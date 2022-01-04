France 24: Китай не оставит модернизацию ядерного арсенала — но считает, что США и России пора свои сократить

Директор департамента китайского МИДа по контролю над вооружениями Фу Цун заявил во вторник, что КНР будет модернизировать своё ядерное оружие, призвав при этом США и Россию «безвозвратно» сократить собственные арсеналы, передаёт France 24. Как подчёркивается в материале канала, Китай в прошлом неоднократно отвергал предложения принять участие в российско-американских переговорах о сокращении ядерных вооружений, подчёркивая, что располагает куда более скромными объёмами боеголовок, чем Москва и Вашингтон.

Пекин желает преодолеть своё отставание в плане ядерного оружия: глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун во вторник заявил, что Китай продолжит «модернизировать свой ядерный арсенал в плане надёжности и безопасности», напомнив при этом, что 90% всех ядерных боеголовок в мире принадлежат России и США, передаёт France 24.

«Китай продолжит модернизацию своего ядерного арсенала в плане надёжности и безопасности. Ядерное оружие тоже устаревает. И мы должны сделать так, чтобы наши вооружения были современными и могли служить в качестве средства сдерживания», — приводит слова Фу сайт французского телеканала. «США и Россия по сей день владеют 90 процентами всего мирового объёма ядерных боеголовок. Они должны безвозвратным и юридически обязательным образом сократить свои арсеналы», — также призвал китайский дипломат.

Вашингтон регулярно обвиняет Пекин в попытках быстро нарастить свой ядерный арсенал, однако Фу Цун во вторник назвал такие заявления «ложными». «Китай всегда придерживался политики отказа от первого ядерного удара, а свой ядерный потенциал мы поддерживаем на минимальном для обеспечения своей национальной безопасности уровне», — заявил чиновник.

Как отмечает обозреватель France 24, заявления о модернизации своего ядерного оружия Пекин сделал сразу после публикации совместного заявления США, Китая, России, Великобритании и Франции — пяти постоянных членов Совбеза ООН, имеющих ядерное оружие, — о необходимости пресекать распространение ядерного оружия. Страны, подписавшие документ, заявили, в частности, что в ядерной войне не может быть победителей, и пообещали принимать более активные меры с тем, чтобы не допустить «неразрешённого или случайного» применения ядерного оружия, напоминает журналист.

Пекин неоднократно отвергал призывы США принять участие в американо-российских переговорах о сокращении ядерных арсеналов, подчёркивая, что у него боеголовок значительно меньше, говорится в материале France 24. По информации канала, Стокгольмский институт исследования проблем мира по состоянию на январь 2021 года оценивал объём американского ядерного арсенала в 5550 боеголовок, а китайского — в 350.