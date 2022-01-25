Daily Mail: Высокий суд Лондона позволил Ассанжу обжаловать свою экстрадицию в США

Высокий суд Лондона разрешил Джулиану Ассанжу обжаловать решение Верховного суда Великобритании о его экстрадиции в США, пишет Daily Mail. Как отмечает издание, теперь решение о возможном повторном рассмотрении дела зависит от членов Верховного суда.

Джулиан Ассанж выиграл первый этап тяжбы в рамках своих попыток убедить Верховный суд Великобритании рассмотреть апелляцию против его экстрадиции в США, где Ассанжу грозит 175-летний срок в тюрьме, пишет Daily Mail. Высокий суд Лондона постановил, что Ассанж имеет право попросить Верховный суд Великобритании попросить обжаловать приговор о его экстрадиции в США. При этом подчёркивается, что решение о возможном проведении процесса останется за членами Верховного суда.

Издание напоминает, что власти США добиваются экстрадиции Ассанжа, поскольку тот подозревается в наличии планов по взлому засекреченной компьютерной сети Пентагона и получению доступа к секретным файлам с данными по войнам в Афганистане и Ираке.

Невеста Ассанжа Стелла Морис назвала решение Высокого суда Лондона «победой», однако отметила, что делу Ассанжа ещё «далеко до достижения справедливости». «Ситуация сейчас такова, что Верховный суд должен решить, заслушает ли он апелляцию. Однако не сомневайтесь, сегодня мы победили. Но не стоит забывать, что пока это дело не закончено и пока Джулиан не на свободе, он продолжает страдать. Наша битва продолжается, и она будет длиться до тех пор, пока Джулиана не освободят», — приводит издание слова Морис.

По словам юриста Томаса Гарнера, Ассанж может стать первым человеком в истории, чью апелляцию по поводу экстрадиции дважды рассмотрят в Верховном суде. При этом Гарнер отметил, что после первого отклонения его апелляции Ассанж попросил убежища в посольстве Эквадора, а теперь такой возможности у него не будет, поскольку он содержится под стражей.