CNN: в Южной Корее для отслеживания пациентов с ковидом привлекут систему распознавания лиц

Южная Корея запустит проект по использованию искусственного интеллекта, системы распознавания лиц и камер видеонаблюдения для отслеживания передвижений людей, инфицированных коронавирусом, передаёт CNN. По словам чиновников, система будет использована для облегчения работы розыскных бригад и снижения зависимости от показаний пациентов, которые не всегда правдивы. Однако некоторые парламентарии и правозащитники обеспокоены подобным вторжением властей в личную жизнь граждан, отмечает издание.

Южная Корея вскоре запустит пилотный проект по использованию искусственного интеллекта, системы распознавания лиц и тысяч камер видеонаблюдения для отслеживания передвижений людей, инфицированных коронавирусом, передаёт CNN. Как сообщил журналистам представитель властей города Пучхон неподалёку от Сеула, финансируемый государством проект в одном из самых густонаселённых городов страны должен вступить в силу в январе.

Как сообщает сайт телеканала, система будет использовать алгоритмы искусственного интеллекта и технологию распознавания лиц для анализа видеоматериалов, собранных более чем 10 820 камерами видеонаблюдения, и отслеживания перемещений инфицированного человека, а также всех, с кем он имел тесный контакт. Кроме того, система покажет, находились ли эти лица в маске, передаёт издание со ссылкой на 110-страничный бизнес-план городских властей, переданный в распоряжение журналистов парламентарием, настроенным против проекта.

Как напоминает CNN, правительства всего мира обратились к новым технологиям и расширили юридические полномочия, чтобы попытаться остановить волну заражений вирусом COVID-19. Согласно опубликованному в марте докладу Колумбийской юридической школы в Нью-Йорке, Китай, Россия, Индия, Польша и Япония, а также несколько штатов США уже внедрили систему распознавания лиц для отслеживания пациентов с COVID-19 или по крайней мере экспериментировали с ней.

Официальный представитель Пучхона заявил, что система должна снизить нагрузку на группы розыска в городе с населением более 800 тыс. человек и способствовать большей эффективности и точности в работе коллективов.

По словам издания, в Южной Корее уже действует агрессивная высокотехнологичная система отслеживания контактов, которая собирает записи о кредитных картах, данные о местоположении мобильного телефона и записи с камер видеонаблюдения, а также другую личную информацию.

Система также предназначена для преодоления необходимости в значительной степени полагаться на показания пациентов с COVID-19, которые не всегда говорят правду о своей деятельности и местонахождении, говорится в плане.

Министерство науки и ИКТ заявило, что в настоящее время у него нет планов по расширению проекта до национального уровня. По словам ведомства, цель системы состоит в том, чтобы оцифровать часть ручного труда, который в настоящее время приходится выполнять специалистам по отслеживанию контактов.

Несмотря на широкую общественную поддержку существующих агрессивных методов отслеживания, правозащитники и некоторые южнокорейские законодатели выразили обеспокоенность тем, что правительство сохранит и будет использовать полученные данные далеко за пределами потребностей пандемии, отмечает сайт телеканала.

«План правительства стать Старшим братом под предлогом COVID — это неототалитарная идея», — заявил журналистам депутат от оппозиции Пак Дэ Чул.

Официальный представитель компании Bucheon, занимающейся разработкой системы, заявил, что у программы нет проблем с конфиденциальностью, поскольку она размывает изображения лиц людей, не являющихся субъектами наблюдения. «Здесь нет проблемы с конфиденциальностью, поскольку система отслеживает подтверждённого пациента на основе Закона о контроле и профилактике инфекционных заболеваний», — пояснил специалист.

Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний заявило, что применение подобной технологии законно, если оно используется в рамках закона.

Как отмечает издание, планы по использованию системы распознавания лиц на базе искусственного интеллекта появляются на фоне экспериментов с применением этой спорной технологии в других сферах жизни корейского общества — от выявления жестокого обращения с детьми в детских садах до обеспечения защиты полиции.