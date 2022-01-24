WION: протесты против ковидных ограничений в Брюсселе разгоняли слезоточивым газом и водяными пушками

В воскресенье 23 января по меньшей мере 50 тысяч человек в Брюсселе вышли на протесты против новых ковидных ограничений, анонсированных властями, включая обязательные дополнительные прививки для продления санитарных пропусков. Как передаёт WION, митингующие собрались возле штаб-квартиры Еврокомиссии — и полиции пришлось пустить в ход слезоточивый газ и водяные пушки, чтобы не допустить беспорядков.

В воскресенье тысячи митингующих вышли на улицы Брюсселя, чтобы выразить протест против последних ковидных ограничений, введённых властями. По меньшей мере 50 тысяч человек маршем прошли по бельгийской столице, а затем собрались на митинг возле штаб-квартиры Европейской комиссии, в ходе которого продемонстрировали недовольство правительственной политикой по борьбе с коронавирусом. В знак протеста против антиковидных мер, анонсированных властями, участники акции размахивали флагами, а также развернули плакаты, критикующие правительство.

ПРОТЕСТУЮЩИЙ: …санитарные пропуска!

Акция протеста стала ответом на новые правительственные правила, касающиеся санитарных пропусков. На прошлой неделе премьер-министр Бельгии Александр Де Кро заявил, что спустя пять месяцев после полной вакцинации бельгийцам нужно будет в обязательном порядке сделать дополнительные прививки, чтобы их санитарные пропуска оставались действительными. Указанный срок действия в пять месяцев — один из самых коротких в Европе. У соседней Франции он составляет семь месяцев, а в рекомендациях ЕС, действующих для перемещений между странами блока, указан срок в девять месяцев.

КАРОЛИНЕ ВАН ЛАНДЁЙТ, протестующая: Я сама прошла вакцинацию, но меня возмутило то, что вакцинироваться пришлось и моим детям. И они сделали прививки только из-за желания сохранить свободу — они хотят путешествовать, хотят участвовать в спортивных соревнованиях и без вакцинации ничего этого делать не могут. Они не хотели вакцинироваться. Это просто шантаж.

Чтобы не дать протестующим подойти к штаб-квартире Европейской комиссии, в воскресенье бельгийские власти развернули полицейские подразделения быстрого реагирования по охране общественного порядка. Полиция задействовала слезоточивый газ, а также, несмотря на зимний холод, применила против митингующих водяные пушки.

Воскресным протестам в Брюсселе предшествовали схожие акции, которые прошли на выходных в других европейских столицах и в ходе которых тысячи митингующих выступали против вакцинных паспортов и прочих ограничений.

Число заражений коронавирусом в Бельгии достигло пиковых отметок — в среднем каждый день здесь фиксируется по 40 тысяч новых случаев. С начала пандемии на сегодня в стране зарегистрировано в общей сложности 2,6 миллиона заражений и порядка 28,7 тысячи смертей, связанных с коронавирусом.

Дата выхода в эфир 24 января 2022 года.