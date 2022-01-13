Экс-советница Трампа: на Украине Путин сделал ставку на «дипломатию канонерок» — и выглядит это не очень благоприятно

Учитывая, что Владимир Путин по-прежнему не даёт обещаний отвести войска от украинской границы, он, очевидно, продолжает действовать в духе «дипломатии канонерок», заявила в эфире CNN экс-советник президента Дональда Трампа по России Фиона Хилл. По её словам, российский лидер сохраняет за собой вариант «вторжения» на Украину и выглядит всё это не слишком благоприятно, особенно если учитывать требования Москвы в адрес НАТО.

Не идёт: второй раунд переговоров окончился и Путин так и не дал никаких обещаний оттянуть примерно сто тысяч солдат от украинской границы на фоне опасений по поводу вторжения. Так Россия предупреждает, что готова предпринять силовые шаги, если не получит желаемого. В то же время США заканчивают разработку новых санкций, которые, по словам Вашингтона, будут введены, если Путин всё же вторгнется на Украину. Заместитель госсекретаря США Венди Шерман выступила со следующим предупреждением в адрес Путина.

ВЕНДИ ШЕРМАН, заместитель госсекретаря США: Если он вторгнется, будет расшатывать или принуждать Украину каким бы то ни было способом, то ему грозят очень серьёзные и жёсткие экономические санкции, а также прочие меры… Эти его действия крайне провокационны и очень беспокоят. Они и в самом деле могут привести к конфликту, и я определённо надеюсь, что президент Путин сделает правильный выбор.

У нас в эфире Фиона Хилл, бывший старший директор по делам Европы и России в национальном Совете безопасности. Она также автор книги «Вас тут ничего ждёт: поиск возможностей в XXI веке». Большое спасибо, что уделили нам время. Вы, разумеется, лучше, чем кто бы то ни было знаете о действующих лицах и что здесь стоит на кону. Так что когда кто-то выстраивает сто тысяч солдат или даже больше на границе, то этот кто-то занимается этим не просто потому, что это весело. Сейчас погода холодная, но, когда начнёт теплеть, начнётся распутица и будет сложнее что-то предпринять. Иными словами, здесь у Путина очевидное окно возможностей. Какая вероятность того, что он действительно вторгнется на Украину?

ФИОНА ХИЛЛ, бывший советник Белого дома Трампа по России: Да, Эрин, это важный вопрос, на который я сейчас пытаюсь ответить. По сути, Путин пытается понять, что мы для него припасли на фоне этой максимально выраженной «дипломатии канонерок», на которую он сделал ставку.

В рамках этой дипломатии канонерок он собрал на украинской границе все эти войска, чтобы взять Украину в заложники. Действует так он отчасти из-за российских амбиций в отношении Украины, стремления втянуть её в российскую сферу влияния, а также чтобы пригрозить нам. Как мы знаем, он требует ухода НАТО с позиций, которые блок занимал с конца 90-х. Он требует, чтобы США в каком-то смысле решили отступить в Европе и, может быть, вообще её покинули. Он также требует, чтобы НАТО отказалось включать в свой состав Украину, Грузию или любую другую постсоветскую республику. Всему этому сопутствует ряд других требований, и, можно сказать, что в Москве очень сильно ужесточили риторику касательно серьёзности этой темы, что говорит о том, насколько вразрез идут позиции России с позицией США на данный момент.

То есть, как сказала Венди Шерман, выглядит всё это не очень благоприятно. То, что Путин подготовил для себя вариант с очередным вводом войск на Украину — это очевидно, притом что вторгался он туда уже и раньше, когда аннексировал* Крым и появился в Донбассе, где развязал войну. Так что во многом речь идёт о третьей фазе давления на Украину, которое он оказывал ещё с 2014 года.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 13 января 2022 года.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).