CBS: словно фильм-катастрофа — рост краж на железной дороге превратил центр Лос-Анджелеса в свалку

На железнодорожных путях в деловом центре Лос-Анджелеса заметно участились случаи воровства из товарных вагонов. При этом вдоль полотна образуются целые груды из тысяч коробок и вещей, которые злоумышленники считают ненужными, передаёт CBS News Los Angeles.

ХУАН ФЕРНАНДЕС, ведущий CBS News Los Angeles: Груды посылок не были доставлены. Как тысячи коробок оказываются на железнодорожных путях рядом с вокзалом «Юнион-стейшн»? Очевидно, воры не ждут, пока эти посылки появятся у вас на пороге.

СЬЮИЗИ СУ, ведущая CBS News Los Angeles: Да. Более того, они крадут посылки до их доставки. С подробностями корреспондент KCAL9 Кристин Лазар.

Это похоже на сцену из фильма-катастрофы: в деловом центре Лос-Анджелеса на железнодорожных путях «Юнион Пасифик» валяются тысячи коробок. Но в отличие от голливудской постановки речь идёт не о бутафории, а о посылках, которые принадлежат людям из разных концов страны и были куплены в таких магазинах, как Amazon и REI.

На протяжении месяцев воры совершают налёты на грузовые контейнеры поездов, которые останавливаются здесь для разгрузки. Они оставляют после себя разорванные коробки и вещи, которые им не нужны, как, например, эти домашние тесты на COVID.

Источник сообщил мне, что замки, которые использует «Юнион Пасифик», легко срезаются. А, по словам департамента полиции Лос-Анджелеса, они не реагируют на сообщения об ограблении поездов до официального обращения «Юнион Пасифик», что, как нам сказали в ведомстве, случается редко.

Когда наша съёмочная группа находилась на путях, мы увидели человека, убегавшего с пакетом для сбора маленьких отправлений. Мы также встретили работающего на «Юнион Пасифик» полицейского. Он преследовал двух других людей, которые, судя по всему, рылись в посылках.

А это видео сняли полицейские кампуса Университета Южной Калифорнии в прошлом месяце. На нём они задерживают одного из подозреваемых в воровстве. В его машине, по словам офицеров, находился этот мешок, заполненный собранными с железнодорожных путей посылками.

КРИСТИН ЛАЗАР, корреспондент CBS News Los Angeles: Источник сообщил мне, что эти пути были расчищены всего 30 дней назад. Но, как вы можете видеть, на них уже вновь валяются тысячи коробок. Иными словами, это очень большая проблема.

На этом видео, снятом 11 декабря, работники «Юнион Пасифик» чистят пути. Примерно в это же время кто-то сделал эту фотографию с коробками, вываливающимися из задней части поезда.

Мы нашли эту посылку и ввели трек-код UPS. Нам выдали сообщение, что она до сих пор находится в пути и прибудет сегодня.

КРИСТИН ЛАЗАР: Вы недавно что-то возвращали Amazon?

ЖЕНЩИНА: Да, я отправляла несколько вещей.

Мы также нашли посылку Amazon c именем и телефонным номером жительницы Вашингтона. Мы позвонили ей и отправили фотографию посылки.

КРИСТИН ЛАЗАР:То есть вы вернули вещи, но понятия не имели, добрались ли они до пункта назначения?

ЖЕНЩИНА: Ага. Я даже не знаю, что в этой коробке. Я так много покупаю на Amazon и так много возвращаю, что даже не знаю, что это может быть.

В заявлении «Юнион Пасифик» говорится: «Эти железнодорожные преступления представляют серьёзную угрозу безопасности для общества, наших работников и местных правоохранительных органов. Мы увеличили число патрулирующих спецагентов «Юнион Пасифик». Мы также изучаем или уже используем дополнительные технологии, которые помогут нам бороться с этой преступной активностью».

Но местный сотрудник правоохранительных органов, который работает в районе железнодорожных путей, признался мне: они не ожидают, что от воровства удастся избавиться в ближайшее время.

Из центра Лос-Анджелеса Кристин Лазар, KCAL News.

Дата выхода в эфир 14 января 2022 года.