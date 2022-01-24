France 24: вход только для привитых — во Франции начали действовать паспорта вакцинации

Во Франции вступают в силу паспорта вакцинации, сообщает телеканал France 24. С понедельника для посещения ресторанов, баров и кино, а также для проезда на общественном транспорте всем гражданам старше 16 лет необходимо предъявить подтверждение о прохождении полной вакцинации. С помощью новых правил правительство Франции хочет побудить сделать прививку почти 4 млн не прошедших вакцинацию французов.
Конец паспортам здоровья — в силу вступают паспорта вакцинации. С понедельника люди от 16 лет и старше во Франции должны будут доказать, что они полностью привиты, чтобы получить доступ в такие места, как кино, бары, рестораны, а также для поездок на региональном транспорте.
Новые правила означают, что отрицательного теста на коронавирус теперь будет недостаточно для того, чтобы получить доступ к общественным мероприятиям. Паспорт вакцинации не понадобится для посещения политических собраний, а также больниц и домов престарелых. На зарубежных территориях Франции главы департаментов будут решать, когда вводить паспорт в действие.
Французское правительство надеется, что новые правила побудят свыше четырёх миллионов невакцинированных граждан в стране сделать прививку. Те, кто сделает первый укол до 15 февраля, смогут получить временный паспорт — но только если они согласятся на вторую дозу препарата через месяц. С ним вам по-прежнему понадобится отрицательный тест, сделанный не более суток назад, чтобы получить доступ к мероприятиям общественной жизни. По всей стране будет осуществляться усиленный контроль, а владельцы ресторанов получат возможность проверить личность предъявителя паспорта. Использование чужого паспорта наказывается штрафом в размере тысячи евро.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировал призыв секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова, попросившего СМИ не сеять панику в обществе и снизить накал страстей вокруг ситуации с безопасностью вокруг Украины.
Эксперт Центра политических технологий кандидат экономических наук Никита Масленников прокомментировал сообщение о том, что ЦБ России приостановил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила с 15:00 мск 24 января.
Украина не видит оснований говорить о планах «полномасштабного вторжения» со стороны России, поскольку передвижение войск на границе фиксируется давно. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.
Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал рекомендации министра молодёжи и спорта Украины Вадима Гутцайта избегать нахождения рядом с россиянами на Олимпиаде в Пекине.
Трёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова прокомментировала рекомендации министра молодёжи и спорта Украины Вадима Гутцайта избегать нахождения рядом с россиянами на Олимпиаде в Пекине.
Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов призвал средства массовой информации не сеять панику в обществе и снизить накал, образовавшийся вокруг ситуации с безопасностью в стране.
Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в беседе с RT прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс рассматривает возможность наращивания вооружённых сил на востоке.
Врач-офтальмолог, главный врач Клиники доктора Шиловой, эксперт комитета по охране здоровья Госдумы, профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова рассказала о возможном воздействии COVID-19 на зрение.
Николай Малышев, врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, высказался о мутациях коронавируса.
Профессор кафедры внутренних, профессиональных болезней и пульмонологии Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России Виктор Фомин, главный внештатный специалист общей врачебной практики, прокомментировал ситуацию со штаммом «омикрон».