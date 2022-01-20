Europe 1: с начала года 18 полицейских участков во Франции получили угрозы от противников санитарных пропусков

По меньшей мере 18 комиссариатов полиции во Франции получили в новом году письма с угрозами, сообщает Europe 1. Полицейским угрожают расправой в случае, если они продолжат проверять наличие у граждан санитарных пропусков. Как передаёт издание, сотрудники полиции получили от профсоюзов инструкции в отношении бдительности, особенно на подходе к полицейским участкам.

С начала января по меньшей мере 18 комиссариатов полиции во Франции получили письма с угрозами, сообщает Europe 1. Неизвестные угрожают представителям правоохранительных органов расправой, если они продолжат проводить проверки санитарных пропусков.

«Мы — группа, состоящая из множества людей, имеющих средства, чтобы вершить правосудие... без колебаний, с решимостью и мощной подготовкой мы откроем огонь», — такое письмо получили сотрудники нескольких комиссариатов в стране. «Тела людей, проводящих государственную политику, один за другим падут в местах, выбранных в качестве мишени», — также говорится в этом электронном письме.

Как сообщается, первые письма были получены комиссариатами Парижского региона в девяти городах: Аньер-сюр-Сен, Обервилье, Дранси, Нуази-ле-Гран, Пантен, Сен-Уен, Буасси-Сен-Леже, Кретей и Бобиньи. Прокуратура Парижа начала расследование после заявления префекта парижской полиции, поданного 3 января.

13 января другие полицейские участки получили аналогичные письма, в которых отправитель также угрожал физической расправой полицейским, которые будут проверять санитарные пропуска. В общей сложности, согласно данным Europe 1, с начала этого месяца по меньшей мере 18 полицейских участков получили подобные электронные письма. При этом жандармерию эти угрозы, похоже, обошли стороной.

По мнению секретаря департамента Эро в Альянсе профсоюзов полиции Реми Алонсо, к этим угрозам следует относиться серьёзно. «Любой может нанести удар практически в любом месте и в любое время, даже если иногда это отдельные действия неуравновешенных людей. Сотрудники полиции были проинструктированы о необходимости быть бдительными, особенно на подходе к полицейским участкам»,— заявил он в интервью радиостанции.

На данный момент трудно сказать, кто стоит за этими письмами и связаны ли они между собой, отмечает издание. Во всяком случае, отправители желают сохранить анонимность: первичное расследование показало, что адрес отправителя нескольких идентичных писем, полученных разными департаментами по почте, является временным и находится за границей. Следователи надеются найти автора электронных сообщений по IP-адресу. Версия о том, что письма были сгенерированы роботом и отправлены случайным образом, пока не рассматривается. Предполагается, что речь идёт о физическом лице, выбравшем получателей письма своей мишенью.