France 2: 150 жертв за полгода — французские госслужащие всё чаще страдают от агрессии противников вакцинации

Угрозы в адрес французских депутатов и госслужащих со стороны противников введения санитарных и вакцинных пропусков в стране стали масштабной проблемой, сообщает France 2. Как передаёт телеканал, с лета минувшего года жертвами агрессии стали уже 150 должностных лиц. При этом в ход идут не только угрозы, но и поджог автомобилей и физическая агрессия, отмечается в репортаже.

Каждое утро тот же рефлекс: прежде чем выйти из дома, депутат партии «Вперёд, Республика» проверяет, включена ли система видеонаблюдения.

ЛЕТИЦИЯ СЕН-ПОЛЬ, депутат партии «Вперёд, Республика» от департамента Мен и Луара: Сразу после первых нападений на дома госслужащих со стороны «жёлтых жилетов» я решила действовать на опережение и установила систему видеонаблюдения, которая отныне стала частью моей повседневной жизни, хоть и против моей воли.

С тех пор как она получила на свой смартфон эти угрозы, её дом находится под наблюдением патруля жандармерии днём и ночью.

ЛЕТИЦИЯ СЕН-ПОЛЬ: Такие как ты… Мы отрубим тебе голову. А я возьму на себя вольность взять её и треснуть об землю.

Угрозы в адрес госслужащих в интернете отныне регистрируются в парижской прокуратуре. С июля, когда начались протесты против санитарных пропусков, было зафиксировано 250 случаев и 150 жертв. В ход идут не только анонимные угрозы, но и сожжённые автомобили, — как здесь, в департаменте Уаз, рядом с домом этого парламентария — и даже физическая агрессия, к примеру, как в заморском департаменте Сен-Пьер и Микелон. Трое из предполагаемых нападавших были арестованы. В их числе этот мужчина, сорвавший с госслужащего маску.

Но чем рискуют эти агрессоры? Смертельная угроза в адрес должностного лица или нападение на должностное лицо во время его участия в мирном собрании влечёт за собой тюремное заключение сроком на пять лет и штраф в размере 75 тысяч евро.

По словам министра юстиции, в обществе поддерживается атмосфера недоверия по отношению к государству.

ЭРИК ДЮПОН-МОРЕТТИ, министр юстиции Франции: Когда нам говорят, что наша страна скатилась к диктатуре, когда вакцинный пропуск хотят приравнять к жёлтой звезде и когда существует пространство «свинцовой мантии» со стороны некоторых высокопоставленных политиков, которые не говорят об этом ни слова, — всё это, как вы понимаете, порождает насилие. И я со всей твёрдостью заявляю: хватит.

Парламентариям на систематической основе не предоставили охрану, но выдали советы в отношении поведения в случае нападения, что свидетельствует об обеспокоенности властей. Следствие по этим делам отныне ведётся при координации со стороны антитеррористического подразделения судебной полиции.

Дата выхода в эфир 23 января 2022 года.