ИноТВ
Ямайка встретила принца Уильяма и Кейт, герцогов Кембриджских, протестами и демонстрациями, рассказывает BFM TV: жители острова требуют от Великобритании принести извинения и выплатить репарации за колониальное прошлое. В то же время власти страны намерены в ближайшем будущем избавить её от британского подданства и сделать республикой.

ЭНДРЮ ХОЛНЕСС, премьер-министр Ямайки: Мы движемся дальше.

Ямайка хочет освободиться от подданства британской короне.
 
Рабовладельческое прошлое Соединённого Королевства напомнило о себе в разгар турне Кейт и Уильяма (Кембриджских. — ИноТВ) по странам Карибского бассейна.
 
УЧАСТНИЦА ПРОТЕСТА: 60 лет независимости! Мы ничего не забыли и требуем извинений и компенсаций!
 
Во время путешествия по Карибскому бассейну в честь 70-летнего юбилея со дня вступления на престол Елизаветы II королевской чете пришлось столкнуться с проявлениями враждебности.
 
ПРОТЕСТУЮЩИЕ: Извинения сейчас! Репарации сейчас! Извинения сейчас! Репарации сейчас!
 
В своей речи в адрес генерал-губернатора принц Уильям выразил «скорбь».
 
ПРИНЦ УИЛЬЯМ, герцог Кембриджский: Я хочу выразить свою глубокую скорбь. Рабство было отвратительным. И оно никогда не должно было случиться.
 
Ямайка, получившая независимость в 1962 году, является парламентской монархией, а главой государства остаётся Елизавета II. Спустя 60 лет независимости остров хочет оставить монархию в прошлом и стать республикой.
 
ЭНДРЮ ХОЛНЕСС, премьер-министр Ямайки: Мы движемся дальше и намерены в ближайшем будущем выполнить задачи по развитию и продолжить идти к нашей настоящей цели стать независимой, развитой и процветающей страной.
 
Дата выхода в эфир 27 марта 2022 года.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
BFM TV Франция Европа
теги
Великобритания визит годовщина демонстрация Елизавета II независимость протест Ямайка
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