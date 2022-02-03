Le Figaro: беспризорники-мигранты стали головной болью для французского правосудия и социальных служб

Подростки, прибывшие во Францию из других стран без сопровождения, доставляют всё больше проблем французским властям, сообщает Le Figaro. Как отмечает издание, на них приходится почти половина преступлений, совершаемых несовершеннолетними в стране. Кроме того, законы о защите детей часто запрещают их судебное преследование, и справляться с такими преступниками приходится социальным службам, передаёт газета.

Проблемы, связанные с подростками, прибывшими во Францию без сопровождения, стали настолько массовым явлением, что Служба судебной защиты молодёжи создала в Париже специализированную образовательную систему для таких беспризорных подростков, сообщает Le Figaro. Тем не менее у ведомства нет никаких сводных данных о количестве лиц, находящихся на попечении правосудия.

Год назад прокуратура Парижа установила, что 75% состоящих на учёте в органах несовершеннолетних были беспризорниками-иностранцами, большинство из которых совершали кражи с применением насилия и кражи со взломом. При этом самым трудным в борьбе с этим феноменом является оценка реального возраста подобных преступников, замечают представители властей.

По утверждению прокурора Лиона Никаля Жаке, 40% от всех преступлений, совершаемых несовершеннолетними в городе, приходится на беспризорных подростков иностранного происхождения. Главную трудность представляет установление личности таких преступников. «Мы всё более тесно сотрудничаем с европейскими структурами и Интерполом, чтобы установить личность в странах происхождения», — подчёркивает Николя Жаке.

Ксавье Бонум, прокурор Ниццы, где это явление особенно чувствительно, учитывая интенсивность миграции, придерживается чрезвычайно точного протокола в определении «как личности, так и достоверности отсутствия законных представителей у несовершеннолетних». Прокурор из Бобиньи Эрик Мате свидетельствует, что в течение всего срока содержания преступников этого типа под стражей органам приходится решать проблемы с установлением их личности, возраста и предъявляемыми обвинениями, чтобы понять, можно ли продолжать судебный процесс.

В общежитиях, предоставляемых Службой судебной защиты молодёжи, число беспризорных подростков-иностранцев может составлять до 50% всех жильцов. При этом в регионах, где проблема стоит наиболее остро, половина из них оказываются совершеннолетними, отмечает газета. «У нас был случай с беспризорником-иностранцем, который показал нам свидетельство о рождении, подтверждающее, что ему было 25 лет. Но мы ничего не можем поделать», — рассказывает сотрудник ведомства, добавляя, что в общежитиях смешанного типа подобные случаи создают проблемы для безопасности молодых девушек. Выселить таких молодых людей трудно, поскольку «они защищены временными ордерами на размещение, которые приравниваются к судебным решениям». И, учитывая, что судьи всегда имеют трудности с поиском мест размещения для таких подростков, они редко дают разрешение на выселение.

«Эти люди также занимают место действительно несовершеннолетних заключённых, которые могли бы воспользоваться нашим жильём в качестве альтернативы тюрьме и нашими программами реинтеграции», — с сожалением констатируют преподаватели Службы судебной защиты молодёжи на условиях анонимности.

Сотрудники службы чувствуют себя ещё более загнанными в угол, когда обнаруживают, что «80 процентов ордеров на временное размещение являются призрачными». Место закрепляется за молодым человеком, находящимся в бегах. «Я могу избавиться от них только после месячного простоя жилья, но когда мы их находим после того, как они совершают новые преступления, мы вынуждены снова их принять», — рассказывает работник службы. Инструкции требуют, чтобы сотрудники принимали всех без исключения беспризорников-иностранцев. «Но я отказываюсь», — подчёркивает руководитель структуры в провинции, который пытается таким образом предотвратить риск драк, проституции и торговли наркотиками.