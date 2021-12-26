Frankfurter Allgemeine: «запрещённый западный праздник» — Рождеству в Китае грозят ограничения

Коммунистическая партия Китая подготовила директиву об ограничении празднований Рождества, сообщает Frankfurter Allgemeine со ссылкой на онлайн-журнал Bitter Winter. В официально неопубликованном документе говорится о необходимости защиты молодёжи от влияния западной культуры и важности поддержки традиционной китайской культуры. Также политики призывают граждан сообщать властям обо всех случаях несанкционированного празднования Рождества, рассказывает немецкое издание.

Коммунистическая партия Китая собирается ограничить церковные и светские празднования Рождества у себя в стране, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung. Об этом свидетельствует ещё неопубликованная директива, попавшая в руки работников онлайн-журнала Bitter Winter.

В качестве причины ограничений в документе указывается рост числа заболеваний коронавирусом, но в нём Рождество также называется «запрещённым западным праздником» и звучит призыв к проведению политики китаизации, которая строго запрещает западную культуру и фестивали. При этом в тексте предлагается сфотографировать и снять на камеру то, как проходят «косметические» празднования Рождества в разрешённых государством церквях, чтобы создать иллюзию отсутствия запретов.

По имеющейся информации, власти хотели сохранить в тайне директиву «О распространении традиционной китайской культуры и запрете западных праздников», чтобы избежать критики со стороны Запада. Рождество «глубоко пронизано западной религиозной культурой», говорится в документе: «Некоторые западные государства используют свои продвинутые технологии и культуру, чтобы распространять в Китае свои ценности и образ жизни и привлекать наших молодых людей». В тексте также написано, что некоторые компании используют празднования в коммерческих целях. «Это вредит нашей традиционной китайской культуре», — убеждены члены Компартии Китая.

Директива также призывает людей сообщать властям о случаях, когда какой-то человек или организация будут устраивать рождественские мероприятия. Для приёма и обработки жалоб были назначены специальные уполномоченные. Строгий запрет на такие празднования также действует в школах. Учителя обязаны следовать предписаниям Центрального комитета Коммунистической партии Китая и распространять китайскую культуру.

Официально Китай — это атеистическое государство. Оно признаёт буддизм, даосизм, католицизм, протестантизм и ислам, но жёстко контролирует их распространение. Против незарегистрированных религиозных структур в Поднебесной годами ведётся жёсткая борьба, заключает Frankfurter Allgemeine.