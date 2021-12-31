WP: во имя индивидуальных свобод — несмотря на пандемию, власти некоторых штатов США ограничивают полномочия органов здравоохранения

Хотя пандемия ещё не закончилась, власти ряда штатов США, включая Огайо, Индиану и Теннесси, вводят законы, ограничивающие полномочия органов здравоохранения и не дающие им, к примеру, вводить правила по ношению масок. Такие решения теперь должны приниматься на местах. Как сообщает The Washington Post, за этими инициативами стоят республиканские законодатели, которые позиционируют это как борьбу за индивидуальные свободы граждан.

Граница между городом Колумбус, столицей американского штата Огайо, и пригородом Хиллиард проходит прямо через торговый центр Mill Run Square. Что примечательно, из-за разных правил, действующих в Колумбусе и Хиллиарде, одни местные магазины требуют ношение масок в помещении, а другие — нет. По решению городского совета ещё с начала пандемии в столице маски обязательны, а вот власти в Хиллиарде, несмотря на рост числа заражений и рекомендации органов здравоохранения, такого правила не придерживаются, пишет The Washington Post.

По новому закону, принятому в Огайо, здравоохранительные органы больше не могут повлиять на решения на местах. В то время как штамм «омикрон» стремительно распространяется по стране, департамент здравоохранения округа Франклин, к которому принадлежит упомянутый Хиллиард, ничего не может сделать, чтобы вынудить людей носить маски. «Мы не можем реализовать политику, которая защитила бы наших жителей», — признаёт глава департамента Джо Маццола.

Число штатов, которые вводят схожие законы с Огайо, растёт, отмечает издание. Сейчас их по меньшей мере 19, и соответствующие инициативы будут обсуждаться в новом году и в других штатах.

Как отмечает газета, эти законы — детище республиканских депутатов. Такие меры не дают департаментам здравоохранения вводить правила по ношению масок, агитировать за вакцинацию, закрывать бары и рестораны или ограничивать число посетителей. На фоне всё большей политизированности стратегий, направленных на борьбу с коронавирусом, во многих местах полномочия переходят к выборным должностным лицам.

К примеру, новый закон в Индиане даёт муниципальным советам и окружным властям право отменить меры, предложенные местными органами здравоохранения, если их сочтут особенно жёсткими. В Теннесси законодатели забрали у здравоохранительных ведомств полномочия по закрытию школ при чрезвычайной ситуации и отдали это решение на усмотрение школьных округов. Причём губернатор штата имеет право приказать всем учебным заведениям работать в обычном порядке, не удалённо.

Консерваторы преподносят эти инициативы как борьбу за индивидуальные свободы граждан. Прошлой весной член сената штата Огайо Терри Джонсон, один из главных сторонников нового закона, заявил, что его цель — обеспечить местным жителям «право голоса в вопросах общественного здравоохранения».

По словам The Washington Post, на протяжении десятилетий во имя индивидуальных свобод критики пытались убедить законодателей отказаться от навязывания мер безопасности, к примеру в сфере правил в отношении табачной продукции, ношения ремней безопасности или мотоциклетных шлемов. «Но чтобы они пошли против самой основы органов здравоохранения — это что-то новенькое», — комментирует исполнительный директор Американской ассоциации общественного здравоохранения (American Public Health Association) Джордж Бенджамин.

По словам представителей органов здравоохранения, новые законы, направленные в первую очередь на стратегии борьбы с коронавирусом, могут также нести за собой нежелательные последствия, которые распространяются далеко за пределы пандемии. В итоге роль здравоохранительных департаментов может быть подорвана, например, даже в сфере поддержания продовольственной безопасности. К примеру, закон в Огайо ограничивает полномочия департамента здравоохранения по закрытию предприятий общественного питания для защиты от заболеваний пищевого происхождения. Закрыть такое заведение теперь можно только после того, как появится человек с официальным подтверждением такого заболевания, а не после того, как инспекторы найдут нарушения санитарных норм, как было раньше.

Также представители здравоохранительных ведомств и эксперты предупреждают, что новые законы могут помешать в борьбе с будущими кризисами, спровоцированными новыми потенциальными заболеваниями. Но уже и сейчас, в условиях распространения «омикрона», влияние новых инициатив ощущается.

В мае Монтана, принявшая ряд законов, ограничивающих полномочия здравоохранительных органов, стала первым штатом, который запрещает дискриминацию по статусу вакцинации. И это относится ко всем прививкам — не только против коронавируса. То есть работодатели могут спрашивать у сотрудников, проходили ли они вакцинацию, но наказывать или увольнять тех, кто не хочет сообщать о своём статусе, не могут. Исключение составляют лишь дома-интернаты для престарелых и людей с ограниченными возможностями, но не больницы. На это наложилось федеральное правило, введённое Министерством здравоохранения и социальных служб США, которое требует вакцинации от всех медицинских учреждений, работающих с программами соцстрахования Medicare или Medicaid.

В ноябре два федеральных суда заблокировали правило министерства, поэтому кризис противоречащих друг другу предписаний удалось предотвратить. Однако некоторые доктора, пациенты и организации в собственном иске пытаются отстоять право больниц требовать обязательной вакцинации от сотрудников.

С принудительной вакцинацией борются и другие штаты. В прошлом месяце губернатор Теннесси Билл Ли подписал закон, запрещающий работодателям требовать у своих сотрудников, соискателей вакансий или клиентов подтверждения о вакцинации. Спустя шесть дней губернатор Флориды Рон Десантис подписал сразу четыре закона, которые запрещают работодателям и образовательным учреждениям требовать у сотрудников и учащихся пройти вакцинацию и лишают здравоохранительные органы полномочий вводить правило по обязательной вакцинации в случае чрезвычайной ситуации.

Однако губернатор в Огайо пытался противодействовать законопроекту, ограничивающему полномочия здравоохранительных органов, но безуспшено. И сейчас представители этих ведомств по всему штату говорят, что часто сталкиваются с ощущением, что им не дают нормально работать.

В округе Франклин местный совет здравоохранения был основан ещё в 1919 году, в период пандемии испанки, унёсшей жизни миллионов людей. В июле 2020 года, по мере того, как коронавирус распространялся в США, совет ввёл правило по ношению масок в закрытых помещениях. В мае следующего года, вскоре после того, как Центры по контролю и профилактике заболеваний заявили, что вакцинированные могут не носить маски, правило отменили. Потом был принят новый закон, а к концу лета число заражений вновь начало расти. Совет хотел вновь ввести правило о масках, но по новому закону такое решение могут принимать лишь местные власти. После обсуждений с мэрами, муниципальными советами и прочими управленцами лишь два города ввели правило. Глава департамента здравоохранения Джо Маццола таким результатом недоволен и жалуется, что это даёт гражданам «противоречивые сигналы».

Даже когда выборные местные власти пытаются воплотить в жизнь собственные стратегии по борьбе с коронавирусом, не всегда всё складывается гладко, подчёркивает The Washington Post. В августе деревня Гэмбьер ввела временное правило по ношению масок в общественных заведениях и штраф в размере $25 для нарушителей. Однако шериф округа Дэвид Шаффер опубликовал на Facebook пост, в котором заявил, что его подчинённые никого штрафовать не собираются. Под постом разгорелась оживлённая дискуссия, которая стала отражением разрозненных взглядов на проблему по всей стране. Кто-то обвинил шерифа в выборочном соблюдении законов, а кто-то — похвалил за защиту «данных Господом свобод».

Такие настроения заставляют представителей органов здравоохранения беспокоиться, по мере того как страну охватывает очередная волна коронавируса. В сентябре, когда в округе Афины в Огайо было зарегистрировано рекордное число госпитализаций и смертей от COVID-19, глава местного департамента здравоохранения Джек Пеппер отметил: «В идеальном мире у нас бы была возможность делать то, что мы считаем нужным, но в реальности всё иначе. Так что работаем с тем, что имеем».