BFM TV: во время визита принца Уильяма Ямайка заявила о желании стать республикой

Ямайка встретила принца Уильяма и Кейт, герцогов Кембриджских, протестами и демонстрациями, рассказывает BFM TV: жители острова требуют от Великобритании принести извинения и выплатить репарации за колониальное прошлое. В то же время власти страны намерены в ближайшем будущем избавить её от британского подданства и сделать республикой.

ЭНДРЮ ХОЛНЕСС, премьер-министр Ямайки: Мы движемся дальше.

Ямайка хочет освободиться от подданства британской короне.

Рабовладельческое прошлое Соединённого Королевства напомнило о себе в разгар турне Кейт и Уильяма (Кембриджских. — ИноТВ) по странам Карибского бассейна.

УЧАСТНИЦА ПРОТЕСТА: 60 лет независимости! Мы ничего не забыли и требуем извинений и компенсаций!

Во время путешествия по Карибскому бассейну в честь 70-летнего юбилея со дня вступления на престол Елизаветы II королевской чете пришлось столкнуться с проявлениями враждебности.

ПРОТЕСТУЮЩИЕ: Извинения — сейчас! Репарации — сейчас! Извинения — сейчас! Репарации — сейчас!

В своей речи в адрес генерал-губернатора принц Уильям выразил «скорбь».

ПРИНЦ УИЛЬЯМ, герцог Кембриджский: Я хочу выразить свою глубокую скорбь. Рабство было отвратительным. И оно никогда не должно было случиться.

Ямайка, получившая независимость в 1962 году, является парламентской монархией, а главой государства остаётся Елизавета II. Спустя 60 лет независимости остров хочет оставить монархию в прошлом и стать республикой.

ЭНДРЮ ХОЛНЕСС, премьер-министр Ямайки: Мы движемся дальше и намерены в ближайшем будущем выполнить задачи по развитию и продолжить идти к нашей настоящей цели — стать независимой, развитой и процветающей страной.