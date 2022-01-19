Guardian: с помощью строительства новой столицы власти Индонезии надеются решить проблемы «тонущей» Джакарты

Чтобы решить масштабные экологические проблемы Джакарты, власти Индонезии продолжают реализацию озвученного ещё в 2019 году плана по строительству новой столицы, пишет The Guardian. Индонезийские власти уже определились с её названием — Нусантара. Оно было выбрано из более чем 80 вариантов, говорится в материале.

Индонезия планирует назвать свою новую столицу Нусантара, что, как утверждает The Guardian, переводится как «архипелаг». В этот город, который будет построен в провинцию Восточный Калимантан, переедут правительственные учреждения из расположенной на острове Ява Джакарты.

Новое название было выбрано индонезийским президентом Джоко Видодо из более чем 80 вариантов. Как заявил министр планирования национального развития Сухарсо Моноарфа, это название было выбрано, поскольку оно отражает географию Индонезии и имеет важное значение на международном уровне.



Индонезийский президент впервые объявил о планах переноса столицы ещё в 2019 году. Однако из-за пандемии перенос был отложен, тем не менее он может состояться уже в 2024-м.



После того как во вторник парламент одобрил законопроект о новой столице, её строительство может стартовать уже в этом году.



Как отмечается в статье, с помощью этого переноса Видодо пытается решить масштабные экологические проблемы, стоящие перед Джакартой.



Правительство надеется, что смена столицы уменьшит нагрузку на Джакарту — город с населением 10 миллионов человек, который, как известно, перегружен и страдает от регулярных наводнений, а также является одним из самых быстро тонущих городов в мире из-за чрезмерного забора грунтовых вод.



Кроме того, индонезийские власти также надеются с помощью переноса столицы произвести перераспределение богатств. Как поясняет The Guardian, на Яве проживает 60% населения Индонезии, там же осуществляется более половины экономической деятельности страны, между тем Калимантан почти в четыре раза больше Явы.