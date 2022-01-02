NTD: древнее боевое искусство помогает индийцам укреплять здоровье

Несмотря на то что пандемия коронавируса внесла свои коррективы, жители Индии снова вернулись к каларипаятте — традиционному боевому искусству, которое несёт в себе древние знания. Как передаёт NTD, индийцы считают, что тренировки помогают улучшить как физическое, так и умственное здоровье.
Удары, блоки и захваты. В этом специальном храме индийцы изучают традиционное боевое искусство каларипаятту. Пандемия надолго прервала занятия, а сейчас к тренировкам возвращаются по всей стране.
Обучение каларипаятту начинается с отработки прыжков, ударов и ухода от них. Потом ученики осваивают связки ударов и комбинации нескольких техник. После этого начинается работа в паре, и только потом дают в руки оружие. Оно может быть самым разнообразным.
УЧЕНИК:Каларипаятту несёт в себе очень древние знания Индии, в частности — кералы. Тренировки помогают улучшить здоровье как физическое, так и умственное.
Обучение бою с оружием делится на много этапов. Сначала используют десять видов деревянного оружия, потом уже применяют стальное. Это меч, нож, топор, серп и копьё.
Учитель также передаёт секретные знания о 108 точках жизни и смерти в теле человека и способах на них воздействовать. Каларипаятту включает в себя и науку врачевания.
Название «каларипаятту» означает бой в священном месте, поэтому для занятий возводят специальные храмы.
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