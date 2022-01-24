France 24: вход только для привитых — во Франции начали действовать паспорта вакцинации

Во Франции вступают в силу паспорта вакцинации, сообщает телеканал France 24. С понедельника для посещения ресторанов, баров и кино, а также для проезда на общественном транспорте всем гражданам старше 16 лет необходимо предъявить подтверждение о прохождении полной вакцинации. С помощью новых правил правительство Франции хочет побудить сделать прививку почти 4 млн не прошедших вакцинацию французов.

Конец паспортам здоровья — в силу вступают паспорта вакцинации. С понедельника люди от 16 лет и старше во Франции должны будут доказать, что они полностью привиты, чтобы получить доступ в такие места, как кино, бары, рестораны, а также для поездок на региональном транспорте.

Новые правила означают, что отрицательного теста на коронавирус теперь будет недостаточно для того, чтобы получить доступ к общественным мероприятиям. Паспорт вакцинации не понадобится для посещения политических собраний, а также больниц и домов престарелых. На зарубежных территориях Франции главы департаментов будут решать, когда вводить паспорт в действие.

Французское правительство надеется, что новые правила побудят свыше четырёх миллионов невакцинированных граждан в стране сделать прививку. Те, кто сделает первый укол до 15 февраля, смогут получить временный паспорт — но только если они согласятся на вторую дозу препарата через месяц. С ним вам по-прежнему понадобится отрицательный тест, сделанный не более суток назад, чтобы получить доступ к мероприятиям общественной жизни. По всей стране будет осуществляться усиленный контроль, а владельцы ресторанов получат возможность проверить личность предъявителя паспорта. Использование чужого паспорта наказывается штрафом в размере тысячи евро.

Дата выхода в эфир 24 января 2022 года.