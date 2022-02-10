Times: Джонсон и его сотрудники пройдут опрос полиции о вечеринках во время локдауна

Лондонская полиция разошлёт опросные листы о вечеринках на Даунинг-стрит в разгар пандемии 50 сотрудникам резиденции премьер-министра, в том числе самому Борису Джонсону, пишет The Times. Получившим письмо необходимо ответить на вопросы в течение недели — в случае празднования без «уважительной причины» виновному придётся заплатить штраф, установленный за нарушение антиковидных ограничений.

В связи со скандалом о нарушающих карантин вечеринках британская полиция допросит 50 сотрудников Даунинг-стрит — ожидается, что среди них будет премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сообщает The Times.

По информации издания, в конце этой недели детективы начнут рассылать официальные опросные листы, в которых расспросят подозреваемых об их участии предположительно в 12 празднованиях. У получателей письма будет неделя на то, чтобы предоставить «разъяснения» о своей причастности к подобным мероприятиям.

Отмечается, что анкеты имеют «официальный юридический статус», а отвечающие понесут ответственность в случае предоставления ложной информации. Если детективы не увидят в действиях развлекавшихся сотрудников «уважительной причины», с них могут взыскать установленный штраф в размере до ₤200. В случае если кто-то проигнорирует письма или откажется выплачивать штраф, полиция Лондона будет принимать решение о возбуждении дела на основании собранных доказательств.

Как утверждает газета, британский лидер посетил шесть развлекательных мероприятий в своей резиденции, среди них — приём в саду, на который гости приносили свой алкоголь, чествование его собственного 56-летия и, как предполагают, фуршет по случаю отставки его бывшего главного советника. Кроме того, глава государства посетил три вечеринки для покидающих Даунинг-стрит сотрудников.

Источники в полиции передают, что, скорее всего, Джонсону будут задавать вопросы о его участии в этих мероприятиях. В то же время соратники премьер-министра заявили, что он останется в своей официальной резиденции даже в том случае, если его признают виновным в нарушении закона. Сам глава Великобритании неоднократно отрицал все обвинения в несоблюдении антиковидных ограничений, напоминает The Times.