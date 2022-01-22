France 24: во Франции снимают маски и открывают дискотеки — но только при наличии вакцинного пропуска

01:18
Зеленский ввёл в действие решение СНБО о санкциях против судей и чиновников России
Президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение украинского Совета национальной безопасности и обороны о санкциях в отношении ряда российских судей и чиновников.
01:14
Казань может подать заявку на проведение летних юношеских ОИ-2030
Министр спорта России Олег Матыцин сообщил, что Казань может подать заявку на проведение летних юношеских Олимпийских игр 2030 года.
01:02
Рогозин заявил о планах снять режим террористической опасности в Байконуре 24 января
Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в казахском городе Байконуре планируют отменить режим террористической опасности в понедельник, 24 января.
00:57
Роналду может пропустить матч МЮ с «Вест Хэмом» из-за травмы
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду из-за травмы может пропустить матч 23-го тура чемпионата Англии по футболу с «Вест Хэмом».
00:48
Морозова — о Медведеве на АО-2022: на него все точат зуб
Победительница Открытого чемпионата Франции по теннису в парном разряде Ольга Морозова оценила шансы Даниила Медведева на победу в Australian Open 2022.
00:47
Зеленский ввёл в действие решение СНБО о санкциях против Юрия Чайки
Президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против постпреда президента России на Северном Кавказе Юрия Чайки.
00:36
Тарпищев: Рублёв «забьёт» Чилича в матче Australian Open 2022
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил шансы Андрея Рублёва в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии 2022 года против Марина Чилича из Хорватии.
00:30
В конгрессе США внесли проект санкций против России
Председатель международного комитета палаты представителей США Грегори Микс внёс на рассмотрение законопроект о санкциях против России.
00:15
RMC Sport: Изидор успешно прошёл медосмотр в «Локомотиве»
Французский нападающий «Монако» Вильзон Изидор улаживает последние формальности перед переходом в московский «Локомотив».
00:15
Зеленский ввёл в действие решение СНБО о санкциях против российских компаний
Президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение украинского СНБО о санкциях против российских компаний.
00:11
Клим Шипенко высказался о планах британской компании создать киностудию в космосе
Режиссёр Клим Шипенко прокомментировал сообщения о планах британской компании создать киностудию в космосе.
00:08
Космонавт Борисенко высказался о планах британской компании создать киностудию в космосе
Лётчик-космонавт Андрей Борисенко высказался о планах британской компании создать киностудию в космосе.
00:06
Специалист Балакин рассказал об особенностях оформления трудового договора
Президент Национальной ассоциации «Комплаенс» Владимир Балакин рассказал об особенностях оформления трудового договора.
00:06
Терапевт Водовозов прокомментировал ситуацию с распространением «омикрона»
Врач-терапевт Алексей Водовозов прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».
00:04
В РСТ дали рекомендации по планированию отдыха
Почётный президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько дал рекомендации по планированию отдыха.
00:02
Академик РАН Покровский прокомментировал ситуацию с «омикроном» среди детей
Заместитель директора ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский прокомментировал ситуацию с заболеваемостью «омикроном» среди детей.
00:00
WSJ: Германия блокирует поставки оружия из Эстонии на Украину
Германия заблокировала передачу Украине артиллерии своего производства эстонскими властями.
23:58
В Москве в рамках акции «Ёлочный круговорот» сдали более 20 тысяч хвойных деревьев
В Москве в рамках акции «Ёлочный круговорот» сдали более 20,1 тыс. хвойных деревьев.
23:55
Участник конкурса «Лидеры России» избран на должность главы города Абинска
Финалист трека «Государственное управление» четвёртого сезона конкурса «Лидеры России» Илья Биушкин избран на должность главы города Абинска (Краснодарский край). Соответствующее решение принято на сессии совета Абинского городского поселения.
23:53
В Удмуртии прокомментировали ситуацию с распространением штамма «омикрон»
В пресс-службе Минздрава Удмуртии прокомментировали ситуацию с распространением омикрон-штамма коронавируса.
23:52
В Татарстане создали реестр объектов нематериального культурного наследия
В Татарстане создали реестр объектов нематериального культурного наследия республики, в котором описаны технологии приготовления чак-чака, шитья тюбетеек, татарского искусства вышивания и ряд других.
23:51
Зеленский провёл телефонные переговоры с главой Еврокомиссии
Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонные переговоры с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.
23:48
ITF отстранила Дёмину из-за положительного теста на мельдоний
Россиянка Елизавета Дёмина была поймана на использовании запрещённых препаратов.
23:47
Врач Кутушов рассказал, как контролировать уровень сахара в крови
Врач-токсиколог ICDMC, профессор, академик ЕАЕН, членкор РАЕН Михаил Кутушов рассказал, как контролировать уровень сахара в крови.
23:41
Президентский фонд культурных инициатив подвёл итоги заявочной кампании первого в 2022 году грантового конкурса
Президентский фонд культурных инициатив рассказал об итогах заявочной кампании первого грантового конкурса в 2022 году.
23:36
Кадыров: жену экс-судьи ВС Чечни доставили в Грозный как свидетеля по делу
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что чеченские полицейские осуществили привод Заремы Мусаевой, супруги отставного судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, в качестве свидетеля в рамках закона.
23:36
Экс-чемпиона UFC Тактарова избили в Мексике
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олег Тактаров был избит в Мексике.
23:35
Подмосковье приняло 2 млн туристов с начала зимы
Московская область приняла около 2 млн туристов с начала зимы.
23:32
Аналитик Разуваев высказался о плюсах роста доли безналичных расчётов
Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев высказался о плюсах роста доли безналичных расчётов.
23:30
Автоэксперт Субботин дал советы по покупке машины
Автоэксперт Вячеслав Субботин дал советы по покупке машины.
23:28
Премия «Ясная поляна» начала приём заявок
Начался приём заявок на 20-й сезон литературной премии «Ясная поляна».
23:24
Генсек ООН: число ядерных боеголовок в мире достигло 13 тысяч
Число ядерных боеголовок в мире растет и достигло примерно 13 тыс., и это неприемлемо, заявил на пресс-конференции Генсек ООН Антониу Гутерреш.
23:20
Деспотович сообщил об уходе из казанского «Рубина»
Сербский нападающий казанского «Рубина» Джордже Деспотович рассказал, что покидает клуб из столицы Татарстана.
23:10
Военный вертолёт Ми-24 совершил вынужденную посадку в Белоруссии
Военный вертолёт Ми-24 совершил вынужденную посадку в Белоруссии. Об этом сообщили в Минобороны республики.
23:07
Адвокат: с Буше были сняты все обвинения в домогательствах к несовершеннолетним
Американский нападающий клуба «Локомотив» Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Рид Буше выпрашивал интимные фото у двух несовершеннолетних девушек в 2014 году.
22:58
Матыцин: рисков для переноса Игр-2022 в Пекине нет
Министр спорта Олег Матыцин выразил уверенность, что зимняя Олимпиада 2022 года в Пекине состоится в запланированные сроки.
22:54
НАТО проведёт военно-морские учения с 24 января по 4 февраля
Страны НАТО проведут масштабные военно-морские учения Neptune Strike 22 с 24 января по 4 февраля. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
22:39
Депутат Белик назвал паникой и истерией военную поддержку Украины США
Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что Соединённые Штаты намерены продолжить оказывать военную помощь Украине.
22:37
Тарпищев — о поражении Карацева на АО-2022: Аслан не умеет играть по счёту
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о проигрыше Аслана Карацева в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису 2022 года.
22:28
В российском ЦПВС сообщили о побеге боевиков из тюрьмы в Сирии
В результате нападения на тюрьму в районе сирийского Хасеке смогло сбежать неустановленное число боевиков. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Олег Журавлёв.
22:22
Артемьева и Назарычев выиграли короткую программу юниорского ЧР
Юлия Артемьева и Михаил Назарычев лидируют после короткой программы в соревнованиях пар на чемпионате России по фигурному катанию 2022 года среди юниоров в Саранске.
22:14
В НАТО назвали неприемлемым требование России о выводе войск из Болгарии и Румынии
В НАТО заявили, что требование России о выводе войск стран альянса из Болгарии и Румынии не может быть выполнено.
22:04
ЦСКА уступил «Милану» в матче баскетбольной Евролиги
Московский ЦСКА на своей площадке уступил «Милану» в матче 22-го тура регулярного чемпиона баскетбольной Евролиги.
22:03
В ФМБА заявили об отсутствии заболевших среди привитых «Конвасэлом» добровольцев
Заболевших среди вакцинированных препаратом от коронавируса «Конвасэл» добровольцев нет. Об этом сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА).
21:55
Матыцин: более 90% спортсменов сборной прошли вакцинацию перед Играми-2022
Министр спорта Олег Матыцин рассказал о ходе подготовки спортсменов сборной России к зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине в свете сложной коронавирусной ситуации в стране.
21:49
В Британии за сутки выявили более 95 тысяч случаев коронавируса
В Великобритании за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 95 787 человек, общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в стране достигло 15 709 059.
21:41
Украинским биатлонистам не запрещали делать фото с россиянами на ОИ-2022
В Федерации биатлона Украины (ФБУ) прокомментировали информацию о запрете делать совместные фотографии с российскими спортсменами на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.
21:40
Сенатор Цеков прокомментировал заявление канцлера Германии о поставках оружия на Украину
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал заявление канцлера Германии Олафа Шольца о поставках оружия на Украину.
21:29
США намерены продолжить оказывать военную поддержку Украине
Соединённые Штаты намерены продолжить оказывать военную помощь Украине. За 2021 год Вашингтон выделил Киеву $650 млн. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
21:17
Россия обыграла Словакию в стартовом матче ЧЕ-2022 по мини-футболу
Сборная России нанесла разгромное поражение команде Словакии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы 2022 года по мини-футболу.