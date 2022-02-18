Spiegel: архивная находка подтверждает правоту России — Запад нарушил обещание не расширять НАТО на восток

Россия десятилетиями жалуется на то, что расширение НАТО на восток нарушает обещания, которые Запад дал ей после падения Берлинской стены. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг даже уверял, что никаких обещаний никогда не давалось. Однако документ, обнаруженный в британских архивах, подтверждает: Россия права — западные лидеры в 1991 году действительно пообещали ей не брать в НАТО Польшу и другие восточноевропейские страны, пишет немецкий журнал Der Spiegel.

Несколько недель назад генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг очень уверенно рассказывал немецкому журналу Der Spiegel о том, что никто в 1990-е годы не давал России обещаний о нерасширении НАТО на восток. «Это просто не соответствует истине, такого обещания никогда не давалось, никогда не было такой закулисной сделки. Это попросту неверно», — заявил тогда Столтенберг.

Ту же позицию разделяют многие политики, военные и журналисты на Западе, отмечает автор статьи Клаус Вигрефе. По их уверениям, включение Польши, Венгрии и других стран Восточной Европы в НАТО не противоречит договорённостям с Москвой, заключённым после падения Берлинской стены в 1989 году. И это понятно, полагает немецкий журналист. Российский президент Владимир Путин при любой удобной возможности жалуется на то, что Запад обманул его страну с расширением НАТО на восток, — а кто хочет заслужить упрёки в том, что поддерживает путинскую пропаганду?

«Однако версия Столтенберга и других сомнительна», — подчёркивает Der Spiegel. Это подтверждает запись из британского национального архива. Первоначально отмеченный пометкой «секретно» документ обнаружил американский политолог Джошуа Шифринсон. Речь в документе идёт о встрече политических руководителей Госдепартамента США, а также министерств иностранных дел Великобритании, Франции и Германии в Бонне 6 марта 1991 года.

Темой этой встречи была безопасность Польши и других восточноевропейских государств. Объединение Германии на тот момент произошло уже пять месяцев назад, конец Варшавского договора и «советской империи» был не за горами. На протяжении месяцев политики в Варшаве и Будапеште сигнализировали о своей заинтересованности в западном альянсе. Как подтверждает документ, британцы, американцы, немцы и французы, однако, согласились в том, что членство восточноевропейских стран в НАТО «неприемлемо».

Примечательно в этом смысле обоснование такого решения, обращает внимание Der Spiegel. Представитель Бонна Юрген Хробог, согласно записи в документе, заявил: «В переговорах «2+4» мы ясно дали понять, что мы не будем расширять НАТО за Эльбу. Поэтому мы не можем предложить Польше и другим членство в НАТО». В переговорах «2+4» ФРГ и ГДР вместе с державами-победителями во Второй мировой войне: США, Великобританией, Советским Союзом и Францией — договорились об объединении Германии.

Уже с 1993 года — то есть задолго до прихода Путина к власти — русские утверждают, что распространение НАТО на восток нарушает дух договора «2+4». Очевидно, так же ситуацию видел и Хробог. Согласно записи в архивном документе, российские упрёки согласуются с официальной позицией правительства Германии при канцлере Гельмуте Коле и министре иностранных дел Хансе-Дитере Геншере в 1991 году.

«В 1991 году американцы, очевидно, тоже видели ситуацию так же, как её сегодня описывает Путин», — пишет немецкий журнал Der Spiegel. Согласно обнаруженному документу, представитель США Раймонд Зейтц согласился с Хробогом и сказал: «Мы ясно дали понять Советскому Союзу — в «2+4», а также в других переговорах, — что мы не будем извлекать выгоду из отвода советских войск из Восточной Европы… НАТО не должно расширяться на восток ни официально, ни неофициально».

Как отмечает издание, новая архивная находка дополняет множество появившихся в месяцы после падения Берлинской стены документов, которые сейчас доступны. Однако Запад не заключил с Кремлём никаких соглашений, носящих по международному праву обязательный характер и при этом исключающих расширение НАТО на восток. В 1990-е годы многие участвовавшие в процессе политики и чиновники с обеих сторон действовали по совести, поясняет Der Spiegel.

Бывший тогда лидером Кремля Михаил Горбачёв обещал установить в стране демократию, следить за соблюдением прав человека, уважать право народов на самоопределение. Горбачёв даже говорил о возможности вступления Советского Союза в НАТО.

Империя на востоке казалась способной к проведению реформ, отмечает немецкий журнал. Так что Коль, Геншер и другие западные политики действительно хотели изменить НАТО, сделать его политическим союзом и всерьёз относиться к интересам Кремля. Конфликта по поводу расширения НАТО на восток никогда не должно было произойти.

Также автор статьи обращает внимание на один побочный аспект нового обнаруженного документа, носящий «не столько важный, сколько забавный» характер. Представитель Бонна Хробог в своём утверждении, очевидно, перепутал Эльбу и Одер. Конечно же, Бонн, вопреки словам дипломата на переговорах «2+4», никогда не давал понять, что не будет расширять НАТО за пределы Эльбы. Согласно договору «2+4», объединённая Германия должна была вступить в НАТО — что расширяло альянс до Одера, поясняет немецкий журнал Der Spiegel.