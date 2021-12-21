Le Figaro: ВТО рассмотрит спор России и ЕС, но оспаривать его будет негде

Всемирная торговая организация рассмотрит жалобу Европейского союза на Россию, которую обвиняют в том, что при госзакупках она отдавала преимущество национальным продуктам и услугам перед иностранными. На это рассмотрение могут уйти годы, а потом Россия может подать апелляцию — правда, пока её негде рассматривать, пишет Le Figaro.

Всемирная торговая организация (ВТО) рассмотрит жалобу Европейского союза на Россию. Как поясняет Le Figaro, такое решение было принято во время собрания органа ВТО по разрешению споров.

Ещё 22 июля ЕС попросил открыть консультации с Россией, обвинив её в том, что она принимает различные меры, которые дают преимущество национальным продуктам и сервисам по сравнению с теми продуктами и сервисами, которые предоставляют иностранные компании. В частности, речь идёт о российских государственных закупках, при которых предпочтение отдаётся российским продуктам и услугам российских компаний. Для них устанавливаются минимальные условия. Россия, в свою очередь, все эти обвинения отвергает.

Консультации, о которых просил Брюссель, прошли, но они не привели к урегулированию спора. В итоге Брюссель попросил у ВТО принять участие в процессе. Но на то, чтобы ВТО вынесла решения, требуются годы, предупреждает издание. После этого стороны могут подать апелляцию, но апелляционный орган прекратил свою работу ещё в конце 2019 года, когда Вашингтон заблокировал назначение новых судей. США считают, что этот орган нарушает прецессионные правила, в частности выносит решения, которые идут вразрез с национальным суверенитетом государств.



Администрация Джо Байдена заявила, что готова вернуться к вопросу, но конкретных предложений сделано не было. А во время последнего заседания США снова заявили, что не могут принять предложение о запуске процесса выбора кандидатур — уже в 49-й раз, отмечает Le Figaro.