Le Figaro: французский политик призвал Макрона сохранять нейтральность в украинском кризисе

Ни Россия, ни НАТО не должны «аннексировать» Украину, считает лидер партии «Непокорённая Франция» Жан-Люк Меланшон. По его словам, Франция на переговорах должна занимать максимально нейтральную позицию, иначе она не сможет играть свою роль посредника, приводит его заявления Le Figaro.

Лидер партии «Непокорённая Франция» Жан-Люк Меланшон, который претендует на пост французского президента, призвал к снижению напряжённости на Украине, отметив, что Франция должна быть нейтральной стороной в этом конфликте, пишет Le Figaro.

Макрон отправился с визитом в Москву и Киев, и в этом контексте Меланшон отметил, что Франция должна придерживаться такой позиции: «Ни русские не должны войти на Украину, ни американцы не должны аннексировать Украину в НАТО».

По его словам, Путина можно понять. «Я не знаю, как бы мы, французы, отреагировали, если бы узнали, что Реджеп Тайип Эрдоган создал альянс и окружил Францию. Это нам бы не понравилось, поэтому я думаю, что ключевым словом должна быть деэскалация», — приводит издание его мнение.

Он поставил в укор Эммануэлю Макрону, что тот сыграл на повышение ставок в этом вопросе, когда сказал, что Франция будет защищать территориальную целостность Украины. «Это мне кажется совершенно чрезмерным. Если мы хотим сыграть свою роль, нужно быть нейтральными. Если мы будем не нейтральны, мы больше не сможем играть свою роль, мы будем в одном из лагерей. А в интересах Франции не сделать Россию своим врагом», — приводит издание слова Меланшона.

В январе он уже выступил за то, чтобы поддерживать диалог с Россией, он считает её важнейшим партнёром Европы. Тогда же он отметил, что расширение НАТО на восток в 2000-х годах Россия восприняла как угрозу. Он выступает за выход Франции из НАТО, пишет Le Figaro.