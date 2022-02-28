Снятие безъядерного статуса и усиление власти — Le Monde не удивлена итогами референдума о Конституции в Белоруссии

В Белоруссии прошёл референдум о внесении изменений в Конституцию страны и больше 65% избирателей проголосовали в поддержку этих предложений, пишет Le Monde. Автор статьи отмечает, что главные перемены заключаются в снятии безъядерного статуса и усилении власти самого Лукашенко.

В Белоруссии прошёл референдум о внесении изменений в Конституцию страны, и подавляющее большинство белорусов проголосовали за это предложение. «Не удивительно», — резюмирует такой результат Le Monde.

65,16% избирателей проголосовали за изменение Конституции, 10,07% — против. Явка составила 78,63%. При этом для признания референдума свершившимся нужно, чтобы пришли больше половины избирателей и больше половины из них проголосовали в поддержку изменений.

Новая редакция Конституции, как пишет автор статьи, усиливает власть президента Лукашенко, который с 1994 года руководит страной «твёрдой рукой». Так, теперь для бывших президентов вводится пожизненный иммунитет от судебного преследования, но максимально человек может занимать президентский срок два раза.

Однако действовать это правило будет с нового президентского срока. То есть сам Лукашенко теоретически сможет оставаться у власти до 2035 года, если его переизберут в 2025 году. Автор статьи напоминает, что в России в 2020 году тоже была реформа Конституции, и теоретически Владимир Путин может оставаться у власти до 2036 года.

Ещё одно изменение заключается в том, что из Конституции исчезнет положение о безъядерной зоне в Белоруссии. Вместо него появится строка о том, что Белоруссия исключает военную агрессию со своей территории. США уже выражали обеспокоенность, что такие изменения способны привести к размещению ядерного оружия на белорусской земле, то есть у границы с Украиной и Польшей, пишет Le Monde.