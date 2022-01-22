France 24: во Франции снимают маски и открывают дискотеки — но только при наличии вакцинного пропуска

Французские власти приняли решение смягчить антикоронавирусные меры: концертам и стадионам снова можно работать на полную мощь, а удалённая работа будет не требованием, а рекомендацией. Но при этом при посещении общественных мест и дальнего транспорта будут требовать вакцинный пропуск у всех, кто старше 16 лет, передаёт France 24.

Эта мера станет обязательной, начиная c понедельника. С 24 января вакцинный пропуск будут спрашивать у всех старше 16 лет при посещении концертных площадок, стадионов, ресторанов. Он будет нужен также при посадке на поезд или самолёт.

С 2 февраля правительство анонсировало облегчение многих санитарных мер. Удалённая работа больше не будет обязательной, но будет рекомендована. Снимут обязательство носить маски на улице. Эта дата также ознаменует окончание действия ограничения по вместимости общественных мест.

ЖАН КАСТЕКС, премьер-министр Франции: Все площадки, в частности спортивные и культурные, на которых публика сидит, смогут снова работать на полную мощность, без ограничений, но при этом соблюдая требование о ношении масок.

Начиная с 16 февраля будет снова разрешено употреблять еду в кинотеатрах, концертных залах и транспорте. Также в барах можно будет есть стоя. Наконец, смогут открыть свои двери дискотеки, которые были закрыты с 10 декабря.

Дата выхода в эфир 21 января 2022 года.