«Ужас и стыд»: Fox News — о пресс-конференции Байдена по итогам первого года на посту

Состоявшаяся в среду пресс-конференция президента США Джо Байдена накануне первой годовщины с его инаугурации стала позором не только для него, но и для всей страны, уверен ведущий Fox Такер Карлсон. Как заявил журналист в своей авторской передаче, Байден пытается втянуть Америку в войну с Россией из-за Украины, но и опростоволосился в плане борьбы с пандемией — но, несмотря на это, он попытался выставить свои промахи в качестве побед.

Сегодня днём Джо Байден шаркающей походкой вышел из своей уединённой обители, чтобы провести редкую одиночную пресс-конференцию. Возможно, вы её видели. Такое происходит примерно так же часто, как выход Панксатонского Фила*. На самом деле, если верить экспертам по статистике, отслеживающим подобные вещи, это был всего второй раз с тех пор, как год тому назад Байден вступил в должность президента. И к концу мероприятия хотелось, чтобы Джо Байден выступал на публике реже.



Всё это было ужасно, совершенно ненормально и постыдно — не только для него, но и для страны. В какой-то момент Байден поделился с нами своим потоком сознания на тему бывшего работодателя его сына. Имеется в виду маленькая коррумпированная страна под названием Украина. По-видимому, восточная граница Украины с Россией — в отличие, скажем, от нашей южной границы с Мексикой — это священная, установленная Богом граница, которую надо защитить любой ценой, в том числе ценой жизни американцев. Почему? Джо Байден не объяснил.



Это настолько сбивало с толку, что в завтрашнем выпуске мы потратим некоторое время, чтобы раскрыть эту тему подробнее. Но вот что вам пока следует знать. В данный момент вы оплачиваете прокси-войну на Украине против российских вооружённых сил, в распоряжении которых есть ядерное оружие. И эта война очень легко может стать «горячей» и коснуться вас лично, граждан Соединённых Штатов. Как минимум это Байден дал понять ясно. Так что спокойного вам сна сегодня ночью!

Затем Байден принялся — как он, по обыкновению, делает всякий раз, когда наконец просыпается — бахвалиться. «Вы вот вспомните хоть одного президента, который смог столько сделать за год?» — даже спросил он в какой-то момент. Как вообще отвечать на такой вопрос? А впрочем, Байден дожидаться ответа не стал — зато рассердился на одного журналиста из-за вопроса о коронавирусе. Вот, посмотрите.

ЖУРНАЛИСТ: Не кажется ли вам, что вы слишком много наобещали американской публике, рассказывая, чего собираетесь достичь в первый год на посту? И как вы планируете в дальнейшем корректировать свой курс?

ДЖО БАЙДЕН: Откуда столько оптимизма-то? Знаете, нет, я не наобещал слишком много — но, думаю, превзошёл любые ожидания.

«Превзошёл». Вообще на самом деле всё так и есть. «Я и правда превзошёл — в том смысле, что под моим начальством от коронавируса погибло больше людей, чем при этом антинаучном злыдне, у которого вся рожа вечно в чипсах «Читос» измазана; а это, лживый ты собакомордый всадник на пони**, между прочим, не так уж и просто было сделать. Так что накося выкуси».

Но дальше обстановка стала ещё более странной: Байден стал говорить о своём законопроекте, который якобы должен защищать права избирателей и против которого, дескать, выступают только нацисты, ведь если его не примут, то следующие выборы почти наверняка фальсифицируют, украв победу у настоящего победителя. Понимаете логику? Если жалуешься по поводу выборов после того, как они состоялись, то ты — мятежник и наш Минюст тебе предъявит обвинения в подстрекательстве к бунту. А вот если жалуешься заранее, до того, как выборы состоялись, ты — правозащитник. Это вам не это, господин Истеблишмент. Пора бы уже усвоить.

Далее Байден похвастал тем, что под его мудрым и надёжным управлением наши крестьяне получили прибавки к зарплате. О том, что и эти прибавки, и те, что будут в следующем году, мгновенно сожрала инфляция, он как-то не упомянул — но задавать ему вопросы по этому поводу никто из членов пресс-пула всё равно не стал. Байден допустил, что некоторые американцы «сокрушены и измождены», но заявил, что он тут ни при чём — тут, мол, всему виной коронавирус, патоген, который сотворили — заявляем чётко и ясно — совсем не давние покровители его клана из китайского правительства, а невакцинированные сторонники Трампа. Да, китайцы тут не при делах, это всё ваша вина. И, как бы то ни было, выход из ситуации, по словам Байдена — это ещё активнее вакцинировать и тестировать людей. Поэтому он планирует разослать в каждый дом в США по тесту на коронавирус и заставить всех до одного «уклониста» сделать прививку.

ДЖО БАЙДЕН: Когда из-за людей и госпитализированных переполняются больницы и доктора с медсёстрами выходят на работу из-за коронавируса, они сами подхватывают COVID-19. А мы вернули в эти больницы тысячи людей. Вы только посмотрите, сколько там теперь военнослужащих, сколько сотрудников экстренных служб. Ещё никто, никто не организовывал стратегическую операцию по распределению такого количества доз вакцин, открывая клиники и обеспечивая их работу, чтобы они могли вакцинировать столько людей. И я сейчас не только поставляю значительные партии вакцин в другие страны — им ведь теперь необходим чисто технический способ делать инъекции, и мы их учим это делать.

Как думаете, сколько в этих абзацах, которые вы только что услышали, было исковеркано предлогов? Мы вот сбились со счёту. Но новость тут не в этом, а в том, что мы отправили в больницы солдат — и вам ещё ни разу не приходилось слышать, чтобы президент подобным хвастался. Но Байден заявил, что это успех. Так что когда в следующий визит к урологу будете проходить пальцевое ректальное исследование простаты, можете не волноваться: теперь рядом с вами будут вооружённые мужчины, и бояться вам нечего. Ну а Байден на таком достижении останавливаться не собирается — нет, ему ещё много чего предстоит сделать. Следующая его цель — вакцинировать все 8 миллиардов жителей Земли, если потребуется — силой. А для этого, конечно, тоже могут потребоваться солдаты.

Дата выхода в эфир 20 января 2022 года.

* Сурок, «предсказывающий» наступление весны во время традиционного ежегодного праздника — Дня сурка (прим. ИноТВ).

** Здесь обыгрывается известное выражение Байдена, которое он в ходе своей предвыборной кампании как минимум дважды использовал в качестве шуточного оскорбления — lying, dog-faced pony-soldier («лживый собакомордый всадник на пони»). Сам президент утверждал, что это фраза из фильма с участием Джона Уэйна, но ни журналистам, ни интернет-пользователям такую цитату ни в одной картине отыскать не удалось (прим. ИноТВ).